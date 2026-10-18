Nell’anticipo della seconda giornata di Coppa Campania di C5 femminile, la Polisportiva Baroncino ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Progetto San Sebastiano, chiudendo il match con un punteggio di 9-2. La squadra, guidata dal mister Dorini, ha mostrato un gioco dominante fin dai primi minuti, nonostante un inizio complicato. Dopo un primo tempo in cui le giallonere hanno faticato a trovare il gol, il match si è sbloccato al 20′ grazie a un tiro di Napolitano, deviato da Ordinanza, che ha segnato il primo gol della sua stagione.

La reazione del Progetto San Sebastiano è arrivata sul finire del primo tempo, con Iodice che ha pareggiato. Tuttavia, la ripresa ha visto la Polisportiva Baroncino prendere il controllo totale della partita. Gorrasi ha segnato il 2-1, seguito da una doppietta di capitan Provenza, che ha chiuso la sua prestazione con un totale di tre reti. Ordinanza ha aggiunto un altro gol, così come Di Palma, mentre Guadagno ha trovato la rete per le ospiti.

Mister Dorini ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare sotto porta, mentre Ordinanza ha espresso la sua gioia per il primo gol, dedicandolo al suo migliore amico. La Polisportiva Baroncino tornerà in campo tra due settimane per affrontare la Givova Pagani in un match cruciale per la qualificazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa polisportiva baroncino coppa campania c5 femminile” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 18/10/2026.