Giffoni Film Festival, tutti gli appuntamenti

Ci sono cose che sembrano irraggiungibili. Sogni troppo grandi, paure che bloccano, domande senza risposta. Eppure è proprio lì, dove il limite appare invalicabile, che nasce il desiderio di andare oltre. Le cose impossibili è il tema scelto per la 56esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio. Per nove giorni, oltre 5000 giurati provenienti da 35 nazioni e 500 città e piccoli borghi d’Italia si ritroveranno a Giffoni per condividere storie, emozioni e visioni, trasformando l’impossibile in un territorio da esplorare.

Luca Apolito

“È un’edizione ricchissima – spiega il direttore artistico, Luca Apolito – Questo sarà un festival da attraversare come si attraversa un’epoca, da leggere nelle voci e nei volti di migliaia di giovani che da ogni angolo del mondo raggiungeranno Giffoni per raccontarsi, per riconoscersi negli altri. Ancora una volta si formerà una collettività che ascolta, cambia idea, immagina e insieme costruisce futuro. Sotto le ali di un Icaro altro, dal destino possibile, il programma che presentiamo tiene insieme il buio della sala e la luce della festa, il film e la parola, l’ascolto e l’incontro, tutto attorno a “Le Cose Impossibili”, tema che li invita a guardare senza paura ciò che sembra fuori portata, per scoprire quanto di possibile vi si nasconde”.

La presentazione, ospitata nella Sala Blu della Multimedia Valley, ha visto il team illustrare le diverse sezioni del programma, con l’intervento del direttore generale Jacopo Gubitosi.

Jacopo Gubitosi

“L’edizione 2026 nasce dall’ascolto – afferma, Jacopo Gubitosi – sono stati i ragazzi, con le loro domande, le loro inquietudini e i loro sogni, a indicarci la strada. Parlare di cose impossibili significa credere che ciò che oggi appare irraggiungibile possa diventare il motore del cambiamento. Lo slancio del presente verso un futuro migliore. Abbiamo costruito un programma capace di intrecciare cinema, musica, innovazione, cultura, spettacolo e grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Un mosaico di talenti, idee, riflessioni, emozioni e opportunità di confronto che restituisce tutta la complessità e la straordinaria energia delle nuove generazioni. Giffoni è questo: un luogo dove convivono creatività e pensiero, ambizione e fragilità, sogni e responsabilità. Ancora una volta il Festival diventa il mondo dei ragazzi, raccontato dai ragazzi e costruito insieme a loro. È questa la sua forza e ciò che continua a renderlo un punto di riferimento internazionale per chi crede nel valore della cultura come strumento di crescita e futuro”.

Presenti, inoltre, il presidente dell’Ente Giffoni Experience, Pietro Rinaldi e il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.

Pietro Rinaldi

“Ogni edizione di Giffoni rappresenta un nuovo punto di partenza – dichiara Rinaldi – la cinquantaseiesima edizione assume un valore ancora più significativo perché sceglie di interrogarsi su ciò che oggi appare impossibile, trasformando una domanda delle nuove generazioni in una grande occasione di riflessione collettiva. Le cose impossibili non è soltanto il tema di questa edizione: è un invito a non accettare i limiti come destino, ma a considerarli il punto da cui partire per immaginare il futuro.

Giffoni continua così a essere un luogo in cui cultura, creatività e dialogo si incontrano, mettendo al centro i giovani, il loro sguardo e la loro straordinaria capacità di indicare nuove direzioni. È questa la missione che ci guida e che rende Giffoni un patrimonio culturale riconosciuto in tutto il mondo. Anche quest’anno presentiamo un programma splendido, frutto del lavoro del nostro team, capace di intercettare esigenze, bisogni, sogni ed aspirazioni dei nostri giurati”.

Antonio Giuliano

“Giffoni è orgogliosa di accogliere ancora una volta migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo – aggiunge Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana – Ogni edizione del Festival rappresenta per la nostra comunità un momento di straordinario valore culturale, umano e civile, ma anche un’occasione per confermare la naturale vocazione internazionale di un territorio che, attraverso il dialogo, l’incontro e la partecipazione, ha saputo costruire negli anni un’identità riconosciuta ben oltre i confini nazionali.

Per noi è un onore rappresentare una comunità che, da oltre cinquant’anni, apre le proprie porte con entusiasmo e senso di appartenenza, facendo dell’accoglienza uno dei suoi tratti distintivi. Giffoni non ospita semplicemente un Festival: lo vive, lo condivide e lo considera parte integrante della propria storia e del proprio futuro. L’edizione 2026, con il tema “Le cose impossibili” ci ricorda quanto sia importante continuare a credere nella forza delle idee, nella creatività delle nuove generazioni e nella capacità della cultura di costruire ponti tra popoli, esperienze e sensibilità diverse. È questo il messaggio più bello che Giffoni continua a consegnare al mondo e di cui, come sindaco di questa comunità, sono profondamente orgoglioso”.

I FILM IN CONCORSO

Saranno 104 le opere in concorso, 42 lungometraggi e 62 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e scelti tra migliaia di candidature internazionali, a raccontare il presente e il futuro delle nuove generazioni attraverso lo sguardo universale del cinema.

Il percorso di crescita, la costruzione dell’identità personale, il rapporto tra genitori e figli, il bisogno di appartenenza, la memoria storica, l’inclusione, la salute mentale, la sostenibilità ambientale e il superamento delle disuguaglianze sociali sono alcuni dei grandi temi che attraverseranno questa edizione attraverso i titoli in concorso.

Un mosaico di storie che mette al centro le fragilità, i desideri, le paure e le speranze di bambini, adolescenti e giovani adulti, restituendo un ritratto autentico e profondamente contemporaneo delle trasformazioni che interessano le nuove generazioni. I film saranno visionati e valutati dalle giurie di Giffoni che decreteranno i vincitori del Gryphon Award. Ecco i titoli in concorso per l’edizione 2026: https://giffoni.it/giffoni56-il-cinema-che-racconta-chi-stiamo-diventando/

ANTEPRIME

SUNNY DANCER – 17 LUGLIO

Sarà Sunny Dancer il film d’apertura della 56esima edizione, uno dei titoli internazionali più attesi della prossima stagione. Il film si distingue per il tono spiccatamente ironico e irriverente, capace di affrontare il tema della crescita e della resilienza con leggerezza, energia e una sensibilità contemporanea.

Il 17 luglio saranno presenti al festival il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey. Bella Ramsey (The Last of Us, Game of Thrones) è tra le interpreti più affermate della sua generazione e protagonista di alcune delle più rilevanti produzioni degli ultimi anni, grazie a interpretazioni di grande forza espressiva e a una notevole versatilità.

La diciassettenne Ivy è determinata a lasciarsi alle spalle etichette, compassione e discorsi motivazionali. Per questo l’ultima cosa che desidera è trascorrere l’estate in un camp per ragazzi sopravvissuti al cancro, dove viene mandata controvoglia dai genitori. Ma tra fughe notturne, primi amori, amicizie improbabili e regole da infrangere, quello che sembra il peggior incubo si trasforma nell’estate che le cambierà la vita. Sunny Dancer è un coming-of-age irriverente e pieno di cuore, un inno alla giovinezza, all’amicizia e alla voglia di vivere ogni momento senza rimpianti. Sunny Dancer è un film Leone Film Group e uscirà nelle sale il 2 settembre con 01 Distribution.

