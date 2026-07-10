Teggiano, la prima Principessa Costanza diventa presidente della Pro Loco

Ci sono storie che sembrano scritte dal destino. Storie che il tempo costruisce poco alla volta, anno dopo anno. Come quella di Concettamaria Cantelmi: trent’anni fa fu la prima ragazza a indossare gli abiti di Costanza da Montefeltro nella rievocazione storica “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Oggi, alla vigilia della 31ª edizione della manifestazione, è stata chiamata a guidare la Pro Loco Teggiano. Una favola nella favola. La Principessa Costanza è diventata regina. L’elezione di Concettamaria Cantelmi alla presidenza della Pro Loco Teggiano rappresenta un momento particolarmente significativo nella storia dell’associazione. Non solo perché è la prima donna a ricoprire questo incarico nei trentun anni di vita della manifestazione, ma anche perché il suo percorso personale si intreccia con quello di un evento che ha contribuito a far crescere sin dalle sue origini, ricoprendo nel tempo numerosi ruoli fino ad arrivare oggi alla guida dell’associazione.

Per Concettamaria Cantelmi, però, quella che oggi si apre non è una pagina completamente nuova. In questi trent’anni ha vissuto “Alla Tavola della Principessa Costanza” praticamente da ogni prospettiva possibile: dalla prima interpretazione della principessa alle attività organizzative, all’allestimento delle taverne, al ruolo di tesoriera, fino ad arrivare oggi alla guida della Pro Loco.

Grandissima emozione

“È una grandissima emozione -ammette Concettamaria Cantelmi- ma soprattutto sento un forte senso di responsabilità. È un impegno importante, che accolgo con entusiasmo. In questi trent’anni ho ricoperto tanti ruoli all’interno della Pro Loco, ma questo rappresenta un vero cambio di registro e una responsabilità che sicuramente trent’anni fa non mi aspettavo”.

Il primo pensiero della nuova presidente è rivolto, però, a chi ha contribuito a costruire, anno dopo anno, quella che oggi è una delle più importanti rievocazioni storiche del Mezzogiorno. “Prima di tutto desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che, in questi oltre trent’anni, hanno contribuito con il proprio impegno a far diventare ‘Alla Tavola della Principessa Costanza’ la manifestazione che conosciamo oggi. È un patrimonio costruito nel tempo da tanti volontari, collaboratori e dirigenti della Pro Loco, ai quali va tutta la mia riconoscenza. Nel raccogliere questa importante eredità, il mio pensiero va in particolare a tutti i presidenti che mi hanno preceduto alla guida dell’associazione e che hanno lasciato un segno nel percorso di crescita della manifestazione. L’ultimo di loro è stato Biagio Matera, che ha guidato la Pro Loco negli ultimi anni con grande impegno e dedizione”.

Una nuova sfida

C’è una frase che racconta meglio di ogni altra il rapporto speciale che lega la nuova presidente della Pro Loco alla manifestazione simbolo di Teggiano: “Quando parlo della Principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se fosse una persona che conosco. È un personaggio con cui convivo da trent’anni. Per questo il mio approccio è molto semplice: dobbiamo organizzare questa manifestazione come se stessimo preparando una festa per una persona a cui vogliamo bene”.

Comincia quindi una nuova sfida che Concettamaria Cantelmi affronta con uno spirito ben preciso: quello del lavoro di squadra. “Non mi soffermerei sul fatto di essere la prima donna a ricoprire questo incarico. Certamente è un elemento significativo, ma credo che il valore più grande sia un altro: essere la presidente di una squadra. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da uomini e donne che porteranno sensibilità diverse, ma il nostro obiettivo sarà quello di lavorare insieme, come è sempre accaduto nella storia della Pro Loco“.

Si lavora alla 31a edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è avvenuto a poche settimane dall’evento più importante dell’anno, con la macchina organizzativa della 31ª edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza” già pienamente in movimento.

“Stiamo vivendo -sottolinea la presidente- una fase di rodaggio mentre organizziamo contemporaneamente la manifestazione. È forse la prima volta che accade una situazione del genere e questo significa lavorare con ritmi molto intensi. Fortunatamente molti meccanismi sono ormai consolidati e possiamo contare su una squadra affiatata”.



Dietro il successo della rievocazione storica, sottolinea la presidente, c’è soprattutto una comunità che da oltre trent’anni lavora con passione. “È una famiglia enorme -evidenzia- composta da soci, volontari, figuranti e collaboratori. Se questa manifestazione continua a vivere e a crescere è perché ci sono persone che, ogni anno, mettono a disposizione tempo, competenze e passione. Sono loro l’anima e il cuore pulsante della manifestazione. A loro si affiancano il sostegno costante dell’Amministrazione comunale e quello fondamentale della Regione Campania, che negli anni non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza”.

Guardando al futuro, la nuova presidente immagina un’ulteriore crescita, frutto della capacità di innovazione che ha sempre caratterizzato “Alla Tavola della Principessa Costanza” ma anche del recupero delle intuizioni che hanno segnato la nascita della manifestazione. “Negli anni -ricorda- siamo cresciuti tantissimo, raggiungendo livelli organizzativi e qualitativi straordinari. Oggi vorremmo recuperare anche alcune intuizioni delle origini, riscoprire lo spirito con cui tutto è cominciato e riportare alla luce tradizioni e aspetti che meritano di essere valorizzati. Sarà un percorso graduale, ma è la direzione nella quale vogliamo andare”.

Oltre la Principessa Costanza, il ruolo delle Pro Loco

Lo sguardo di Concettamaria Cantelmi e del nuovo CdA va anche oltre l’appuntamento dell’11, 12 e 13 agosto. L’obiettivo è rafforzare sempre di più il ruolo della Pro Loco Teggiano nella promozione del territorio durante tutto l’anno. “Oggi il ruolo delle Pro Loco è cambiato profondamente. Non siamo più soltanto volontari che danno una mano nell’organizzazione degli eventi. Siamo chiamati a essere protagonisti della promozione turistica e della valorizzazione del territorio. “Alla Tavola della Principessa Costanza” deve continuare a essere il nostro evento simbolo, ma anche il punto di partenza di un percorso fatto di iniziative e appuntamenti distribuiti durante tutto l’anno”.

L’appuntamento, naturalmente, resta quello che ogni estate richiama decine di migliaia di visitatori nel centro storico di Teggiano: “Come accade da trent’anni -conclude la presidente della Pro Loco Teggiano- vi aspettiamo l’11, il 12 e il 13 agosto in questo scenario unico. E sono certa che, se verrete a Teggiano in quelle tre sere, non vorrete più andare via“.

La favola continua. Cambiano i protagonisti, cambiano i ruoli, ma resta immutato lo spirito di una manifestazione che da oltre trent’anni racconta la storia di Teggiano. Oggi Concettamaria Cantelmi non indossa più l’abito di Costanza da Montefeltro. Da quella stessa storia, però, raccoglie con determinazione il testimone con la responsabilità di guidare la Pro Loco Teggiano verso una nuova stagione.