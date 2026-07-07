Dipark Salerno cerca animatrici e animatori: opportunità di lavoro nel mondo dell’intrattenimento per bambini

Dipark – wwwy.dipark.it , punto di riferimento a Salerno per il divertimento dei bambini e delle famiglie, apre una nuova fase di ricerca personale rivolta in particolare ad animatrici e animatori da inserire nelle proprie attività. Una possibilità interessante per chi ama lavorare con i più piccoli, ha energia, creatività, capacità relazionali e desidera entrare in un ambiente dinamico, colorato e orientato all’accoglienza.

L’azienda è conosciuta come uno dei più importanti centri ludici e didattici del territorio salernitano. Dipark è infatti un grande Family Entertainment Center indoor, sviluppato su più livelli e pensato per offrire ai bambini esperienze di gioco sicure, coinvolgenti e adatte alle diverse fasce d’età. La struttura comprende aree playground dedicate ai più piccoli, spazi per feste di compleanno, eventi a tema, spettacoli, attività per famiglie, baby parking, servizi per le scuole e una pizzeria attigua che rende il centro un luogo di incontro anche per genitori e accompagnatori.

Il cuore dell’attività di Dipark è l’intrattenimento per bambini. Ogni giorno la struttura accoglie famiglie che scelgono il centro per trascorrere momenti di svago, organizzare feste, partecipare ad eventi speciali o vivere esperienze educative e ricreative. In questo contesto, la figura dell’animatrice e dell’animatore è fondamentale: non si tratta soltanto di “far giocare” i bambini, ma di accompagnarli in un’esperienza positiva, sicura e memorabile.

La ricerca di personale è quindi rivolta a persone solari, affidabili, motivate e predisposte al contatto con i bambini. Sono particolarmente apprezzate capacità comunicative, spirito di squadra, fantasia, disponibilità a lavorare durante feste ed eventi, attenzione alla sicurezza e sensibilità nella gestione dei diversi momenti di gioco. L’esperienza nel settore dell’animazione, delle feste per bambini, dei centri estivi, delle ludoteche o delle attività educative rappresenta certamente un valore aggiunto, ma possono candidarsi anche giovani motivati che desiderano formarsi e crescere in questo ambito.

Entrare a far parte del team Dipark significa lavorare in un ambiente vivace, dove ogni giornata è diversa dall’altra. Le animatrici e gli animatori potranno essere coinvolti nell’organizzazione di feste di compleanno, attività ludiche, baby dance, giochi di gruppo, eventi a tema, spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per rendere speciale l’esperienza dei bambini e delle loro famiglie.

Per molti giovani del territorio, questa opportunità può rappresentare anche un primo ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto per chi studia o ha già una naturale inclinazione verso le attività educative, artistiche, teatrali o ricreative. L’animazione per bambini richiede entusiasmo, ma anche responsabilità: saper sorridere, coinvolgere, ascoltare, gestire piccoli gruppi e collaborare con il resto dello staff sono qualità essenziali per offrire un servizio all’altezza delle aspettative delle famiglie.

La ricerca è aperta sia ad animatrici che ad animatori. Dipark punta a rafforzare il proprio team per continuare a garantire un’accoglienza curata, feste ben organizzate ed eventi capaci di lasciare un ricordo positivo nei bambini. Chi sente di avere passione per questo settore e desidera mettersi in gioco può inviare la propria candidatura direttamente all’azienda.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae, preferibilmente accompagnato da una breve presentazione personale, all’indirizzo email: info@dipark.it

Nella mail è consigliabile indicare eventuali esperienze pregresse nel campo dell’animazione, del lavoro con bambini, delle attività teatrali, sportive, educative o ricreative, oltre alla propria disponibilità lavorativa.

Dipark conferma così il proprio ruolo non solo come spazio dedicato al divertimento delle famiglie salernitane, ma anche come realtà imprenditoriale attiva sul territorio, capace di creare opportunità per giovani e professionisti dell’animazione. Per chi ama il mondo dei bambini e desidera lavorare in un contesto allegro, organizzato e stimolante, questa ricerca di personale rappresenta un’occasione da non perdere.