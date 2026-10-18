L’Amalfi Coast Sambuco continua la sua marcia trionfale in Serie B, superando 5-2 la Chaminade Campobasso nella terza giornata del Girone F. La partita, disputata al Palazzetto dello Sport di Tramonti, ha visto i biancoblù dominare, centrando il terzo successo consecutivo e conquistando la vetta della classifica, a pari punti con il Sorrento.
Il primo tempo è stato stellare per la squadra di Mister Ruocco e Mister Gambardella. Dopo aver contenuto un inizio aggressivo degli avversari, pericolosi in alcune occasioni, i padroni di casa sbloccano il punteggio al 4′ con un assist di Galluccio per Napoletano, che batte il portiere Lo Conte. Due minuti dopo, Napoletano raddoppia, confermando il suo stato di forma.
La Chaminade accusa il colpo e Lo Conte deve compiere interventi decisivi per fermare le incursioni di Napoletano e Calaudi. Al 16′, però, la coppia Galluccio-Napoletano colpisce ancora: il numero 11 completa la sua tripletta, la seconda consecutiva. Prima dell’intervallo, Galluccio sorprende il portiere avversario con un tiro velenoso, portando il punteggio sul 4-0.
Nella ripresa, Mister Marsella tenta di raddrizzare la situazione ricorrendo al power play. Al 5′, Gumeniuk segna il primo gol per la Chaminade, ma Massaro, portiere dell’Amalfi Coast, si distingue con due parate decisive. Tuttavia, al 7′, Cinelli riesce a segnare il secondo gol per gli ospiti.
Al 9′, Garcia, tornato in campo, impegna Lo Conte con una punizione. L’Amalfi Coast Sambuco resiste alla pressione avversaria e chiude i conti a due minuti dalla fine con Garcia, che approfitta di una porta sguarnita per fissare il punteggio finale sul 5-2. Nel finale, Campolongo colpisce il palo dopo una ripartenza letale della squadra di casa.
Con tre vittorie su tre partite, l’Amalfi Coast Sambuco si gode un avvio di stagione da protagonista e guarda al futuro con ottimismo.
Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco, tris e primato! A Tramonti un primo tempo stellare piega la Chaminade Campobasso” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 17/10/2026.