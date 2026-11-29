Il Salerno Basket ’92 continua a vivere un momento difficile, con la sesta sconfitta consecutiva incassata ieri sera contro la PF Umbertide, che ha prevalso con un punteggio di 69-49. La partita, disputata al PalaSilvestri, ha visto le granatine partire male, subendo un break iniziale di 0-11 che ha segnato il tono dell’incontro.

Nonostante un tentativo di reazione, con Pierdicca che ha ridotto il distacco a -5, Salerno non è riuscita a trovare continuità. Il primo quarto si è chiuso sul 14-24, e nel secondo periodo la situazione non è migliorata, con le granatine che hanno chiuso a 28-38. La mancanza di incisività sotto canestro e le assenze pesanti hanno reso difficile il recupero.

Nel terzo quarto, Umbertide ha allungato ulteriormente il vantaggio, chiudendo a 38-52. Alla fine del match, coach Luca Piccionne ha commentato: “Per vincere queste partite bisogna essere perfetti. Nelle condizioni di emergenza in cui siamo, non potevamo definirci tali alla vigilia. A tratti abbiamo fatto anche delle buone cose, ma ci sono state delle disattenzioni in difesa.”

Con questa sconfitta, Salerno resta a quota 4 punti in classifica, terzultima, davanti solo a San Raffaele e Alghero. La prossima partita vedrà la squadra riposare, prima di affrontare Matelica, un avversario temibile che ha recentemente battuto Empoli.

Il tabellino finale della partita è il seguente: Salerno Basket ’92-PF Umbertide 49-69 (14-24; 28-38; 38-52). I migliori realizzatori per Salerno sono stati Pierdicca con 17 punti e Kounkou con 10. Umbertide ha visto Sorrentino come top scorer con 18 punti.

La situazione in classifica si fa complicata per il Salerno Basket ’92, che dovrà lavorare sodo per ritrovare la vittoria e migliorare il proprio rendimento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n° 37 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 29/11/2026.