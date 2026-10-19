La Longobardi Scafati ha subito una pesante sconfitta contro la Virtus Bologna, capolista del campionato, con il punteggio di 108-83. La squadra scafatese si è presentata a questo incontro con diverse assenze, tra cui Ceron, influenzato, e McGruder, out per un problema all’adduttore. Moore, pur presente in panchina, non ha potuto scendere in campo a causa di un infortunio muscolare. Queste difficoltà hanno costretto il coach Bucchi a gestire una rotazione ridotta, affrontando una squadra bolognese imbattuta e reduce da quattro vittorie consecutive in Eurolega.

L’incontro ha preso subito una piega negativa per Scafati, che ha visto Bologna allungare nel punteggio già nel primo quarto. Dopo un inizio equilibrato, con il punteggio di 3-3, la Virtus ha iniziato a prendere il sopravvento, chiudendo il primo quarto sul 32-17. Nonostante il divario, Scafati ha mostrato segni di reazione, riuscendo a ridurre il gap a -9 nel terzo quarto. Tuttavia, la qualità della squadra di casa ha prevalso, portando a un finale di 108-83.

Coach Bucchi ha commentato la partita dicendo: “Con due americani infortunati e un italiano a casa con la febbre, per noi era complicato venire qui a Bologna. Abbiamo avuto rotazioni molto ridotte e, oltretutto, contrastare l’energia della Virtus in questo momento è difficile. Complimenti a Bologna per il talento e l’intensità. I nostri ragazzi ci hanno provato, con la difesa a zona siamo anche riusciti a ridurre lo svantaggio. Ma fare di più oggi non era facile.”

Ora per Scafati c’è meno di una settimana per recuperare i giocatori infortunati e prepararsi alla prossima sfida casalinga contro Trento, in programma sabato 24 ottobre. La Longobardi dovrà lavorare intensamente per tornare a vincere e risollevare il morale della squadra dopo questa quarta sconfitta consecutiva.

Il tabellino della partita: Bologna: Bello 3, Frazier 6, Casarin 6, Moore 4, Baldasso 9, Baiocchi 2, Alston 19, Hackett 6, Ferrari 6, Diarra 16, Klintman 18, Diouf 13. Coach A. Mumbru. Scafati: Lever 3, Brancaccio, Iannuzzi, Moore n.e., Spinelli 7, Nevels 11, Offurum 10, Onyema 20, Mascolo 15, Johnson 17. Coach P. Bucchi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “La Longobardi Scafati cade a Bologna in casa della capolista” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 18/10/2026.