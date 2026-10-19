La presidente regionale della Copagri, Angela Pisacane, ha lanciato un allarme riguardo alla crisi che sta colpendo l’agricoltura italiana e campana, chiedendo misure straordinarie per tutelare il reddito degli agricoltori e sostenere l’intero comparto agroalimentare. La situazione è critica, con l’aumento dei costi di carburanti, energia, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, unita agli effetti dei cambiamenti climatici e alla volatilità dei mercati, che mettono a rischio la stabilità economica di migliaia di imprese agricole.

Gli agricoltori si trovano a fronteggiare costi di produzione sempre più elevati, mentre i prezzi di vendita non garantiscono nemmeno la copertura delle spese. Questo scenario minaccia di indebolire il tessuto produttivo, scoraggiando gli investimenti e accelerando l’abbandono delle campagne, in particolare nelle aree interne e svantaggiate. “Non è più accettabile che chi produce il cibo continui a sostenere da solo il peso delle crisi”, ha dichiarato Pisacane, sottolineando la necessità di una distribuzione equa del valore lungo la filiera.

La Copagri ha quindi avanzato richieste specifiche al Ministero e alla Regione Campania, chiedendo l’implementazione di un programma straordinario di interventi. Tra le misure proposte ci sono il sostegno immediato per affrontare l’emergenza costi, l’accesso a credito agevolato, la garanzia di prezzi equi e il contrasto alle pratiche commerciali sleali. Inoltre, è stata sollecitata l’istituzione del Reddito di contadinanza per riconoscere il valore economico e sociale degli agricoltori e la necessità di controlli rigorosi sulle importazioni per difendere la produzione locale.

Infine, la presidente Pisacane ha richiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico regionale e un confronto nazionale per definire un piano operativo con risorse mirate e monitoraggio costante, evidenziando che “la difesa dell’agricoltura non è una richiesta corporativa, ma una scelta strategica imprescindibile per la sicurezza alimentare e la tenuta delle comunità rurali”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Agricoltura, non c’è più tempo: L’allarme della Copagri e della presidente regionale Angela Pisacane per difendere il reddito di chi lavora la terra” ricevuto tramite email da “Monica De Santis” in data 19/10/2026.