L’ISOLA DEI RICORDI – 18 LUGLIO

Un’isola sospesa tra sogno e leggenda. Un’amicizia che rischia di svanire. E uno straordinario viaggio in cui i ricordi diventano il tesoro più prezioso da salvare. Tra gli eventi più attesi di #Giffoni56, l’anteprima di L’Isola dei Ricordi, il nuovo lungometraggio d’animazione di DreamWorks Animation, diretto dal candidato all’Academy Award Joel Crawford e dal candidato ai BAFTA Januel Mercado, e prodotto dal candidato all’Academy Award Mark Swift. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 settembre, distribuito da Universal Pictures International Italy.

Per l’occasione, Giffoni accoglierà Sean Sexton, Responsabile dell’animazione dei personaggi del film, che prenderà parte a una speciale masterclass con i giurati. L’evento si preannuncia ricco di emozioni, approfondimenti e momenti indimenticabili dedicati a uno dei film d’animazione più attesi e coinvolgenti della stagione.

Durante la loro ultima notte trascorsa insieme, gli amici di sempre Jo e Raissa, ormai alle soglie dell’età adulta, scoprono un misterioso portale che li trasporta sulla fantastica isola di Nakalimutan (o semplicemente Nakali), popolata da creature magiche e mitologiche che conoscono fin dall’infanzia grazie ai racconti delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno loro alleate, altre nemiche.

Affiancati dal cane mannaro Raww (Dave Franco), tanto ben intenzionato quanto maldestro, e da un piccolo ma coraggioso gruppo di compagni, Jo e Raissa dovranno affrontare la terrificante Manananggal (Lea Salonga), la creatura più temuta dell’isola. Quando scoprono che il prezzo da pagare per tornare a casa è perdere tutti i ricordi della loro amicizia, Jo e Raissa intraprendono una corsa contro il tempo per trovare un modo di lasciare l’isola prima di dimenticarsi l’uno dell’altra per sempre.

GRETA E LE FAVOLE VERE – 19 LUGLIO

Arriva il 19 luglio, Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che sarà poi nelle sale italiane dal 6 agosto con Vision Distribution. Un racconto pensato per i più giovani ma capace di parlare a tutti, che recupera il linguaggio diretto e senza filtri della favola per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra l’uomo e la natura.

Prodotto da Pegasus con Rai Cinema, QMI e Vision Distribution, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – opera realizzata e distribuita con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, in collaborazione con Sky, il film vede un cast che unisce volti molto amati dal pubblico come Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore, insieme a Darko Peric, Federico Cesari e Demetra Bellina, accanto ai giovani protagonisti Mattia Garaci e Sara Ciocca, affiancati da Giovanni Visentin, Federico Rosati, Alba Amira Ramadani e Roberta Palumbo.

Al centro della storia c’è Greta interpretata dalla talentuosa Sara Ciocca, una bambina di dieci anni che guarda il mondo con occhi limpidi e determinati. Ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, decide che non basta più osservare: bisogna agire. Così, insieme all’amico Sauro (Mattia Garaci), libera un cucciolo di orso polare tenuto prigioniero da due bracconieri.

È un gesto istintivo, quasi ingenuo, ma destinato a cambiare tutto. Scoperti e braccati, i due bambini scelgono di non tornare indietro e si lanciano in un’impresa impossibile: riportare l’animale al Polo Nord. Da quel momento prende forma un viaggio che è insieme avventura e percorso di crescita, fatto di ostacoli, incontri e scelte che mettono continuamente alla prova il loro coraggio.

OCEANIA – 20 LUGLIO

Anche quest’anno The Walt Disney Company Italia torna al Giffoni Film Festival portando due assolute novità: Oceania (live action), l’evento cinematografico Disney dell’estate, e Becoming Her: Prima di diventare grandi, il documentario presentato da Disney+ e prodotto dallo Juventus Creator Lab. Il live action con Dwayne Johnson e Chaterine Laga’aia sarà protagonista di una proiezione speciale il 20 luglio per poi uscire nelle sale dal 19 agosto.

Il documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi verrà presentato a Giffoni in anteprima lo stesso giorno, alla presenza di Francesca Michielin, la voce narrante di questa storia, per poi arrivare su Disney+ a settembre.

In Oceania, l’adattamento live-action Disney dell’acclamata avventura animata candidata all’Oscar®, Vaiana (interpretata da Catherine Lagaʻaia) risponde al richiamo dell’oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui con il famigerato semidio Maui (interpretato da Dwayne Johnson) in un viaggio indimenticabile per riportare la prosperità al suo popolo.

Il film è diretto da Thomas Kail, vincitore di un Emmy® e di un Tony Award® (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, p.g.a., Beau Flynn, p.g.a., Dany Garcia, Hiram Garcia, p.g.a. e Lin-Manuel Miranda; Scott Sheldon, Charles Newirth, Kail e Auliʻi Cravalho, sono gli executive producer. Oceania include brani originali di Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, oltre a una colonna sonora originale composta da Mancina. Le splendide immagini, i suoni e le canzoni di Oceania arriveranno nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.

MINERVA – LA SCUOLA – 21 LUGLIO

Un appuntamento da non perdere che si snoderà in due momenti: la presentazione alla stampa nel corso di un evento itinerante in programma nella splendida cornice della Reggia di Portici, dove sono state realizzate gran parte delle riprese.

Un viaggio, tra realtà e finzione, alla scoperta degli ambienti che, non solo hanno fatto da sfondo alle vicende raccontate nella serie, ma ne sono diventati assoluti protagonisti.

Alle 19, in sala Truffaut, i giurati e il pubblico che si prenoterà, potranno assistere alla proiezione in anteprima delle prime due puntate, a cui seguirà un incontro con il cast – Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Luigi Zeno, Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Simone Secce, Giulio Brizzi e Nicole Malaj – che sarà presente anche alla Reggia di Portici. Minerva – La Scuola è una serie teen drama ambientata in un liceo militare di Napoli. Un mondo che sembra appartenere a un’altra epoca, dove si viene svegliati all’alba per l’alzabandiera, dove non sono consentiti i cellulari o gli abiti civili, dove tra le materie c’è tattica militare e lezioni di scherma.

Dove sono proibite le storie d’amore e ogni errore ha un prezzo altissimo. I protagonisti della serie sono Salvo (Ciro Minopoli), un ragazzo di una casa famiglia entrato nella scuola per scoprire la verità sulle sorti del suo migliore amico; Vincenzo (Biagio Venditti), che vuole emulare la carriera militare del padre; e Camilla (Margherita Buoncristiani), viziata ragazza milanese che è stata messa lì dentro dal padre per essere riformata. Minerva – La Scuola parla anche di adulti, degli ufficiali e degli insegnanti civili che sono lì per formare i ragazzi, ma che devono fare i conti con la loro coscienza, le loro fragilità e i loro errori.

Al liceo militare Minerva – La Scuola gli allievi, portati al limite, scoprono cose inaspettate su loro stessi. Ogni ragazzo lì dentro ha delle ambizioni, dei sogni. La scuola non li aiuterà a realizzarli. La scuola gli farà capire se erano quelli giusti per loro.

In una parola, li farà diventare grandi. Nel cast Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Beatrice Savignani, Simone Secce, Giulio Brizzi, Nicole Malaj, Alicia Edogamhe. Con Massimiliano Gallo e Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Raiz, Michele Rosiello. Regia di Ivan Silvestrini. La serie è scritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Michela Straniero ed è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia.

