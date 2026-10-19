La Genea Lanzara torna da Siracusa con un’amara sconfitta per 29-27 contro la Teamnetwork Albatro Nexgen, al termine di una partita che sembrava nelle mani dei salernitani. La squadra, allenata da Nicolas Balogh, aveva condotto il match per gran parte del tempo, ma ha subito una rimonta nei minuti decisivi, incassando un parziale di 5-0 negli ultimi cinque minuti.

La gara si è svolta presso la Palestra Akradina, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A Silver maschile. La Genea ha avuto l’opportunità di conquistare il primo successo esterno della stagione, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio di cinque reti in diverse fasi del match.

Il primo tempo ha visto i salernitani prendere il comando, portandosi sul 4-9 e mantenendo un margine di cinque reti sul 5-10. Tuttavia, i siciliani hanno iniziato a recuperare, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 11-12.

Nella ripresa, la Genea ha ripreso il controllo, raggiungendo nuovamente un vantaggio di cinque reti, ma la prestazione è risultata opaca nei momenti cruciali. Il finale è stato drammatico: sul 24-27, a cinque minuti dalla fine, la Genea ha subito il pareggio e il sorpasso dell’Albatro, chiudendo il match sul 29-27.

I migliori marcatori della Genea sono stati il capitano Antonio Milano e Andrea Strozzi, entrambi a segno sei volte, seguiti da Ramiro Olguin con cinque reti. Nonostante le buone prestazioni individuali, la squadra ha mostrato difficoltà nella gestione della pressione e nella continuità del gioco.

La sconfitta lascia un senso di delusione e rimpianto, con la necessità di riflettere sulla gestione dei finali di partita e sulla continuità delle prestazioni. La Genea Lanzara dovrà ora lavorare per capitalizzare le occasioni create e migliorare nei prossimi incontri.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _18 Ottobre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 18/10/2026.