L’ingegner Amabile D’Agosto nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”.

Giovani, ambiente, cultura e pace saranno i pilastri sui quali si articolerà il programma presentato nel suo discorso di insediamento, dal nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, l’ingegnere Amabile D’Agosto, che ha ricevuto il collare e lo spillino di Presidente dal dottor Lucio Bojano, Presidente uscente, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” svoltasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. Il neo presidente Amabile D’Agosto ha delineato le linee guida del suo mandato, richiamando la visione internazionale e l’esigenza di incidere sul territorio: “Terremo presente il motto del Presidente Internazionale del Rotary, Olayinka H. Babalola:” Creiamo un impatto duraturo”. Per creare questo impatto duraturo cercheremo di realizzare dei progetti che lascino il segno, anche in collaborazione con gli altri Club Rotary salernitani. L’azione del Club non si esaurirà entro i confini locali, ma volgerà lo sguardo verso scenari internazionali per supportare i nostri fratelli meno fortunati di noi che vivono in quelle aree spesso identificate con il termine ‘Terzo Mondo”. Tra i primi appuntamenti in programma, D’Agosto ha annunciato per settembre un importante evento sul tema del paesaggio con relatori di rilievo e un focus speciale rivolto alle nuove generazioni: “Abbiamo in studio una cosa molto interessante che riguarda la pace e che interesserà gli studenti delle scuole superiori salernitane. Darò molta attenzione ai giovani, all’ambiente e alla pace, affiancando a questi temi un ampio spazio per gli incontri culturali”. Il Presidente D’Agosto ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President : Lucio Bojano; Presidente Eletto: Caterina Babino; Vicepresidente : Rocco Di Riso; Segretario : Giuliana Moscati; Segretario Esecutivo: Virginia Corvino; Tesoriere: Antonio Cestari; Prefetto: Maddalena Pezzotti; Facilitatore del Club: Walter Iannizzaro; Presidente della Commissione Immagine Pubblica: Vincenzo Capuano; Presidente della Commissione Fondazione e Progetti: Roberto Napoli; Presidente della Commissione per l’Effettivo: Carlo Sica; Delegato alla Rotary Foundation: Raffaele Napoli; Consiglieri: Antonello Sada, Marinella Sada, Antonio Vicidomini, Nino Nigro. Il presidente uscente Lucio Bojano ha ripercorso con emozione un anno ricco di attività realizzate sul territorio che sono state ricordate attraverso un video:” Abbiamo donato un tavolo da Ping Pong ai detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, in collaborazione con l’AICS presieduta dall’avvocato Marco De Luca; abbiamo realizzato il progetto di cure dentali gratuite “Ragazzi Sorridenti” per minori svantaggiati, curato dal dottor Walter Iannizzaro. Di rilievo anche l’impegno profuso nel Quartiere Europa dove, insieme al dottor Gaetano Cuoco, Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo” è stato donato un defibrillatore alla parrocchia del “Gesù Redentore” di Don Ciro Torre, alla quale è stata dedicata un’altra iniziativa di solidarietà denominata “Vestiamo il Prossimo” grazie alla quale sono stati donati abiti usati in ottimo stato, che ha visto la partecipazione attiva del Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Abbiamo effettuato anche una raccolta di giocattoli usati donati ai bambini della parrocchia del Gesù Redentore. Uno dei progetti che ho particolarmente a cuore è lo spettacolo di flamenco “Muyer – Storie di Donne”, ideato su suggerimento di mia moglie Francesca Oro, tenutosi al teatro San Paolo di Pontecagnano, grazie al quale abbiamo raccolto 3000 che finanzieranno un percorso di orientamento e reinserimento lavorativo per 12 donne ospiti del “Centro Antiviolenza Anna Borsa”, diretto dalla dottoressa Erminia Maiorino”. Sul fronte internazionale, Bojano ha ricordato il legame con l’Ente Filantropico “Trame Africane” del dottor Pasquale Coppola, grazie al quale il Club finanzierà borse di studio per la formazione del personale infermieristico presso il St. Theresa Mission Hospital di Kiirua, in Kenya. Bojano ha ricordato i tanti altri progetti realizzati:” I progetti ideati dal Presidente Gaetano Cuoco “Un panettone Sopeso” e “Un Uovo Nuovo” realizzato insieme a tutti i Club salernitani e non solo. con tutti i club salernitani. Il progetto “Un borsone di solidarietà” realizzato con l’aiuto del Past President Roberto Napoli, che ha donato un