PAW PATROL – MISSIONE DINOSAURI – 22 LUGLIO

I cuccioli più amati dal pubblico di tutte le età arrivano a Giffoni il 22 luglio con l’anteprima dedicata a PAW PATROL – MISSIONE DINOSAURI, la nuova avventura cinematografica prodotta da Paramount Animation, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment. Dopo essere stati travolti da una misteriosa tempesta, i cuccioli della PAW Patrol vengono catapultati su un’isola tropicale inesplorata, un luogo straordinario rimasto sospeso nel tempo dove i dinosauri vivono ancora indisturbati.

Qui incontrano Rex, un cucciolo rimasto isolato sull’isola per anni, che ha imparato a conoscere ogni segreto di quel mondo primordiale, diventandone la guida più esperta. Ma la loro avventura prende presto una piega inaspettata quando il loro storico rivale, il sindaco Humdinger, approda sull’isola deciso a sfruttarne le preziose risorse naturali. La sua avidità scatena però una catastrofe, risvegliando un gigantesco vulcano dormiente e mettendo in pericolo l’intero ecosistema.

Tra giungle incontaminate, dinosauri di ogni specie e spettacolari missioni di salvataggio, la PAW Patrol dovrà affrontare la sfida più grande di sempre. Diretto da Cal Brunker, che firma anche la sceneggiatura insieme a Bob Barlen, il film porta sul grande schermo una nuova avventura ispirata alla celebre serie creata da Keith Chapman, con spettacolari ambientazioni preistoriche, nuovi personaggi e il messaggio che ha reso la saga un successo internazionale: nessuna missione è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo quando si lavora insieme.

KPOP DEMON HUNTERS – 23 LUGLIO

Il fenomeno globale di Netflix, KPOP DEMON HUNTERS, sarà protagonista il 23 luglio a Giffoni, presentato per la prima volta con tutte le canzoni in italiano. Questo evento speciale offrirà al pubblico del festival un’esclusiva anteprima – da vedere e da ascoltare! – di questa versione aggiornata, che sarà presto disponibile solo su Netflix.

Diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, KPOP DEMON HUNTERS racconta la storia di Rumi, Mira e Zoey, tre superstar del K-pop che, dietro il successo della loro girl band, nascondono una seconda identità: quella di cacciatrici di demoni chiamate a difendere il mondo da una minaccia oscura. Tra sequenze d’azione spettacolari, fantasy e performance musicali, il film costruisce un universo visivo originale che fonde l’estetica del K-pop con l’animazione contemporanea, raccontando una storia di amicizia, identità e coraggio.

EVENTI SPECIALI

WILDWOOD – I SEGRETI DEL BOSCO PROIBITO – 17 LUGLIO

Il 17 luglio Giffoni ospiterà un evento speciale con la proiezione di alcune clip di WILDWOOD – I segreti del bosco proibito, il nuovo film d’animazione in stop-motion diretto da Travis Knight e prodotto da LAIKA, lo studio che con i suoi lungometraggi ha ridefinito i confini dell’animazione contemporanea e ottenuto candidature agli Oscar® per tutti i suoi film. Tratto dall’omonimo romanzo di Colin Meloy, illustrato da Carson Ellis, WILDWOOD – I segreti del bosco proibito conduce gli spettatori in un universo fantastico popolato da creature straordinarie, dove la giovane Prue McKeel intraprende un viaggio alla ricerca del fratellino rapito, affrontando prove che metteranno alla prova il suo coraggio e la sua capacità di credere in sé stessa. Un racconto epico che intreccia avventura, crescita e magia, confermando l’inconfondibile cifra stilistica di LAIKA. Il film arriverà nelle sale italiane dal 22 ottobre, distribuito da Notorious Pictures.

SE DOMANI NON TORNO – 18 LUGLIO

Ci sono storie che segnano profondamente un Paese e continuano a interrogare le coscienze ben oltre i fatti di cronaca. È il caso di quella di Giulia Cecchettin e della sua famiglia, protagonista dell’evento speciale dedicato a SE DOMANI NON TORNO, il nuovo film di Paola Randi, in programma a Giffoni il 18 luglio.

Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni brevi estratti in anteprima del film, che racconta il percorso umano di Gino, Elena e Davide Cecchettin dopo la scomparsa di Giulia. Un racconto che sceglie di guardare oltre la cronaca, restituendo il valore di una testimonianza che ha saputo aprire un confronto pubblico sulla violenza di genere, sull’educazione e sulla responsabilità collettiva.

Ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, SE DOMANI NON TORNO vede Filippo Timi nei panni di Gino Cecchettin, affiancato da Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo. Con uno sguardo intimo e misurato, Paola Randi racconta non solo il vuoto lasciato da un’assenza, ma anche la forza di una famiglia che ha scelto di trasformare il proprio dolore in una richiesta di cambiamento capace di coinvolgere un’intera comunità. L’evento offrirà al pubblico di Giffoni un’anticipazione del progetto attraverso una selezione di scene, in vista dell’uscita nelle sale il 5 novembre con Notorious Pictures.

INCRESCENDO con MEDIAFRIENDS – 18 LUGLIO

Mediafriends, Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa, presenta sabato 18 luglio alle ore 12.15, presso la Sala Truffaut, l’anteprima di IN CRESCENDO, un documentario che segue il percorso dell’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi, composta da ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 25 anni, accompagnandoli nelle settimane che precedono l’esibizione finale in una residenza per anziani. Articolato in quattro capitoli e diretto da Fabrizio Montagner, il documentario racconta l’incontro tra generazioni apparentemente lontane, unite dal linguaggio universale della musica. Per l’occasione, alcuni protagonisti del film e componenti del progetto Mediafriends “Orchestra Giovanile Quattro Ottavi” parteciperanno all’anteprima. Mediafriends promuoverà sulle reti Mediaset lo spot TV del Festival di Giffoni Film dal 12 al 25 luglio.

CUCCIOLI – IL RITORNO + 25 ANNI DEL MONDO DEI CUCCIOLI – 18 LUGLIO



Il 18 luglio, “Cuccioli – Il Ritorno” arriva a Giffoni con un evento speciale dedicato alla nuova serie che celebra i venticinque anni dall’esordio. Durante l’evento verrà presentata in anteprima la nuova avventura di Olly, Portatile, Cilindro, Diva, Senzanome e Pio in un viaggio inedito nel Mondo Distante, tra creature magiche, amicizia e grandi sfide. I Cuccioli si godono finalmente il successo e un meritato momento di tranquillità, ma la pace dura poco. Una disperata richiesta di aiuto irrompe nelle loro vite: l’unicorna Aurora li implora di intervenire per salvare suo padre, il saggio re Ponius, imprigionato dalla perfida Maga Cornacchia. La strega è tornata più potente e determinata che mai, affiancata dai suoi inseparabili complici: l’astuto avvoltoio Ambrogio, Cuncun e Canbaluc, una coppia di ermellini tanto pasticcioni quanto simpatici.

