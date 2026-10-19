Home Sport Olympic Salerno subisce una pesante sconfitta contro l’Atletico Agropoli

Olympic Salerno subisce una pesante sconfitta contro l’Atletico Agropoli

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Olympic Salerno sconfitta
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

Nella quarta giornata del girone H di Prima Categoria, l’Olympic Salerno ha subito una netta sconfitta per 5-0 contro l’SV Atletico Agropoli, al campo “Polito”. La squadra di casa ha iniziato la partita in modo deciso, sbloccando il risultato già al secondo minuto grazie a Margiotta, che ha segnato su un’azione d’angolo. I biancazzurri, privi di alcuni elementi chiave come Darhrham, assente per squalifica, e con Memoli e Pappadà in precarie condizioni fisiche, hanno faticato a trovare ritmo.

Il raddoppio è arrivato al quindicesimo minuto con Valente, che ha sorpreso la difesa ospite. Nonostante alcuni tentativi di reazione da parte di Maresca, che ha provato a riaprire la partita con una punizione, l’Olympic ha subito il terzo gol al trentatreesimo, con Barone che ha insaccato di testa. Nella ripresa, l’Atletico ha continuato a dominare, con Margiotta che ha realizzato la sua doppietta e Ruocco che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-0.

Questa sconfitta segna un importante sorpasso in classifica da parte dell’Atletico Agropoli, mentre l’Olympic Salerno dovrà lavorare per riallacciare i legami con le precedenti prestazioni e prepararsi alla prossima sfida contro il Caprioli. Il mister Benvenuto, che ha visto l’esordio stagionale dell’attaccante Riccardo Picariello, dovrà ora trovare soluzioni per risollevare il morale della squadra e tornare a fare punti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 14 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 18/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it