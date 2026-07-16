Luciano al Fuenti venerdì 17

Influencer, moda e uno dei protagonisti assoluti della musica elettronica mondiale in Costiera Amalfitana. Venerdì 17 luglio Luciano sarà l’ospite principale di UNICA, l’evento in programma alle Terrazze del Fuenti di Vietri sul Mare che porterà sulla costa campana un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero.

Il dj e producer svizzero-cileno, tra gli artisti più influenti della scena house e techno degli ultimi vent’anni, sarà affiancato in console da Maqossa e Aki Nair, completando una line-up internazionale pensata per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

L’evento è ideato e promosso da Francesco Sirimarco, che ha scelto la Costiera Amalfitana per il nuovo capitolo di un progetto nato a Capri e capace, nelle precedenti edizioni, di ospitare artisti come Carlita e Black Coffee.

«Abbiamo scelto le Terrazze del Fuenti perché rappresentano una delle location più belle del Mediterraneo. Volevamo costruire una serata che mettesse insieme musica di qualità, bellezza del territorio e un pubblico internazionale. Siamo felici di portare Luciano in Costiera Amalfitana e di contribuire, nel nostro piccolo, a promuovere questo territorio attraverso un evento che richiamerà ospiti da diverse parti d’Italia e dall’estero», afferma Francesco Sirimarco.

Tra i partner dell’iniziativa figura Dondup, sponsor moda dell’evento, che sarà presente con modelle, modelli e iniziative dedicate agli ospiti, mentre la collaborazione con TechnoAndChill, uno dei principali network internazionali dedicati alla musica house e techno, contribuirà a dare ulteriore visibilità all’appuntamento anche sui canali social seguiti dagli appassionati del settore.

La partecipazione sarà riservata a un numero limitato di ospiti, tra imprenditori, professionisti, creator e influencer, in una serata pensata per valorizzare uno dei luoghi simbolo della Costiera Amalfitana attraverso un evento di respiro internazionale.

I pacchetti per partecipare sono disponibili sulla piattaforma DICE al link https://dice.fm/event/92k6k6-unica-amalfi-coast-17th-jul-giardini-del-fuenti-vietri-sul-mare-tickets.

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