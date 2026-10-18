Proseguono i controlli straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, disposti dal Comando Provinciale di Avellino, per prevenire e contrastare i reati sul territorio. Recentemente, l’attività ha coinvolto il Mandamento baianese e il Vallo di Lauro, con un focus sulla circolazione stradale e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, tre persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Un sessantenne del nolano è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, poiché fermato alla guida in evidente stato di ebbrezza. Un 70enne di Moschiano è stato denunciato per evasione, avendo violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. Infine, una 25enne di Monteforte Irpino è stata accusata di furto aggravato per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica, impedendo la corretta misurazione dei consumi.

In aggiunta, due giovani del Mandamento baianese sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di hashish e di uno spinello. Per quattro individui già noti alle Forze dell’Ordine, è stata avanzata la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio a causa degli elementi emersi durante i controlli.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale, con il sequestro amministrativo di cinque veicoli privi di assicurazione. I Carabinieri hanno annunciato che i servizi di controllo continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto della legalità per i cittadini.

Si ricorda che per le persone denunciate vige la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI BAIANO: DENUNCE, FOGLI DI VIA, SEGNALAZIONI PER DROGA E VEICOLI SEQUESTRATI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 18/10/2026.