Il Cavaliere Attilio De Lisa ha concluso un’importante fase della sua carriera associativa con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dopo anni di dedizione alla memoria storica e ai valori patriottici. La sua esperienza, iniziata nel 2018 come presidente della Sezione A.N.C.R. di Sanza, ha visto una crescita significativa del numero dei soci, passando da circa 20 a 145 nel 2026.

L’impegno di De Lisa è stato caratterizzato da iniziative commemorative e dalla valorizzazione dei sacrifici dei militari e dei reduci. Un momento emblematico è stato il 4 novembre 2019, quando ha ricevuto il Diploma di Fedeltà dell’Associazione, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In quell’occasione, sono stati consegnati attestati di riconoscimento agli eredi dei combattenti della Prima Guerra Mondiale, sottolineando l’importanza della memoria storica.

Nel corso della sua presidenza, De Lisa ha anche onorato figure significative come il Cavaliere Nicola De Giacomo e il Cavaliere Michele Pellegrino, consegnando loro Diplomi di Benemerenza per il loro servizio durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il 30 marzo 2025, De Lisa è stato riconfermato presidente della Sezione A.N.C.R. di Sanza e ha ricevuto due attestati di riconoscimento per il suo impegno. Tuttavia, il 27 novembre 2026 ha presentato le dimissioni dall’associazione, segnando la fine di un capitolo della sua vita dedicato alla valorizzazione della memoria dei caduti.

Nonostante le dimissioni, De Lisa continua il suo impegno attraverso l’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto, promuovendo cerimonie e iniziative commemorative a Sanza. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e passione per la storia e i valori della Patria, sottolineando l’importanza di trasmettere queste memorie alle future generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 29/11/2026.