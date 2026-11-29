Un rocambolesco inseguimento ha avuto luogo ad Aversa il 28 novembre, quando i Carabinieri hanno tentato di fermare un 32enne alla guida di una Toyota iQ. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a un divieto di avvicinamento, ha deciso di non fermarsi all’alt, dando inizio a una fuga che ha messo in pericolo la vita di diversi cittadini. Durante la corsa, l’uomo ha investito una donna di 62 anni, di nazionalità ucraina, che si trovava lungo il percorso. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è stata trattenuta in osservazione, ma non risulta in pericolo di vita.

L’inseguimento è proseguito fino a Sant’Antimo, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti 170 euro in contante e diverse dosi di sostanze stupefacenti, tra cui otto involucri di crack e dodici di cocaina. La droga e il denaro sono stati sequestrati, così come l’auto, appartenente a una società di autonoleggio.

Il 32enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre le indagini preliminari sono in corso. Si ricorda che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 29 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 29/11/2026.