borsone “Pacioli “che è stato sorteggiato attraverso la vendita di 90 biglietti: sono stati raccolti 900 euro interamente destinati a finanziare lo spettacolo teatrale “Il Battito del colibrì”, realizzato a cura della cooperativa sociale “Il Villaggio di Esteban”, messo in scena dai ragazzi disagiati dell’associazione “Ipotenusa”. Abbiamo donato dei vasetti contenenti i prodotti della Cooperativa Sociale “Stalker” di Eboli, fondata nel 2006 dal dottore Francesco Cantore e dal dottor Nicola Memoli, impegnata nell’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, nell’ambito della salute mentale. Abbiamo sostenuto il progetto “Mare Nostrum”, ideato dalla socia innerina Marianna Bortone Blasi, realizzato insieme ai Club Inner Wheel salernitani e ai Club Rotary. Abbiamo affiancato l’associazione sportiva Avantgarde Sport APS sostenendo integralmente i costi di partecipazione di due bambini con disabilità allo “Smile Camp” un campo estivo dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Anche quest’anno abbiamo organizzato il “Premio Carmine Sica”, vinto dal dottor Davide Antinolfi, e abbiamo ripreso la pubblicazione del giornalino del Club:” Il Grecale”. Tanti gli ospiti che sono stati protagonisti delle conviviali organizzate all’Hotel Mediterranea:” Abbiamo avuto come ospite il pasticciere Remo Mazza che ci ha raccontato 58 anni di storia della “Pasticceria Romolo”. È stato nostro ospite il giornalista Gabriele Bojano, mio fratello, che ha raccontato il fascino del mestiere del giornalista. Abbiamo ascoltato l’esibizione degli eccellenti allievi del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno: il sassofonista Francesco Alfano, e il fisarmonicista Francesco Venneri, componenti del duo musicale “FiSax”. Hanno partecipato alla serata il Presidente ed il Direttore del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno: l’avvocato Luciano Provenza, e il Maestro, Professor Fulvio Artiano che hanno ricordato che il Conservatorio di Salerno è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Abbiamo avuto come ospiti il Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, e il Presidente di Confindustria Salerno, Antonello Sada, nostro socio, che intervistati dal giornalista Gabriele Bojano, ci hanno spiegato quali saranno le prospettive per l’economia salernitana”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla dottoressa Roberta Amanda D’Agosto, il presidente uscente Bojano ha presentato la nuova socia del Club, la dottoressa Cinzia Procaccini, Cardiologa all’ospedale San Leonardo, e consegnato delle targhe a coloro che hanno contribuito alla organizzazione e alla realizzazione di alcuni progetti: Walter Iannizzaro, Pasquale Coppola, Giuseppe Pizzuti, Raffaele Bottiglieri, Caterina Babino, Rocco Di Riso, Giuliana Moscati, Raffaele Napoli, Ferdinando Spirito, Antonio Della Rocca, Antonio Zambrano,Antonio Sorgente. Bojano ha anche assegnato due “Paul Harris Fellow”, il più importante e ambito riconoscimento del Rotary ai Past President: Roberto Napoli e Antonello Sada, Presidente di Confindustria Salerno. A portare i saluti del Governatore uscente Angelo Di Rienzo è stata l’Assistente Maria Luisa De Leo mente quelli del Governatore entrante Giuseppe Nardini, sono stati portati dall’Assistente Teresa Caggiano che annunciato che saranno intraprese delle iniziative a livello distrettuale per supportare la “Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane” che ha inviato una nota formale al Dipartimento della Protezione Civile per offrire la disponibilità immediata a supportare i soccorsi e offrire assistenza alla popolazione venezuelana colpita dal devastante sisma. Tanti gli ospiti e le autorità rotariane e innerine presenti presentate dal Prefetto Rocco Di Riso: il Past Governor Marcello Fasano; i Facilitatori Distrettuali Giacomo Gatto e Ciro Senatore; il già Segretario Distrettuale Esecutivo Mario Petraglia; i Presidenti entranti ed uscenti dei Club Rotary del territorio: Francesco Caggiano, Ermanno Lambiase, Gaetano Cuoco, Vittorio Villari, Lucio Bisaccia, Giulio Trimboli, Valentina Dell’Acqua, Lucio Bifolco, Aldo Caggiano. Le presidenti entranti ed uscenti dei Club Inner Wheel salernitani: Marcella Anzolin, Mirella Amato, Marisa Fiorillo e Lara Bracesco, e il già Soprintendente di Salerno, il professor Gennaro Miccio. Consegnati omaggi floreali alle consorti dei Presidenti: Francesca Oro Bojano e Rossana Fortunato D’Agosto. Aniello Palumbo