Il loro piano è molto ambizioso e pericoloso: sottrarre i poteri a tutte le creature magiche del Mondo Distante – draghi, fate, sirene, centauri e molte altre – per diventare invincibili. Per Olly, Portatile, Cilindro, Diva, Senzanome e Pio si apre così una nuova, straordinaria avventura, ricca di insidie, magia e colpi di scena. Riusciranno i nostri eroi a salvare il re, aiutare la principessa Aurora e fermare una volta per tutte la temibile Maga Cornacchia? Il destino del Mondo Distante è nelle loro zampe. “Cuccioli – Il Ritorno” è una produzione Gruppo Alcuni in coproduzione con RAI Kids, realizzata con il sostegno del MiC, della Regione del Veneto, della Trentino Film Commission e della Veneto Film Commission. Composta da 26 episodi da 13 minuti, la serie rappresenta un nuovo capitolo di un universo narrativo che, a partire dal successo internazionale dei Cuccioli, continua a evolversi parlando alle nuove generazioni senza perdere il legame con il pubblico che è cresciuto con i suoi protagonisti.

ZECCHINO D’ORO – 19/20 LUGLIO

A Giffoni torna anche lo ZECCHINO D’ORO, con un ricco programma di appuntamenti pensati per coinvolgere e far divertire i più piccoli. Si parte domenica 19 luglio con il “Zecchino d’Oro Family Party” presso il Giardino degli Aranci, dove la coppia di talent Mìmi e Nartico, insieme al Piccolo Coro di Caivano, animerà il pubblico con giochi coinvolgenti e tanta musica.

Lunedì 20 luglio, dalle ore 9:30, spazio allo Zecchino d’Oro Lab, un laboratorio di canto corale curato dal Maestro Alessandro Visintainer, per divertirsi a diventare un vero coro. Sempre lunedì, alle ore 19:00, Mìmi e Nartico tornano a suon di battle musicali e babydance per un evento speciale dedicato alla giuria Elements +3. Quest’anno la collaborazione tra Zecchino d’Oro e Giffoni si arricchisce di un nuovo importante tassello: nasce infatti un premio firmato Zecchino d’Oro e Giffoni, dedicato alla migliore colonna sonora tra le proposte d’animazione per i più piccoli, che verrà consegnato nel corso della serata conclusiva della 56ª edizione del Giffoni Film Festival.

IL 19 LUGLIO MEDIASET INFINITY PRESENTA IL RESTAURO DE LA GABBIANELLA E IL GATTO IN COLLABORAZIONE CON GIFFONI FILM FESTIVAL CON LA PARTECIPAZIONE DI ENZO D’ALÒ

Uscito nel 1998, La gabbianella e il gatto rappresenta il più grande successo della storia del cinema d’animazione italiano. Diretto da Enzo d’Alò e tratto dal romanzo internazionale Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda, il film racconta la storia dell’insolita amicizia tra il gatto Zorba e la giovane gabbianella Fortunata, attraverso una favola capace di affrontare temi universali e sempre attuali come l’accoglienza, la solidarietà, l’inclusione e il rispetto della diversità.

Per dare voce all’universo immaginato da Luis Sepúlveda, fu coinvolto un cast di primo livello: Carlo Verdone prestò la voce al gatto Zorba, Antonio Albanese portò nel film la sua inconfondibile vena comica, mentre lo stesso Sepúlveda partecipò al progetto interpretando il Poeta, figura chiave del racconto. La colonna sonora venne affidata a David Rhodes, storico collaboratore di Peter Gabriel, chitarrista, compositore e produttore britannico. Attorno alle sue musiche si raccolsero alcuni tra i nomi più popolari della musica italiana. Indimenticabili le canzoni “Siamo Gatti” cantata da Samuele Bersani, “So volare” da Ivana Spagna, “Duro lavoro” da Gaetano Curreri (Stadio) e Antonio Albanese e “Il canto di Kengah” da Leda Battisti.

Accolto con entusiasmo da pubblico e critica, La Gabbianella e il Gatto è rapidamente diventato un fenomeno generazionale e ha contribuito in maniera decisiva alla crescita e alla diffusione dell’animazione italiana nel mondo. Distribuito in numerosi Paesi, il film è ancora oggi considerato uno dei titoli simbolo del cinema per ragazzi degli ultimi decenni.

A oltre venticinque anni dalla sua uscita nelle sale, Mediaset Infinity riporta questo straordinario classico sul grande schermo in una versione restaurata in alta definizione, restituendo nuova vita a un’opera che continua a emozionare spettatori di ogni generazione. La versione restaurata de La gabbianella e il gatto sarà presentata il 19 luglio in anteprima al Giffoni Film Festival nella sezione Elements +3 e dal 20 luglio sarà disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Il restauro de La gabbianella e il gatto è stato realizzato in 2K da Mediaset Infinity presso i laboratori specializzati Cine Lab Services di Roma con la supervisione del regista Enzo d’Alò.

IL QUADERNO DI TOMMASO con FONDAZIONE STUDI E LAVORO – 20 LUGLIO

Spazio il 20 luglio all’evento special “Il Quaderno di Tommaso“, il cortometraggio nato dalla collaborazione tra Giffoni e Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, prodotto da Daitona e scritto dal direttore artistico Luca Apolito, che affronta i temi della legalità, del coraggio civile e della responsabilità individuale attraverso lo sguardo di un adolescente. Il film, ispirato dalla vicenda reale di Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi che ha sfidato la ‘ndrangheta, racconta la storia di Tommaso, un ragazzo chiamato a scegliere se restare in silenzio o prendere posizione, trasformando il cinema in uno strumento di riflessione e cittadinanza attiva. Al termine della proiezione, il pubblico di Giffoni incontrerà Carolina Crescentini, protagonista del cortometraggio, il primo cittadino Antonino Bartuccio e i rappresentanti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un confronto aperto con i giovani giurati sui temi della legalità, delle responsabilità individuali e del valore delle scelte quotidiane. Nei prossimi mesi “Il quaderno di Tommaso” sarà proiettato nelle scuole superiori di tutta Italia con l’obiettivo di trasmettere questo messaggio alle nuove generazioni.

BECOMING HER – 20 LUGLIO

Becoming Her: Prima di diventare grandi, è un nuovo documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab che debutterà a settembre su Disney+, nella sezione ESPN. A presentarlo a Giffoni ci saranno Francesca Michielin, grande sostenitrice della Juventus ed esempio di valorizzazione femminile, che sarà la voce narrante di questa storia di ambizione e crescita personale, e Anna Copelli, giovane talento della Juventus Women Under 19 e una delle protagoniste del documentario. Becoming Her: Prima di diventare grandi infatti segue Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, rispettivamente appartenenti alle Juventus Academy di Al Khobar (Arabia Saudita), Los Angeles (Stati Uniti) e al settore giovanile bianconero, che si allena presso l’Allianz Training Center di Vinovo (Italia). Tra momenti di vita quotidiana, riflessioni e allenamenti, le tre giovani ragazze unite dalla passione per il calcio restituiscono un racconto di grande ambizione e crescita personale, ma anche una volontà di affermazione di se stesse.

EFFETTO DOMINO, IL DOCU-REALITY PRODOTTO DA INFINITY LAB IN COLLABORAZIONE CON MEDIASET – 20 LUGLIO

Come si manifesta davvero la rabbia? Che cosa scatena l’ansia? Perché proviamo gelosia? E in che modo il senso di colpa e l’invidia influenzano le nostre scelte? Il docu-reality Effetto Domino esplora in 5 episodi alcune delle emozioni più complesse e universali. Il progetto è prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti e sostenuto da Mediaset per il Futuro, il progetto Mediaset volto a sensibilizzare su temi di interesse sociale e ambientale, che ha attivato una campagna crossmediale multisoggetto dedicata all’educazione affettiva. La presentazione di Effetto Domino trasformerà la Sala Verde in un viaggio introspettivo sulle emozioni: guidato dai registi della serie Marco Cortesi e Mara Moschini, con il contributo di una psicologa, il pubblico avrà occasione di riflettere sull’importanza di riconoscere ciò che proviamo e gestirlo con consapevolezza.

