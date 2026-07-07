Fisciano Summer Talk Fest, 2 appuntamenti a Penta

Il Comune di Fisciano, in collaborazione con DLiveMedia – Comunicazione ed Eventi, presenta l’edizione 2026 del “Fisciano Summer Talk Fest”, una rassegna estiva che unisce cultura, intrattenimento e incontro diretto con volti noti del panorama artistico italiano.

Gli appuntamenti si terranno presso Villa Giovanardi, alla frazione Penta, e vedranno protagonisti tre attori amatissimi dal pubblico: Marco Rossetti (14 luglio), Giorgio Pasotti (21 luglio) e Paolo Conticini (31 luglio), tutti alle ore 19.00.

Obiettivi

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Fisciano e la collaborazione di Cup of Pino, conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere eventi di qualità che valorizzino il territorio e favoriscano la partecipazione dei cittadini. Gli eventi saranno arricchiti dalla presenza in tandem in conduzione del Content creator Pino Cuozzo e dell’attrice salernitana Ludovica Ferraro.

Dichiarazioni

“Il Fisciano Summer Talk Fest è un appuntamento che rappresenta perfettamente la nostra idea di cultura come incontro e condivisione – dichiara il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa – Portare a Villa Giovanardi artisti di grande spessore come Rossetti, Pasotti e Conticini significa offrire ai cittadini un’occasione unica per dialogare con protagonisti del cinema e della televisione, in un contesto familiare e accogliente. La nostra Amministrazione crede fortemente nella cultura come motore di crescita sociale e nella capacità degli eventi di creare comunità. Ringrazio DLiveMedia e il direttore artistico Roberto Vargiu per la professionalità e la passione con cui continua a organizzare iniziative che arricchiscono il nostro territorio”.

Il Fisciano Summer Talk Fest nasce come spazio di confronto e racconto, dove gli ospiti si mettono a disposizione del pubblico per condividere esperienze, curiosità e riflessioni sul mondo dello spettacolo. Un format che unisce leggerezza e profondità, pensato per avvicinare la cultura alle persone e rendere l’estate fiscianese un momento di aggregazione e dialogo.

“DLiveMedia porta avanti da anni un progetto culturale che punta a creare connessioni autentiche tra artisti e cittadini – spiega il direttore artistico Roberto Vargiu – Il nostro obiettivo è promuovere la cultura come esperienza viva, accessibile e partecipata. Gli incontri del Summer Talk Fest permettono al pubblico di conoscere da vicino attori e personaggi che hanno segnato il cinema e la televisione italiana, in un clima informale e stimolante. Ringraziamo il Comune di Fisciano per la fiducia e per la collaborazione costante: insieme stiamo costruendo un percorso che valorizza il territorio e lo rende protagonista di eventi di alto profilo”.

Il Fisciano Summer Talk Fest 2026 si conferma dunque come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di coniugare intrattenimento, cultura e partecipazione. Un’occasione per vivere la bellezza del dialogo e dell’incontro, sotto le stelle di Villa Giovanardi.