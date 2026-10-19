Nella quarta giornata del girone H di Prima Categoria, l’Olympic Salerno ha subito una netta sconfitta per 5-0 contro l’SV Atletico Agropoli, al campo “Polito”. La squadra di casa ha iniziato la partita in modo deciso, sbloccando il risultato già al secondo minuto grazie a Margiotta, che ha segnato su un’azione d’angolo. I biancazzurri, privi di alcuni elementi chiave come Darhrham, assente per squalifica, e con Memoli e Pappadà in precarie condizioni fisiche, hanno faticato a trovare ritmo.

Il raddoppio è arrivato al quindicesimo minuto con Valente, che ha sorpreso la difesa ospite. Nonostante alcuni tentativi di reazione da parte di Maresca, che ha provato a riaprire la partita con una punizione, l’Olympic ha subito il terzo gol al trentatreesimo, con Barone che ha insaccato di testa. Nella ripresa, l’Atletico ha continuato a dominare, con Margiotta che ha realizzato la sua doppietta e Ruocco che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-0.

Questa sconfitta segna un importante sorpasso in classifica da parte dell’Atletico Agropoli, mentre l’Olympic Salerno dovrà lavorare per riallacciare i legami con le precedenti prestazioni e prepararsi alla prossima sfida contro il Caprioli. Il mister Benvenuto, che ha visto l’esordio stagionale dell’attaccante Riccardo Picariello, dovrà ora trovare soluzioni per risollevare il morale della squadra e tornare a fare punti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 14 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 18/10/2026.