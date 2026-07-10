A Prescindere…, Marina di Camerota celebra il mito di Totò

Arte, cinema, musica, grandi risate e un profondo legame con la storia del territorio. Sono questi gli ingredienti della XIII edizione di “A Prescindere…”, la storica rassegna culturale pronta a rivivere il 17 e 18 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza San Domenico nel borgo storico di Marina di Camerota.

Promozione e patrocini

La manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione OPERA, con il Patrocinio del Comune di Camerota, del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno, della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e della Confesercenti Provinciale di Salerno.

L’edizione 2026 della rassegna rende omaggio al Principe della risata, Antonio De Curtis in arte Totò. La sua intramontabile genialità farà da filo conduttore alle proiezioni del cineforum all’aperto, che proporrà due pietre miliari della cinematografia nazionale.

70° anniversario rivista teatrale

L’appuntamento di quest’anno assume, infatti, un valore simbolico straordinario: il 2026 segna il 70° anniversario della rivista teatrale “A prescindere”, l’ultima monumentale fatica sul palcoscenico di Totò. Nel dicembre del 1956, dopo sette anni lontano dalle tavole del palcoscenico perché impegnato al cinema, Totò torna al teatro con la rivista «A prescindere», definito dalla critica giornalistica un autentico manifesto della sua ironia surreale e del suo genio comico, che restituisce al pubblico il gusto della risata intelligente, trasformando la satira in arte». L’eredità di «A prescindere» è una testimonianza preziosa della cultura spettacolare del dopoguerra, tra modernità e tradizione, tra palcoscenico e memoria collettiva.

Dalla rivista classica al cinema e alla televisione

«Celebrare oggi questa ricorrenza significa onorare non solo l’attore, ma quel preciso momento della storia dello spettacolo italiano in cui la rivista classica passava il testimone alla nuova era televisiva e cinematografica – sottolinea la direzione artistica della rassegna “A Prescindere…” – La kermesse, ormai punto di riferimento dell’estate cilentana per la promozione della cultura e dell’arte, promette una due giorni ricca di ospiti, proiezioni e dibattiti. il festival continua la sua missione di valorizzazione del territorio attraverso il genio di Totò, unendo la memoria storica alla vivacità dei borghi locali. Dopo il successo della dodicesima edizione, che ha visto protagonista il ricordo di Massimo Troisi con “Ricomincio da tre”, il 2026 si prospetta come l’anno della consacrazione definitiva per un evento che sa guardare al passato per ispirare il futuro».

Anteprima docu-film su Marina di Camerota

Insieme al tributo cinematografico, la rassegna celebra l’identità locale. Il momento più atteso della prima serata sarà, infatti, l’anteprima assoluta del docu-film “17 luglio 1848”: giorno in cui nacque Marina di Camerota: un’opera documentaristica di profonda valenza identitaria e valore storico realizzata da OPERA – CilentoTV per riscoprire le radici del borgo marinaro proprio nel giorno del suo anniversario quando il re Ferdinando II di Borbone firmò il decreto ufficiale.

A guidare il pubblico attraverso le due serate sarà la giornalista e conduttrice Barbara Landi.

PROGRAMMA DELLA XIII EDIZIONE DI “A PRESCINDERE…”

VENERDÌ 17 LUGLIO 2026: CINEMA, STORIA E NOTE D’AUTORE

Si parte alle ore 21:15 con il Cineforum sotto le stelle e la proiezione del film cult “Totòtruffa ’62” (1961, regia di Camillo Mastrocinque), intramontabile commedia che vede Totò affiancato da Nino Taranto.

Alle ore 23:00 – l’Anteprima Storica del docu-film “17 luglio 1848: il giorno in cui nacque Marina di Camerota”. Un viaggio cinematografico e documentaristico nel tempo per riscoprire l’atto di nascita ufficiale della frazione marina.

Spazio poi alla musica dal vivo con le sonorità avvolgenti del concerto “Napule è” dei Bensuà Music Trio, un viaggio musicale emozionante tra le più belle melodie della tradizione partenopea.

SABATO 18 LUGLIO 2026: I CAPOLAVORI DEL PRINCIPE E LA LUNGA NOTTE DEL CABARET

Alle ore 21:15 il Cineforum con la proiezione del capolavoro della commedia all’italiana “Totò, Peppino e la… malafemmina” (1956), celebre per scene entrate nel patrimonio culturale collettivo.

A seguire l’Omaggio Speciale con la proiezione di un’esclusiva clip-tributo curata dall’Associazione OPERA, con una preziosa e toccante intervista storica a Liliana de Curtis realizzata nel 2011, che offrirà un ritratto intimo e inedito del grande artista attraverso i ricordi della figlia.

Spazio alla comicità con la Lunga Notte del Cabaret: gran finale all’insegna del divertimento e della satira sul palco di Piazza San Domenico. Si alterneranno tre show di grandissimo richiamo: Alessandro Bolide nel suo travolgente spettacolo “Ma che ce ne fotte 3.0 Revolution”, Enzo Fischetti con l’esilarante e famosissima “Lezione di Napoletano”, il duo Enzo e Sal con il comicissimo spettacolo “Sketch Life”.

La manifestazione è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. L’appuntamento per entrambe le serate è in Piazza San Domenico a Marina di Camerota a partire dalle ore 21:15.