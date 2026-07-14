Aeroporto, inaugurato nuovo Terminal di Aviazione Generale

È stato inaugurato oggi il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l’offerta di servizi dedicati all’aviazione privata e business, contribuendo a consolidare il ruolo dell’aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania.

L’inaugurazione

L’evento, al quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale, è stato anche un’importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo.

Sono intervenuti il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Direttore Territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete e i vertici della GESAC rappresentati dal Presidente Carlo Borgomeo e dall’Amministratore Delegato Roberto Barbieri.

Nel corso dell’incontro è stato presentato lo studio “Quali prospettive per l’Aeroporto di Salerno”, a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore dell’International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry (ICCSAI) dell’Università degli Studi di Bergamo. L’analisi evidenzia come il pieno sviluppo dello scalo richieda un’azione coordinata tra istituzioni e gestore, fondata su tre fattori chiave: il miglioramento dell’accessibilità, il rafforzamento e la qualità dell’offerta di voli e una strategia efficace di marketing territoriale. Lo studio conferma inoltre come un aeroporto possa rappresentare un autentico motore di crescita economica, turistica e sociale, capace di rafforzare la competitività di un territorio, individuando nello sviluppo complementare degli aeroporti di Salerno e Napoli un’opportunità strategica per l’intera Campania.

Investimento di 14,2 milioni

Il nuovo Terminal di Aviazione Generale è stato realizzato in due anni grazie a un investimento complessivo di 14,2 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese Iterga – Ellemme. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di 2.000 metri quadrati ed è già operativa per i voli di aviazione generale. A partire da novembre 2026, in occasione della chiusura programmata dell’Aeroporto di Napoli per gli interventi di riqualificazione della pista di volo, il terminal ospiterà anche i voli commerciali.

Sostenibilità

Progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, il terminal integra materiali identitari del territorio, tra cui la ceramica locale, ed è dotato di un impianto fotovoltaico che, a regime, coprirà circa il 40% del fabbisogno energetico dell’edificio. Gli spazi sono inoltre valorizzati dalle opere di Marco Pio Mucci, artista visivo campano che collabora con importanti istituzioni culturali, tra cui il Museo Madre, in un percorso che coniuga arte contemporanea, identità territoriale e innovazione.

Per sostenere lo sviluppo dell’aviazione generale e offrire servizi dedicati a una clientela internazionale di fascia alta, GESAC ha costituito nel 2025 Aviagold, società interamente controllata dal gestore aeroportuale, nata con l’obiettivo di offrire servizi altamente specializzati per l’aviazione privata. Oltre ai servizi di handling, Aviagold offre servizi personalizzati di concierge e hospitality dedicati all’aviazione privata, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’Aeroporto di Salerno nel segmento premium.

Dichiarazioni-Pierluigi Di Palma presidente Enac

Pierluigi Di Palma, Presidente dell’ENAC, ha dichiarato: accogliamo con profonda soddisfazione ogni ampliamento della rete aeroportuale nazionale quale evoluzione strategica e ulteriore passo avanti per la crescita del sistema.

Il nuovo terminal di Salerno destinato all’aviazione generale e ai voli business, segmento strategico per sviluppare turismo di qualità e per attrarre investimenti, rappresenta una risorsa per il futuro della Campania e rafforza il ruolo dell’aeroporto di Salerno quale porta d’accesso privilegiata alle eccellenze del territorio e motore di nuove opportunità di crescita.

La visione che Enac porta avanti con tutta la propria attività istituzionale e, nello specifico, con il Piano Nazionale degli Aeroporti, è finalizzata a costruire connessioni e generare valore per guardare al futuro della mobilità aerea in modo sostenibile, innovativo e intermodale.

Roberto Barbieri CEO Gesac

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha commentato: con il nuovo Terminal di Aviazione Generale compiamo un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell’Aeroporto di Salerno, dotando il territorio di un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile, pensata per rispondere alle esigenze di un segmento di traffico ad alto valore aggiunto che da sempre sceglie Salerno come porta di accesso privilegiata verso alcune delle destinazioni turistiche più prestigiose del mondo. Si tratta di un investimento strategico che contribuirà a generare importanti ricadute economiche e occupazionali, rafforzando la competitività dell’intero sistema aeroportuale campano. Per valorizzare appieno le potenzialità di questo mercato abbiamo inoltre costituito una società ad hoc, Aviagold, che offrirà servizi altamente specializzati dedicati all’aviazione privata con l’obiettivo di fare dell’Aeroporto di Salerno un punto di riferimento nel Mediterraneo per questo segmento di traffico.

Andrea Prete – Camera di Commercio

Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno ha sottolineato: l’inaugurazione odierna del terminal rappresenta una tappa fondamentale di un percorso di crescita progressiva iniziato due anni fa con l’attivazione definitiva dello scalo. Come è noto, la Camera di Commercio di Salerno ha investito per decenni risorse importanti nell’aeroporto, convinta della centralità di questa infrastruttura per il futuro del territorio. Un futuro che oggi è realtà grazie al fondamentale lavoro di squadra con gli enti locali, in primis la Regione Campania, e alla sapiente visione e gestione di GESAC, decisivi nel guidare il recente e straordinario rilancio dell’aeroporto.

Oggi, il consolidamento del traffico aereo si salda perfettamente con le ultime strategie messe in campo dall’Ente camerale per il turismo provinciale: abbiamo varato il nuovo piano strategico per trasformare la provincia in una destinazione competitiva a livello globale e inoltre abbiamo già deliberato uno stanziamento di 2 milioni di euro per il biennio 2026-2027

destinato alla promozione e al co-marketing turistico, coinvolgendo direttamente le compagnie aeree.