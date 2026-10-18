Home Eventi e Manifestazioni Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in concerto il 23 ottobre a...

Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in concerto il 23 ottobre a Cava de’ Tirreni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Fabrizio Bosso concerto
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

Il duo composto dal trombettista Fabrizio Bosso e dal pianista Julian Oliver Mazzariello si esibirà venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 22:00, al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni. L’evento fa parte della rassegna “Ottobre in Jazz”, diretta artisticamente da Gaetano Lambiase.

Il concerto presenterà il progetto “Tandem”, frutto di una collaborazione consolidata tra i due artisti, che si sono uniti per la prima volta nella formazione degli High Five, un ensemble di giovani talenti del jazz italiano. La loro amicizia e passione per la musica li ha portati a esplorare insieme diverse sonorità e generi.

Durante la serata, Bosso e Mazzariello interpreteranno una selezione di brani iconici della musica internazionale, spaziando da classici come “Oh Lady Be Good” di George Gershwin a “Luiza” di Antonio Carlos Jobim. Non mancherà un tributo a Michel Legrand con “Windmills of your Mind” e il tema del film “Taxi Driver” di Bernard Herrmann, confermando l’interesse di Bosso per il mondo del cinema, già dimostrato con le sue versioni di brani di Nino Rota.

In aggiunta, il concerto includerà anche brani originali come “Wide Green Eyes” e “Dizzy’s Blues” di Bosso e “Goodness Gracous” di Mazzariello, promettendo un’esperienza musicale ricca di emozioni, improvvisazioni e un mix di tensioni e distensioni che saprà incantare gli appassionati di jazz.

Il concerto avrà inizio alle 22:30 e per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il Jazz Club Il Moro si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con opzioni di parcheggio disponibili nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FABRIZIO BOSSO E JULIAN OLIVER MAZZARIELLO IL 23 OTTOBRE A IL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 18/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it