Luigi Zeno, giovane attore napoletano di 19 anni, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Miglior Giovane Attore alla VI edizione del Premio Internazionale Cinematografico Corto Flegreo, tenutasi il 17 ottobre 2026 a Napoli. Il premio è stato attribuito per il suo ruolo da protagonista in un cortometraggio dedicato alla lotta contro il bullismo, un tema di grande rilevanza sociale.

Zeno ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua interpretazione, sottolineando l’importanza del rispetto e le conseguenze del bullismo. La manifestazione, presentata da Gabriele Blair, mira a valorizzare il cinema e i talenti del Mezzogiorno, e il riconoscimento a Zeno evidenzia il suo percorso artistico in continua ascesa.

Durante la serata, l’attore ha anche avuto l’onore di consegnare il premio della Sezione Scuola al cortometraggio “Dove passa il vento”, contribuendo così anche in veste di premiatore all’evento. Il 2026 si sta rivelando un anno ricco di opportunità per Zeno, che ha recentemente partecipato alla serie Netflix “Minerva – La Scuola” e sta attualmente lavorando a Roma per la nuova produzione televisiva “Trastevere Blues”.

Il premio del Corto Flegreo si aggiunge a una serie di riconoscimenti già ricevuti da Zeno, tra cui quelli legati al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo, testimoniando il suo talento in crescita nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Oltre ai successi professionali, Zeno si distingue anche per il suo impegno sociale nella sensibilizzazione contro il bullismo, utilizzando il cinema come strumento di dialogo e cambiamento sociale. Questo traguardo non solo celebra il suo talento, ma rappresenta anche un esempio positivo per i giovani e per il territorio vesuviano, dimostrando che la Campania è un luogo di talento e nuove opportunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato:Luigi Zeno trionfa al Corto Flegreo 2026: Miglior Giovane Attore per il cortometraggio contro il bullismo” ricevuto tramite email da “Daniela Zeno” in data 18/10/2026.