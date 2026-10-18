Sabato scorso, Sant’Egidio del Monte Albino ha celebrato l’inaugurazione della ristrutturata Casa Comunale, un evento che ha coinciso con l’80° anniversario della ricostituzione dell’ente, avvenuta nel 1946. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità e cittadini, evidenziando l’importanza storica e culturale del momento.

L’edificio, che ha subito un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza sismica, è stato finanziato con oltre 1,3 milioni di euro, provenienti da fondi regionali e dal bilancio comunale. Durante l’evento, è stata scoperta una lapide commemorativa per celebrare l’anniversario, alla presenza del sindaco Antonio La Mura e dello storico locale Alfonso Tortora.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della nuova struttura, definendola “la casa di tutti i cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino” e un simbolo di ripartenza per il territorio. La Casa Comunale è stata intitolata alla memoria dell’On. Luigi Nocera, figura chiave per il reperimento dei fondi necessari alla ristrutturazione.

La cerimonia ha visto la benedizione solenne da parte di Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, e la presenza di autorità civili, militari e religiose, a testimonianza del ruolo centrale di Sant’Egidio nel contesto provinciale. Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progetto, dai dipendenti comunali ai tecnici, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale.

La nuova Casa Comunale non è solo un edificio ristrutturato, ma rappresenta una nuova fase per Sant’Egidio del Monte Albino, un passo verso un futuro più sicuro e moderno per la comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO INAUGURAZIONE PALAZZO COMUNALE SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO.” ricevuto tramite email da “Aldo Severino” in data 17/10/2026.