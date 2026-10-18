Nella quarta giornata del campionato di 1^ Categoria, la Salerno Guiscards ha ottenuto una convincente vittoria per 4-1 contro il Bracigliano, consolidando la sua posizione nelle zone alte della classifica. La squadra di mister Guadagno ha portato a casa il secondo successo consecutivo, avvicinandosi a soli due punti dalla vetta.

Il match, disputato al Settembrino, ha visto un inizio scoppiettante con la Salerno Guiscards che ha sbloccato il punteggio al 6′ grazie a Di Ceto, abile a infilarsi in area e superare il portiere avversario. Tuttavia, il Bracigliano non si è fatto intimidire e ha pareggiato al minuto 11 con Ferrara, servito da Di Filippo. La partita è stata caratterizzata da un buon equilibrio, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni per segnare.

Il portiere Tancredi ha avuto un ruolo fondamentale, parando un tiro insidioso di Di Filippo al 24′. La Salerno Guiscards ha ripreso l’iniziativa e, al 41′, è tornata in vantaggio: Mazzeo ha servito Di Ceto, che ha segnato nella porta vuota dopo aver driblato il portiere.

Nella ripresa, il Bracigliano ha cercato di riagguantare il pareggio, ma al 59′ un fallo di Scala su Salerno ha portato a un calcio di rigore trasformato da Mazzeo. La Salerno Guiscards ha continuato a controllare il gioco, mentre il Bracigliano ha subito un’espulsione per doppio giallo a Anastasio.

Infine, al 90′, Orrico ha chiuso i conti con un gol che ha fissato il punteggio sul 4-1, mentre anche Chkour è stato espulso per proteste. Con questa vittoria, la Salerno Guiscards sale a dieci punti in classifica, a soli due dalla coppia di testa San Gennarese e Real Sianese, prossimo avversario della squadra nel prossimo turno di campionato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 18/10/2026.