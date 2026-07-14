Home Cronaca Strangolato dal figlio, dramma familiare a Pagani

Strangolato dal figlio, dramma familiare a Pagani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni

Un 27enne ha ucciso il padre, Antonio Cercola, 58 anni, strangolandolo al culmine di una lite avvenuta nell’abitazione di famiglia a Pagani, nel Salernitano. L’uomo, molto conosciuto in città perché impiegato presso una ditta che opera nel cimitero comunale, è morto nella notte.

A indagare sono i carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, impegnati nella ricostruzione della dinamica e delle cause che hanno portato all’omicidio.

La chiamata ai soccorsi e la scoperta del corpo

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, sarebbe stato lo stesso Cercola a chiamare le forze dell’ordine poco prima di perdere conoscenza. Quando i militari sono arrivati nell’appartamento, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico, che dovrà chiarire con precisione le cause della morte e confermare la dinamica dello strangolamento.

Il figlio aveva problemi psichici

Il 27enne, che secondo fonti investigative soffrirebbe di disturbi psichici, è stato immediatamente fermato. Dopo il delitto è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove ora si trova piantonato in stato di arresto.

Non è ancora chiaro se al momento della lite in casa fosse presente qualche altro familiare. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali precedenti tensioni all’interno del nucleo familiare.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it