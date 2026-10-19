L’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) della Campania ha lanciato un appello urgente alla Regione e al Ministero dell’Agricoltura per affrontare la crisi economica che sta colpendo agricoltori, autotrasportatori e famiglie. Donato Scaglione, vicepresidente nazionale dell’AIC e presidente di AIC Campania e AIC Salerno, ha sottolineato la necessità di un tavolo interistituzionale che coinvolga istituzioni, associazioni di categoria e parti sociali. La richiesta è stata formalizzata in una lettera indirizzata all’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, e al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Scaglione ha evidenziato come il settore agricolo stia attraversando un momento critico, con il prezzo del gasolio agricolo che è aumentato drasticamente. A gennaio 2026, il costo era di 0,969 euro al litro, mentre ad ottobre ha raggiunto 1,617 euro, segnando un incremento del 67%. Questo aumento ha ripercussioni dirette sui costi di produzione, rendendo insostenibili le operazioni agricole e compromettendo la capacità di produzione degli agricoltori.

In particolare, Scaglione ha fatto riferimento alla raccolta delle olive e ad altre produzioni stagionali in corso, dove le aziende sono costrette a utilizzare mezzi alimentati a gasolio, aggravando ulteriormente la situazione economica. Ha anche richiamato l’attenzione sulla crisi del settore autotrasporti, con camionisti del Sud che protestano contro il carovita, evidenziando come le difficoltà siano comuni e legate all’aumento dei costi energetici.

“Se aumentano i costi del trasporto, aumentano anche quelli per portare i prodotti dai campi ai mercati, compromettendo l’intera filiera”, ha dichiarato Scaglione. A causa di questi aumenti, anche le famiglie si trovano a dover affrontare un potere d’acquisto sempre più ridotto. L’AIC ha quindi chiesto l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente in ogni regione, per discutere soluzioni concrete che possano tutelare il tessuto produttivo del Paese e i consumatori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Carovita e costi insostenibili: l’Associazione Italiana Coltivatori Campania a Regione e Ministero Agricoltura, Scaglione–“Agricoltori, autotrasportatori e famiglie in ginocchio, serve tavolo interistituzionale”.” ricevuto tramite email da “Mariateresa Conte” in data 19/10/2026.