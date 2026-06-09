La fine della Repubblica dei partiti raccontata dal professor Carmine Pinto al “Rotary Club Salerno Duomo”.

“La Repubblica dei partiti finì con una storia: quella dei “partiti malsanati” con la Costituente, in qualche caso anche prima, e con la formazione di un sistema politico che è quello che in parte esiste anche oggi, con partiti più leggeri, partiti personali e meno legati a grandi architetture ideologiche. Alcuni oggi sentono la mancanza di quei partiti: io sono tra quelli, perché quella era una società dove la politica consentiva di esprimersi fortemente. Oggi è diverso, anche perché è il tempo storico che è diverso: la Politica è molto più personalizzata e in Italia questo fenomeno è molto più accentuato rispetto agli altri Paesi europei dove sono più diffusi fenomeni come quelli del Generale Roberto Vannacci: è abbastanza comune che ci siano leader che nascano da un populismo radicale, o di destra o di sinistra. È meno diffusa la destrutturazione dei partiti”. E’ stato il professore Carmine Pinto, Ordinario di Storia Contemporanea, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, a ricordare gli anni della prima Repubblica; a raccontare di come l’Italia si sia formata su un quadro politico internazionale e su quanto questo abbia determinato la strutturazione del sistema politico in Italia e di come questo rapporto nazionale e internazionale abbia poi condizionato la fine dei partiti, in occasione dell’incontro organizzato all’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Gaetano Cuoco. Il professor Pinto, Socio Onorario del Club, ha spiegato che per una parte dell’Italia la fine della prima Repubblica rappresenta un passaggio decisivo nella storia d’Italia:” Per un quarto della popolazione italiana, invece, nata dopo la fine della prima Repubblica, questo tema non ha alcun significato, come non lo ha per quei partiti molto giovani, come “Fratelli D’Italia”, il “ Partito Democratico “ il “Movimento 5 Stelle”; partiti in genere di natura personale, con logiche legate al mondo del XXI secolo dove la comunicazione, la dimensione mediatica, supera la dimensione organizzativa”. Pinto ha ricordato i partiti che costituivano il Pentapartito:” Era la maggioranza che ha governato in Italia dal 1979 al 1993 formata da “Democrazia Cristiana”, “Partito Socialista” e dai vecchi partiti laici: “Partito Socialista Democratico Italiano”, “Partito Repubblicano Italiano” e “Partito Liberale Italiano”. Pentapartito che fu superato all’interno della vicenda mediatica – giudiziaria che tra il 1993 e il 1994 portò allo scioglimento di questi partiti. Anche i vecchi partiti di opposizione subirono delle trasformazioni in formazioni politiche di natura diversa, anche ideologica: il “PCI” divenne “PDS” e poi “DS”; il “MSI” divenne “Alleanza Nazionale” e poi “PDL”. Pinto ha parlato anche della fine della “Guerra fredda” e del crollo del Muro di Berlino”:” La distruzione del sistema politico italiano coincise perfettamente con la fine della “Guerra Fredda e con il crollo del “Muro di Berlino”. Il sistema politico italiano era un sistema debole, legato alla “Guerra Fredda”. Dopo i saluti della Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Federica Romano, a portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo. Durante la serata è stato presentato dal socio Carmine Napoli un nuovo socio, l’avvocato civilista Massimo Falci, che è stato spillato dal Governatore Nominato del “Distretto Rotary 2101” Attilio Leonardo.

Aniello Palumbo