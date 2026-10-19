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Mario Contino presenta ‘Campania. Misteri e Leggende’

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Campania Misteri e Leggende
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Mario Contino, autore originario di Agropoli, ha pubblicato nel 2026 il libro “Campania. Misteri e Leggende”, edito da Artebaria Edizioni. L’opera si propone di esplorare le tradizioni popolari, le leggende e le antiche credenze delle province campane, valorizzando un patrimonio culturale che è profondamente legato alla storia e all’identità dei territori.

Il volume, composto da 216 pagine, accompagna il lettore in un viaggio attraverso le diverse province della Campania, offrendo uno sguardo sulle narrazioni che caratterizzano la cultura popolare. Dalle storie di Napoli, con le sue celebri figure folkloristiche, a quelle del Casertano, Beneventano, Irpinia, Salernitano e Cilento, ogni area presenta leggende che si sono sviluppate in relazione alla storia locale e alle peculiarità dei luoghi.

Contino, già noto in tutta Italia per le sue numerose pubblicazioni e apparizioni televisive, torna così alla sua terra d’origine con un lavoro che assume anche un significato personale. L’autore ha dichiarato che questo libro rappresenta un modo per raccontare le peculiarità della Campania attraverso una prospettiva che unisce divulgazione e ricerca folkloristica.

L’opera si rivolge non solo agli appassionati di folklore e storia locale, ma anche a chi desidera approfondire la conoscenza della Campania attraverso le narrazioni che hanno contribuito al suo sviluppo culturale. “Campania. Misteri e Leggende” restituisce voce a un aspetto spesso trascurato dell’identità campana: quello costruito nel tempo attraverso racconti, credenze e tradizioni diverse da un territorio all’altro. In questo modo, il libro di Contino si propone di mantenere viva la memoria di un patrimonio narrativo che, al di là della sua veridicità storica, offre uno spaccato su come le comunità del passato interpretassero eventi straordinari e fenomeni difficili da spiegare.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa – Campania. Misteri e Leggende, il nuovo libro di Mario Contino” ricevuto tramite email da “CM.STAMPA” in data 18/10/2026.

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