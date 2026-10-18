Il duo formato da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte si esibirà il 23 ottobre al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni, a partire dalle ore 22:30. Questo concerto fa parte della rassegna “Ottobre in Jazz”, diretta artisticamente da Gaetano Lambiase.

Il concerto, intitolato “Tandem”, rappresenta il culmine di un lungo percorso artistico condiviso dai due musicisti, iniziato con la loro collaborazione nella formazione degli High Five, una band di giovani talenti del panorama jazz italiano. Bosso e Mazzariello, legati da un’amicizia profonda, si dedicano a una ricerca musicale che trascende i confini dei generi.

Durante la serata, il pubblico potrà ascoltare una selezione di brani che spazia da classici della musica internazionale a composizioni originali. Tra le opere in programma figurano “Oh Lady Be Good” di George Gershwin, “Luiza” di Antonio Carlos Jobim e una versione del celebre brano “Windmills of Your Mind” di Michel Legrand. Non mancherà un tributo al mondo del cinema con il tema del film “Taxi Driver” di Bernard Herrmann, insieme a brani originali come “Wide Green Eyes” e “Dizzy’s Blues” di Bosso e “Goodness Gracous” di Mazzariello.

Il concerto promette di essere un’esperienza unica, caratterizzata da improvvisazioni straordinarie e un mix di lirismo ed energia che saprà incantare gli appassionati di jazz.

Per chi desidera partecipare, è consigliata la prenotazione ai numeri 0894456352 o +39 340 393 9561. Il Jazz Club Il Moro si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, e sono disponibili diverse opzioni di parcheggio nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FABRIZIO BOSSO E JULIAN OLIVER MAZZARIELLO IL 23 OTTOBRE A IL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 18/10/2026.