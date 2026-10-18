Home Sport La Polisportiva Baroncino Femminile trionfa 9-2 contro il Progetto San Sebastiano

La Polisportiva Baroncino Femminile trionfa 9-2 contro il Progetto San Sebastiano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Polisportiva Baroncino
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

Nell’anticipo della seconda giornata di Coppa Campania di C5 femminile, la Polisportiva Baroncino ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Progetto San Sebastiano, chiudendo il match con un punteggio di 9-2. La squadra, guidata dal mister Dorini, ha mostrato un gioco dominante fin dai primi minuti, nonostante un inizio complicato. Dopo un primo tempo in cui le giallonere hanno faticato a trovare il gol, il match si è sbloccato al 20′ grazie a un tiro di Napolitano, deviato da Ordinanza, che ha segnato il primo gol della sua stagione.

La reazione del Progetto San Sebastiano è arrivata sul finire del primo tempo, con Iodice che ha pareggiato. Tuttavia, la ripresa ha visto la Polisportiva Baroncino prendere il controllo totale della partita. Gorrasi ha segnato il 2-1, seguito da una doppietta di capitan Provenza, che ha chiuso la sua prestazione con un totale di tre reti. Ordinanza ha aggiunto un altro gol, così come Di Palma, mentre Guadagno ha trovato la rete per le ospiti.

Mister Dorini ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare sotto porta, mentre Ordinanza ha espresso la sua gioia per il primo gol, dedicandolo al suo migliore amico. La Polisportiva Baroncino tornerà in campo tra due settimane per affrontare la Givova Pagani in un match cruciale per la qualificazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa polisportiva baroncino coppa campania c5 femminile” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 18/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it