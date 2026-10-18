Home Turismo e Sapori Eventi Inaugurata la nuova Casa Comunale a Sant’Egidio del Monte Albino

Inaugurata la nuova Casa Comunale a Sant’Egidio del Monte Albino

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
inaugurazione Casa Comunale
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Sabato scorso, Sant’Egidio del Monte Albino ha celebrato l’inaugurazione della ristrutturata Casa Comunale, un evento che ha coinciso con l’80° anniversario della ricostituzione dell’ente, avvenuta nel 1946. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità e cittadini, evidenziando l’importanza storica e culturale del momento.

L’edificio, che ha subito un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza sismica, è stato finanziato con oltre 1,3 milioni di euro, provenienti da fondi regionali e dal bilancio comunale. Durante l’evento, è stata scoperta una lapide commemorativa per celebrare l’anniversario, alla presenza del sindaco Antonio La Mura e dello storico locale Alfonso Tortora.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della nuova struttura, definendola “la casa di tutti i cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino” e un simbolo di ripartenza per il territorio. La Casa Comunale è stata intitolata alla memoria dell’On. Luigi Nocera, figura chiave per il reperimento dei fondi necessari alla ristrutturazione.

La cerimonia ha visto la benedizione solenne da parte di Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, e la presenza di autorità civili, militari e religiose, a testimonianza del ruolo centrale di Sant’Egidio nel contesto provinciale. Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progetto, dai dipendenti comunali ai tecnici, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale.

La nuova Casa Comunale non è solo un edificio ristrutturato, ma rappresenta una nuova fase per Sant’Egidio del Monte Albino, un passo verso un futuro più sicuro e moderno per la comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO INAUGURAZIONE PALAZZO COMUNALE SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO.” ricevuto tramite email da “Aldo Severino” in data 17/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it