WINX CLUB – THE MAGIC IS BACK – 21 LUGLIO

Il 21 luglio Giffoni ospiterà l’anteprima dei nuovi episodi di WINX CLUB – THE MAGIC IS BACK, il nuovo progetto firmato Rainbow, lo studio fondato da Iginio Straffi che ha dato vita a uno dei franchise italiani di animazione più celebri e amati a livello internazionale. Quando Bloom scopre di avere dei poteri magici la sua vita prende una piega inaspettata. Ad Alfea, la scuola per fate e streghe, incontra cinque ragazze che diventano le sue migliori amiche e la sua più grande forza. Insieme formano il Winx Club. Tuttavia, oscuri segreti e potenti nemici sono dietro l’angolo, e per salvare la Dimensione Magica le fate dovranno liberare tutto il loro potenziale. L’evento offrirà ai giurati di Giffoni la possibilità di assistere in anteprima esclusiva alla proiezione dell’episodio “Il segreto di Bloom”, anticipando il lancio internazionale della serie, che sarà distribuita nelle settimane successive su Netflix, in Italia su Rai e sui principali broadcaster internazionali. Una tappa significativa per un brand che, in oltre vent’anni di storia, ha raggiunto più di 150 Paesi diventando un punto di riferimento dell’animazione italiana nel mondo.

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 – 22 LUGLIO

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 sarà al centro di un evento speciale il 22 luglio, offrendo al pubblico un’anticipazione della nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, che prosegue il racconto dell’avventura umana e artistica di Max Pezzali e Mauro Repetto. Dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, tra le produzioni Sky Original più viste di sempre, la serie ideata da Sydney Sibilia torna con otto nuovi episodi dedicati all’anno che ha cambiato tutto: il 1993, quello dell’album Nord Sud Ovest Est e dell’affermazione definitiva degli 883. Interpretati ancora una volta da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, Max e Mauro vivono il momento più intenso della loro carriera: il successo, i concerti, i nuovi amori, il sogno americano e le inevitabili trasformazioni che metteranno alla prova il loro rapporto. Un racconto che intreccia musica, amicizia e crescita personale, restituendo lo spirito di una stagione irripetibile della cultura pop italiana e raccontando cosa accade quando un sogno realizzato lascia spazio alla domanda più difficile: quale sarà il prossimo? L’evento speciale di Giffoni accompagnerà il percorso verso il debutto della serie, in programma dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, offrendo al pubblico del festival l’occasione di scoprire in anteprima il nuovo capitolo di una storia capace di emozionare e coinvolgere più generazioni di spettatori.

FRANCESCO GIORGINO – 22 LUGLIO

Mercoledì 22 luglio alle 12:10 nella Sala Blu della Multimedia Valley, Francesco Giorgino, direttore di RAI Ufficio Studi, conduttore del programma di Rai1 XXI Secolo, professore Luiss di Comunicazione e Marketing terrà un Keynote Speech su “Comunicare nell’era dei social e dell’Intelligenza Artificiale”: un vero e proprio incontro con i ragazzi di Giffoni sulla Media Literacy e sul contrasto al disordine informativo, che trova spesso il suo terreno più fertile online. Il direttore Giorgino risponderà alle domande di tre giurati e di tre giurate sulle sfide che pone il mondo iperconnesso di oggi: tra queste, il corretto utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, strumento che rappresenta al contempo una straordinaria risorsa per l’innovazione e un fattore di attenzione che richiede un’attenta governance per prevenire rischi e garantire la tutela dei diritti fondamentali. I temi si iscrivono nella cornice di IDMO, l’Osservatorio Italiano sui media digitali cofinanziati dall’UE, di cui RAI è partner. Il progetto si dedica alla lotta contro la disinformazione nei diversi Paesi membri e s’inscrive nella cornice europea EDMO, creata dalla Commissione Europea.

UN POSTO AL SOLE – 22 LUGLIO

Le storie, i volti e le emozioni di una delle serie più amate e longeve della televisione italiana arrivano a Giffoni il 22 luglio con un evento speciale dedicato a UN POSTO AL SOLE. Protagonisti dell’incontro saranno LUCA TURCO, GIORGIA GIANETIEMPO e GINA AMARANTE, pronti a incontrare il pubblico e a raccontare la loro esperienza sul set e il legame con personaggi entrati nel cuore degli spettatori. Un’occasione per entrare nel mondo di UN POSTO AL SOLE, ripercorrerne storie e relazioni e scoprire più da vicino il lavoro degli attori che ogni giorno danno vita a un racconto capace di attraversare generazioni e di confrontarsi con i temi della società e del presente. L’appuntamento è in programma il 22 luglio alle ore 19 al Giardino degli Aranci. L’incontro è aperto al pubblico, per condividere con i protagonisti della serie un momento di dialogo, curiosità e racconto nel cuore di Giffoni.

SHAUN VITA DA PECORA: OPERAZIONE Z.U.C.C.A. – 23 LUGLIO

Una nuova, irresistibile avventura arriva a Giffoni il 23 luglio con l’evento speciale dedicato a SHAUN VITA DA PECORA: OPERAZIONE Z.U.C.C.A., che riporta sul grande schermo Shaun e gli amatissimi abitanti della fattoria in una storia ricca di mistero, divertimento e sorprese. I giurati di Giffoni potranno assistere a una missione tutta nuova, dove l’inconfondibile umorismo di Shaun incontra le atmosfere di Halloween. Halloween è alle porte, Shaun e tutti gli animali della fattoria si preparano per festeggiarlo al meglio coltivando un magnifico campo di zucche. Ma quando tutto sembrava ormai pronto, il contadino misteriosamente scompare e arriva dal bosco uno spaventoso mostro. Sarà compito di Shaun e i suoi amici salvare la fattoria dalla pelosa creatura e ritrovare l’amato contadino in tempo per la grande festa. Tra esperimenti impazziti e colpi di scena inaspettati, sarà un’avventura a tutta pecora per tutta la famiglia.

PIERCING – 24 LUGLIO

Una storia di amicizia, crescita e scoperta di sé arriva a Giffoni il 24 luglio con l’evento speciale dedicato a PIERCING, il nuovo film scritto e diretto da Margherita Ferri. Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni brevi estratti in anteprima del film, che racconta le avventure di Gemma, Alex e Lauriana, tre inseparabili diciassettenni del quartiere Pilastro di Bologna. Dopo essersi fatte un piercing, le ragazze scoprono di aver acquisito misteriosi superpoteri, ma sarà la nascita della figlia di Gemma a cambiare ogni cosa. Quando la giovane madre rischia di perdere la bambina, le tre amiche intraprendono una fuga rocambolesca che si trasforma in un intenso viaggio verso l’età adulta. Interpretato da Beatrice Savignani, Alicia Ann Edogamhe, Lisa Pires Lima, Barbora Bobulova, Thony, Francesco Colella, Samuele Carrino, Giacomo Covi e Andrea Arru, PIERCING mescola realismo e immaginazione per raccontare il passaggio all’età adulta attraverso il linguaggio del coming-of-age e del fantastico. Un racconto che affronta temi come l’identità, la maternità, l’amicizia e il confronto tra generazioni con uno sguardo originale e contemporaneo. L’evento speciale offrirà al pubblico di Giffoni una speciale anteprima del progetto attraverso una selezione di scene, accompagnando i giovani spettatori alla scoperta di un’opera che riflette sul valore della libertà, delle scelte e della responsabilità, senza rinunciare all’energia e alla forza immaginifica del cinema.

