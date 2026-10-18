Il duo composto dal trombettista Fabrizio Bosso e dal pianista Julian Oliver Mazzariello si esibirà venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 22:00, al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni. L’evento fa parte della rassegna “Ottobre in Jazz”, diretta artisticamente da Gaetano Lambiase.

Il concerto presenterà il progetto “Tandem”, frutto di una collaborazione consolidata tra i due artisti, che si sono uniti per la prima volta nella formazione degli High Five, un ensemble di giovani talenti del jazz italiano. La loro amicizia e passione per la musica li ha portati a esplorare insieme diverse sonorità e generi.

Durante la serata, Bosso e Mazzariello interpreteranno una selezione di brani iconici della musica internazionale, spaziando da classici come “Oh Lady Be Good” di George Gershwin a “Luiza” di Antonio Carlos Jobim. Non mancherà un tributo a Michel Legrand con “Windmills of your Mind” e il tema del film “Taxi Driver” di Bernard Herrmann, confermando l’interesse di Bosso per il mondo del cinema, già dimostrato con le sue versioni di brani di Nino Rota.

In aggiunta, il concerto includerà anche brani originali come “Wide Green Eyes” e “Dizzy’s Blues” di Bosso e “Goodness Gracous” di Mazzariello, promettendo un’esperienza musicale ricca di emozioni, improvvisazioni e un mix di tensioni e distensioni che saprà incantare gli appassionati di jazz.

Il concerto avrà inizio alle 22:30 e per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il Jazz Club Il Moro si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con opzioni di parcheggio disponibili nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FABRIZIO BOSSO E JULIAN OLIVER MAZZARIELLO IL 23 OTTOBRE A IL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 18/10/2026.