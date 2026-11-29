Martedì 1 dicembre, l’Università degli Studi di Salerno ospiterà un incontro dedicato alla sostenibilità e alle sfide della filiera agroalimentare. L’evento, che si svolgerà dalle 11 alle 13 nell’aula Agraria 2, vedrà la partecipazione di Carmela Villani, CEO di Ci Vuole Marketing, e Milena Galluccio, referente per la sostenibilità del Gruppo La California.

L’incontro, organizzato dall’Osservatorio sui Parchi e le Aree Protette del Mezzogiorno (OPM) e dal Dipartimento di Farmacia (DIFARMA), si propone di favorire il dialogo tra studenti e mondo imprenditoriale, offrendo l’opportunità di esplorare come i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) possano essere integrati nelle strategie aziendali.

Carmela Villani sottolinea l’importanza della filiera agroalimentare per la Campania, affermando che “la lente ESG permette di andare oltre il semplice elenco degli adempimenti e di leggere un’impresa nella sua interezza”. Durante l’incontro, gli studenti potranno anche candidarsi per tirocini e stage presso il Gruppo La California, avvicinando così il loro percorso formativo a esperienze concrete nel mondo del lavoro.

La lezione rappresenta un’importante occasione per avvicinare il mondo accademico e quello imprenditoriale, evidenziando come la transizione sostenibile richieda investimenti sulle competenze e sulle idee delle nuove generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “UNISA, sostenibilità e imprese: gli studenti incontrano le aziende del territorio” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 29/11/2026.