LA SALITA – 24 LUGLIO

Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia a Giffoni, dove La Salita, distribuito da Fandango, sarà protagonista di un’anteprima in programma il 24 luglio. Per il suo primo lungometraggio da regista, Gallo sceglie di raccontare una storia profondamente legata a Napoli e alla sua memoria civile: l’incontro tra un giovane detenuto dell’Istituto Penale Minorile di Nisida e una detenuta proveniente dal carcere femminile di Pozzuoli, sullo sfondo dell’opera di Eduardo De Filippo, che proprio a Nisida trasformò il teatro in uno strumento di educazione, inclusione e riscatto. Ispirato a vicende realmente accadute, il film intreccia realtà e finzione per restituire una riflessione intensa sul valore della cultura come occasione di cambiamento e sulle seconde possibilità. L’appuntamento di Giffoni assume un significato particolare perché porta questo esordio registico davanti a una platea composta principalmente da ragazze e ragazzi, interlocutori ideali di un’opera che pone al centro la crescita, la responsabilità e la forza trasformativa dell’arte.

JE SO’ PAZZ – 25 LUGLIO

La storia di una delle voci più amate della musica italiana protagonista a Giffoni il 25 luglio con un evento speciale dedicato a JE SO’ PAZZO, il nuovo film di Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele. Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni brevi estratti del film, accompagnando i giurati alla scoperta di un artista che ha rivoluzionato la musica italiana, fondendo blues, jazz e tradizione partenopea in uno stile unico e inconfondibile. Tratto dal libro Pino Daniele. «Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce» di Alessandro Daniele, Je So’ Pazzo ripercorre il viaggio umano e artistico del cantautore napoletano, dagli anni difficili dell’infanzia nei vicoli di Napoli fino al leggendario concerto del 1981 davanti a oltre 200.000 persone. Diretto da Nicola Prosatore e interpretato da un cast che comprende, oltre a Massimiliano Caiazzo, Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Monica Nappo, Antonia Truppo e Giampiero De Concilio, il film restituisce il ritratto intimo di un uomo in costante equilibrio tra fragilità, talento e desiderio di libertà.

L’evento speciale offrirà al pubblico di Giffoni un’anticipazione di uno dei film italiani più attesi della prossima stagione, in arrivo nelle sale dal 15 ottobre con 01 Distribution. Un omaggio a un artista che continua a parlare a generazioni diverse attraverso la sua musica e a una figura che ha saputo trasformare la propria storia personale in un patrimonio culturale condiviso.

LA GIURIA INCONTRA

Il confronto tra i juror e i protagonisti del cinema, della televisione, dello spettacolo e dei nuovi media rappresenta uno dei momenti più significativi dell’esperienza Giffoni. Un dialogo diretto, senza filtri, che permette ai ragazzi di conoscere da vicino percorsi artistici e umani diversi, confrontandosi con storie di talento, impegno e crescita personale. Ad aprire gli incontri, il 17 luglio, saranno MATILDA DE ANGELIS, tra le attrici italiane più apprezzate della sua generazione, capace di affermarsi anche a livello internazionale grazie a interpretazioni intense e versatili, vincitrice dell’ultima edizione dei David di Donatello e BELLA RAMSEY, star britannica diventata celebre con Game of Thrones e consacrata al successo con The Last of Us, oggi tra i talenti più interessanti del panorama mondiale. Al festival presenterà in anteprima Sunny Dancer, insieme al regista GEORGE JAQUES. Il 19 luglio sarà la volta di FRANCESCA CHILLEMI, che ha costruito una carriera di successo tra fiction e cinema, e BEATRICE ARNERA, interprete brillante e poliedrica, protagonista di numerose produzioni televisive e cinematografiche che ne hanno messo in luce il talento.

Il 20 luglio i giurati incontreranno BENEDETTA PORCAROLI, tra i volti simbolo del nuovo cinema italiano. Vincitrice del Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile all’ultimo Festival di Venezia, ha costruito una carriera nazionale e internazionale, con interpretazioni sempre più mature e importanti collaborazioni.

L’appuntamento del 22 luglio vedrà protagonisti SARAH TOSCANO, tra le giovani voci più promettenti del pop italiano, oltre aver esordito quest’anno in campo cinematografico ricoprendo il ruolo principale nel film Non abbiam bisogno di parole, e NICOLÒ FILIPPUCCI, powered by Comix, cantautore della nuova generazione che si sta facendo conoscere per la sua scrittura autentica e la forte sensibilità musicale, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

Il 23 luglio sarà dedicato a FABRIZIO GIFUNI, uno dei più autorevoli interpreti del teatro e del cinema italiano contemporaneo, vincitore dei principali premi nazionali grazie alla profondità delle sue interpretazioni, e LUDOVICA NASTI, powered by Comix, giovane attrice rivelazione de L’amica geniale e vincitrice del David di Donatello Rivelazioni.

Il 24 luglio sarà ospite GIANLUCA GAZZOLI, conduttore televisivo, radiofonico e ideatore del podcast Passa dal BSMT, diventato uno degli spazi di conversazione più seguiti in Italia grazie ai suoi incontri con protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura; volto simbolo della nuova generazione è reduce dalla fortunata stagione che l’ha visto, oltre all’impegno quotidiano con Gazzology su Radio Deejay, protagonista prima con la conduzione di Sanremo Giovani e la partecipazione al Festival di Sanremo, poi con il doppiaggio del film cartone Disney, Toy Story 5. Il 25 luglio, sarà ANNA FOGLIETTA, protagonista di numerosi film e serie di successo e da sempre impegnata anche sul fronte dei diritti, dell’inclusione e della sostenibilità.

WORKSHOP

Giffoni Workshop è uno spazio pensato per aspiranti attori e attrici. Dal 17 al 25 Luglio 2026 dalle 14:30 alle 19:00, la sala diventa un luogo di ricerca e di esplorazione. Si parlerà di come si costruisce un ruolo a partire dalla propria esperienza, di come si gestiscono le emozioni dentro e fuori dalla scena, di cosa significa abitare intellettualmente una storia e riconoscerne le sfumature più difficili da restituire. Si parte il 17 luglio con MICHELE RIONDINO (con Artisti 7607). Riondino è un attore e regista italiano. Ha iniziato la sua carriera con il teatro ed è noto al grande pubblico per la partecipazione al film “Il giovane Montalbano” e alla fiction “I leoni di Sicilia”. La giornata continua con GIANNI CHIFFI, talent manager, fondatore di una delle agenzie artistiche più conosciute nel panorama nazionale.

