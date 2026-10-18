Home Cronaca Controlli straordinari dei Carabinieri a Baiano: denunce e sequestri

Controlli straordinari dei Carabinieri a Baiano: denunce e sequestri

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
controlli Carabinieri Baiano
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

Proseguono i controlli straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, disposti dal Comando Provinciale di Avellino, per prevenire e contrastare i reati sul territorio. Recentemente, l’attività ha coinvolto il Mandamento baianese e il Vallo di Lauro, con un focus sulla circolazione stradale e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, tre persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Un sessantenne del nolano è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, poiché fermato alla guida in evidente stato di ebbrezza. Un 70enne di Moschiano è stato denunciato per evasione, avendo violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. Infine, una 25enne di Monteforte Irpino è stata accusata di furto aggravato per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica, impedendo la corretta misurazione dei consumi.

In aggiunta, due giovani del Mandamento baianese sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di hashish e di uno spinello. Per quattro individui già noti alle Forze dell’Ordine, è stata avanzata la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio a causa degli elementi emersi durante i controlli.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale, con il sequestro amministrativo di cinque veicoli privi di assicurazione. I Carabinieri hanno annunciato che i servizi di controllo continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto della legalità per i cittadini.

Si ricorda che per le persone denunciate vige la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI BAIANO: DENUNCE, FOGLI DI VIA, SEGNALAZIONI PER DROGA E VEICOLI SEQUESTRATI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 18/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it