Lega, Tommasetti segretario provinciale

Sala gremita e grande partecipazione al congresso provinciale della Lega di Salerno che ha eletto Aurelio Tommasetti nuovo segretario provinciale. Alla presenza del segretario regionale Gianpiero Zinzi, della sottosegretaria di Stato Pina Castiello, di amministratori, sindaci, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia, il congresso ha segnato l’avvio di una nuova fase politica all’insegna dell’unità, del gioco di squadra e del radicamento sul territorio.

Oggi inizio di un percorso condiviso

«Oggi non celebriamo soltanto un’elezione, ma l’inizio di un percorso condiviso – dichiara Tommasetti –. La Lega riparte da una squadra unita, competente e determinata a costruire una presenza sempre più forte in ogni comune della provincia. Saremo un punto di riferimento per amministratori, militanti e cittadini, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni del territorio.»

«Lavoreremo in piena sintonia con il segretario regionale Gianpiero Zinzi e con il nostro leader, valorizzando la filiera istituzionale con il Governo nazionale. Il buon governo, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione clandestina, la tutela delle imprese, del lavoro e delle famiglie saranno al centro della nostra azione politica.»

«L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo registrato oggi ci consegnano una responsabilità ancora più grande. Da domani saremo al lavoro, con umiltà e determinazione, per rafforzare ulteriormente la presenza della Lega in tutta la provincia di Salerno, ascoltando i territori e costruendo una classe dirigente sempre più radicata e vicina ai cittadini.»

Il nuovo direttivo provinciale

Nel corso del congresso è stata inoltre ufficializzata la composizione del nuovo Direttivo provinciale della Lega Salerno: Aurelio Tommasetti , Segretario provinciale

, Segretario provinciale Giovanni Emanuele Ricca , Assessore del Comune di Contursi Terme, Vice Segretario provinciale

, Assessore del Comune di Contursi Terme, Vice Segretario provinciale Sonia Alfano , Sindaco di San Cipriano Picentino, Presidente provinciale

, Sindaco di San Cipriano Picentino, Presidente provinciale Chiara Gambardella , Vicepresidente provinciale

, Vicepresidente provinciale Giuseppe Palimieri , Sindaco di Roscigno, Responsabile Enti Locali

, Sindaco di Roscigno, Responsabile Enti Locali Lucia Vuolo , già Europarlamentare, Vice Segretario regionale della Lega

, già Europarlamentare, Vice Segretario regionale della Lega Giuseppe Orlotti , Sindaco di Giungano, Coordinatore dei Sindaci della Lega

, Sindaco di Giungano, Coordinatore dei Sindaci della Lega Antonella Franco , Responsabile Tesseramento

, Responsabile Tesseramento Annalisa Parente , Responsabile Organizzazione

, Responsabile Organizzazione Maria Rosaria Sica , Responsabile Comunicazione

, Responsabile Comunicazione Dante Santoro , Avvocato

, Avvocato Davide Villani , Avvocato

, Avvocato Angelo Manganelli , Ingegnere

, Ingegnere Annamaria Altieri , Architetto

, Architetto Antonio Mainardi , Consigliere comunale di Angri

, Consigliere comunale di Angri Gennaro Esposito , Consigliere comunale di Mercato San Severino, Responsabile Politiche per il Lavoro

, Consigliere comunale di Mercato San Severino, Responsabile Politiche per il Lavoro Francesco Perretta , Consigliere comunale di Salvitelle, Responsabile Giustizia

, Consigliere comunale di Salvitelle, Responsabile Giustizia Elio Venutolo , Consigliere comunale di Castelnuovo di Conza

, Consigliere comunale di Castelnuovo di Conza Guido D’Ambrosio , Responsabile Economia

, Responsabile Economia Nicola Troisi , Responsabile Formazione Professionale

, Responsabile Formazione Professionale Severino Molisse , Commissario cittadino di Nocera Inferiore

, Commissario cittadino di Nocera Inferiore Domenico Russo , Commissario cittadino di Teggiano

, Commissario cittadino di Teggiano Mario Tedesco , Responsabile Scuola

, Responsabile Scuola Pietro Pisacane , Commissario cittadino di Pagani

, Commissario cittadino di Pagani Mirko Giordani , Commissario cittadino di Cava de’ Tirreni

, Commissario cittadino di Cava de’ Tirreni Lorenzo Pace , Commissario cittadino di Sala Consilina

, Commissario cittadino di Sala Consilina Alessandro Laudani , Medico anestesista

, Medico anestesista Angelo Amato , Imprenditore

, Imprenditore Giovanni Piano, Responsabile Caccia

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