Il 18 luglio tocca a PIERLUIGI GIGANTE, interprete di “Nata per te”, conosciuto per la serie Netflix “ACAB” e il suo ultimo film “Il Protagonista” per la regia di Fabrizio Benvenuto. In tv ha interpretato ruoli in “Gomorra” e “Imma Tataranni”. Spazio poi alla proiezione del cortometraggio “Passion Club” con ANNA REDI e GIORGIA SPINELLI e MICHELE CAPUANO. REDI è una acting coach. Ha preparato alla danza Elodie nel film “Gioco pericoloso”, è stata per quasi un anno al fianco di Joe Wright autore di film da Oscar, che ha diretto tra Napoli, Roma e il Friuli la pluripremiata serie “M il figlio del secolo” dal bestseller del Premio Strega Antonio Scurati. MICHELE CAPUANO è un attore e regista, nel 2023 ha girato il teaser “Lo sciupafemmine”, oltre al cortometraggio “Lella”, selezionato ai David di Donatello nel 2020 e dal Centro Nazionale del Cortometraggio di Torino, al progetto “10 corti in Giro per il Mondo”. Lo short movie ha ottenuto 94 selezioni a Festival Nazionali ed Internazionali vincendo 54 premi. “Passion Club” è il suo ultimo corto che vede protagonisti anche Lorenzo Lazzarini e Giorgia Spinelli.

Il 19 luglio sarà la volta di LINO MUSELLA e MILVIA MARIGLIANO. Fondatore della compagnia MusellaMazzarelli, attore, autore e regista teatrale, LINO MUSELLA ha lavorato al cinema con registi quali Paolo Sorrentino, Mario Martone, Roberto Andò, Giuseppe Piccioni, Michael Mann, Roberto De Paolis e Marco Bellocchio. Già candidato per “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, è risultato vincitore dell’ultima edizione dei David di Donatello per la sua interpretazione in “Nonostante” di Valerio Mastandrea. MILVA MARIGLIANO ha recitato in diversi teatri italiani ed è nota per i suoi ruoli in film di successo come “La Grazia” di Paolo Sorrentino.

Sul palco, il 20 luglio, arriva ALESSANDRO PRETE. Attore, regista e acting coach, ha lavorato con registi come Stefano Sollima, Michael Apted, Giovanni Albanese, Claudio Insegno, Igor Maltagliati, Luca Lucini, Paolo Bianchini e attori come Giacomo Ferrara per la serie “Suburra” e Matilde Gioli per il film “Chiaro Scuro” e tanti altri. Nella stessa giornata arrivano i CASA ABIS, Gabriele Abis e Stella Falchi che tra teatro, social e pungente ironia raccontano la quotidianità della vita di coppia.

Gli ospiti del 21 luglio sono ALEX POLIDORI e GABRIELE PATRIARCA. Entrambi doppiatori, sono direttori artistici del Musiciflm Awards – Premio del doppiaggio cantato. Verrà poi dato spazio a GENERAZIONE CORTI (RAI CINEMA), progetto che si concentra sulla valorizzazione e la promozione degli short movie.

Il 22 luglio tocca a FABIO BALSAMO e PIER LUIGI PASINO. Attore noto al grande pubblico per il suo lavoro con i The Jackal e per i suoi progetti tra cinema, televisione e web. A Giffoni presenterà il suo primo libro, Non è Quello che ci Aspettavamo. Il secondo è un attore e sceneggiatore la cui carriera, dopo tanti anni di lavoro a teatro in particolare con la compagnia Carrozzeria Orfeo, è stata segnata da ruoli significativi come in “La legge di Lidi Poet” e “Lovely Boy”. PASINO è anche cantautore.

Il 23 luglio sarà il giorno del PREMIO PENISOLA SORRENTINA (con il direttore MARIO ESPOSITO e PIER PAOLO MOCCI, giornalista). Sul palco anche MARITA D’ELIA, tra le casting director più influenti del panorama italiano.

Il 24 c’è L.A.R.A. – Libera Associazione Rappresentanti di Artisti, nata nel 1997, per volontà di un gruppo lungimirante di agenti, con lo scopo di valorizzare maggiormente questa professione. Sempre venerdì 24 è in programma un workshop realizzato da FotoEma in collaborazione con Canon e l’Accademia di Belle Arti di Napoli sul rapporto tra tecnologia e attorialità. Si chiude il 25 con l’agenzia di management TNA che presenterà l’incontro con TOMMASO DONADONI, AMBROSIA CALDARELLI e SASY COMINALE. TOMMASO DONADONI è un giovane attore tra i volti emergenti della nuova serialità italiana. Dopo l’esperienza in Adorazione, diretta da Stefano Mordini, ha preso parte a Gangs of Milano, Che Dio ci aiuti 8 e 9 e Un professore 3. AMBROSIA CALDARELLI è un’attrice formatasi tra teatro e coaching attoriale. Dopo i primi lavori per il cinema si è imposta all’attenzione del pubblico con il ruolo intenso di Donatella Colasanti nella miniserie Circeo. In tv ha preso parte anche a Vivi e lascia vivere, Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Che Dio ci aiuti 8. SASY COMINALE è invece nota per il ruolo di Mario Rescigno nella serie Rai “La preside”. A seguire GISELLA MARENGO e NORA ARNEZEDER con la proiezione del cortometraggio “Agnès”. Attrice e produttrice italiana attiva tra Europa e Hollywood, Gisella Marengo ha prodotto numerosi film internazionali, tra cui Ennio di Giuseppe Tornatore e Blackbird, ed è executive producer di Agnès. Nora Arnezeder, attrice francese nota al pubblico internazionale per film e serie come Army of the Dead, The Offer e Tides, firma con Agnès il suo debutto alla regia, oltre ad averne co-scritto la sceneggiatura. “Agnès” segue una giovane attrice francese che vive a Los Angeles e sogna di sfondare negli Stati Uniti. Ma una breve sosta al supermercato, proprio prima di una festa di quartiere, cambia tutto: il suo sogno americano, all’improvviso, si trasforma in un incubo.

IMPACT

Il dialogo tra generazioni, l’ascolto delle storie, il confronto sui grandi temi del presente, dalla memoria alla sostenibilità, dai diritti alla legalità, dall’innovazione al lavoro, dalla cultura alla musica: sarà ancora una volta questo il cuore della sezione IMPACT!, il laboratorio di idee che permetterà ai ragazzi di incontrare protagonisti del mondo culturale, civile, istituzionale, artistico, scientifico e imprenditoriale, italiano e internazionale. La sezione più trasversale del Festival, quella in cui I ruoli si confondono e tutte le geometrie consolidate di un talk di impostazione tradizionale vengono sovvertite. Uno spazio per il pensiero libero, critico e costruttivo. Per l’edizione 2026 del Giffoni Film Festival, i tradizionali riconoscimenti dedicati agli ospiti di Impact sono stati realizzati dalla Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Scuola ha realizzato una medaglia, firmata dall’artista in formazione avanzata Francesca Tagliaferri e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato, raffigurante “il sogno di Icaro”, in continuità con il tema di questa edizione del Festival di Giffoni, “The impossibile Things”. Venerdì 17 luglio si apre con una giornata intensa, nel segno della letteratura, della memoria e della divulgazione.

A inaugurare il percorso sarà DACIA MARAINI, tra le voci più autorevoli della narrativa, della poesia e del teatro italiano, da sempre impegnata nella riflessione sulla condizione femminile e sui grandi temi sociali. Spazio poi all’arte raccontata con un linguaggio nuovo e vicino ai giovani con SABRINE EL MAYEL, pittrice, autrice e divulgatrice artistica conosciuta sui social come Je suis Sabrine. A seguire, l’incontro con il CENTRO ASTRONOMICO NEIL ARMSTRONG, realtà salernitana nata dalla passione per l’astronomia e l’esplorazione spaziale con un’attività di oltre 40 anni alle spalle. Nel corso di #Giffoni56 presenteranno una serie di interessanti serate astronomiche.

Tornano a Giffoni la FAMIGLIA REGENI e l’avvocata ALESSANDRA BALLERINI, per una testimonianza di grande valore civile e umano sulla ricerca di verità e giustizia. Nel corso dell’incontro sarà proiettato il docufilm prodotto da Fandango “Giulio Regeni, tutto il male del mondo” per la regia di Simone Manetti. Completano la prima giornata la giornalista FRANCESCA SCHIANCHI, firma de La Stampa e volto televisivo attento al racconto della politica e dell’attualità, e FRANCESCO GABBANI, cantautore tra i più amati dal pubblico, capace di unire leggerezza, riflessione e profondità. Sabato 18 luglio, la sezione IMPACT! entrerà nel vivo con una pluralità di voci e linguaggi. Si parte con IMAGINE FOUNDATION, realtà da anni impegnata nella costruzione di progetti dedicati a temi di rilievo per la crescita umana e sociale delle comunità. Nel corso dell’Incontro verrà presentato il Progetto “Parliamone” realizzato in collaborazione con Sky, alla presenza di DAMIANO RIZZI, psicologo e presidente di Fondazione Soleterre.

Seguirà l’incontro istituzionale con l’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. Al centro della giornata anche i temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale con CONOU, CONSORZIO NAZIONALE DEGLI OLI MINERALI USATI, insieme al presidente RICCARDO PIUNTI, a STEFANO CIAFANI, presidente nazionale di LEGAMBIENTE, e alla divulgatrice GIORGIA PAGLIUCA, conosciuta per il suo impegno sui temi dell’ambiente, del cibo e dei consumi consapevoli.

A seguire, l’incontro con ZEROCALCARE, fumettista e autore tra le voci più originali e riconoscibili del racconto contemporaneo; con l’avvocato GIUSEPPE DI PALO, che sui social racconta il diritto penale con un linguaggio semplice e diretto; con PIERO GRASSO, già magistrato antimafia e Presidente del Senato; con GIULIO e GIOVANNI NAPOLITANO. Per l’occasione sarà presentato il libro scritto da Giulio Napolitano “Il mondo sulle spalle” dedicato alla figura di un padre speciale, il presidente Giorgio Napolitano, un uomo dal rigore fuori dal comune, permanentemente al servizio dello Stato. Sarà l’occasione per ricordare il presidente Napolitano e la sua storica visita a Giffoni, nel 2010, in occasione del quarantennale del Festival.

Spazio poi alla riflessione tra cinema, filosofia, salute mentale e nuove generazioni con il professor PIETRO MONTANI, ordinario di estetica e GIULIO CORRIVETTI, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Salerno. In chiusura, tra musica e riflessione generazionale con MARCO CASTELLO, cantautore siciliano dalla scrittura libera e personale ed, infine, EDDIE BROCK, una delle rivelazioni musicali dell’ultimo Festival di Sanremo. Domenica 19 luglio sarà una giornata dedicata ai linguaggi della scena, dell’immagine e della musica. I ragazzi incontreranno ELENA TESTI, reporter di La7, GIULIA VECCHIO, attrice e interprete di teatro e televisione, il modello internazionale FABIO MANCINI, volto storico delle passerelle e autore di un racconto personale sul percorso di crescita e consapevolezza e ROSA CHEMICAL, artista capace di portare nella musica pop temi legati all’identità, alla libertà espressiva e alla rottura degli stereotipi. Il tema della salute psichica al centro dell’incontro a cura della FONDAZIONE VECCHIONI con la partecipazione di DARIA COLOMBO. Grande attesa per l’incontro con ROBERTO VECCHIONI, professore, cantautore, icona, uomo capace di parlare alle nuove generazioni, di tenere dentro estro e saggezza, di fare della vita una raccolta poetica e di metterla in musica.

Lunedì 20 luglio il confronto si aprirà con ANTONELLO COLETTA, uno degli artefici del rilancio e della consacrazione della Ferrari come mito Italiano, come status, come esempio virtuoso del made in Italy che sa vincere, e proseguirà con “Il Dono delle Storie”, progetto promosso da UNICREDIT e Giffoni Hub per valorizzare il lavoro delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso il linguaggio audiovisivo. In esclusiva, la presentazione di tre short documentary realizzati per raccontare l’impegno, l’impatto sociale e il profondo legame con le comunità e i territori di tre realtà italiane protagoniste del cambiamento.

Con INFINITYLAB arriverà a Giffoni “Effetto Domino”, il progetto MEDIASET INFINITY firmato da MARCO CORTESI e MARA MOSCHINI, un viaggio narrativo alla scoperta delle emozioni e della loro gestione. Spazio alle nuove sfide del giornalismo con FABIO VITALE direttore responsabile di SkyTg24. Legalità, lavoro e coraggio civile saranno al centro dell’incontro con ANTONINO BARTUCCIO, testimone di giustizia ed ex sindaco di Rizziconi in provincial di Reggio Calabria. Una vita impegnata nel contrasto alla ‘ndrangheta, una vita sotto scorta e di impegno civile. Con lui la FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO e la partecipazione del Ministro del Lavoro MARINA CALDERONE. La giornata proseguirà con GIORGIO MULÈ, Vice Presidente della Camera dei Deputati, PAOLA PEREGO, volto storico della televisione italiana, CARLO AMLETO, cantautore, attore e comico tra i talenti più seguiti della nuova comicità.

Infine, ANGELO RIZZO, ingegnere, scrittore e divulgatore, meglio noto con lo pseudonimo di “Ti consiglia”, interessante progetto di divulgazione Martedì 21 luglio sarà la volta di INPS per un confronto sui temi della previdenza, del lavoro e del futuro delle nuove generazioni. A seguire, l’ironia e il linguaggio autentico di AGNESE PUCCI, comica e content creator toscana; a segure il focus sui progetti FAMI, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno a conferma di una collaborazione ormai consolidate con Giffoni scelto come luogo dell’inclusione e della sensibilizzazione rispetto a tematiche così attuali. Interverranno ROBERTA LULLI, Prefetto e Vice Capo Dipartimento della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, Autorità di Gestione del FAMI, FERDINANDO SANTORIELLO, Vice Prefetto del Dipartimento della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, rappresentanti dell’IPRS – ISTITUTO PSICOANALITICO PER LE RICERCHE SOCIALI ETS, GIULIO CORRIVETTI, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Salerno e responsabile del progetto M.I.S.C.A. – Migranti in Salute in Campania. A seguire ECOMUVI con LUDOVICA CHIARINI, fondatrice e CEO della realtà che promuove la sostenibilità nelle produzioni audiovisive e che da quest’anno è lead sustenability partner di Giffoni; WALTER VELTRONI che presenterà il suo ultimo libro “Il bar di Cinecittà” e che, insieme alla FONDAZIONE MORRICONE, di cui è presidente, darà vita ad un omaggio al patrimonio artistico e musicale del Maestro autore di storiche ed amatissime musiche per il cinema; DAVIDE AVOLIO, poeta, scrittore e content creator, attivo nel mondo degli audiolibri, protagonista di un interessantissimo progetto digitale legato alla lettura della Divina Commedia; JENNI SERPI giovane ragazza sorda che ha fatto della sua disabilità un punto di forza, content creator da oltre un milione e mezzo di follower, in chiusura, FRANCESCA MICHIELIN, cantautrice, polistrumentista e voce tra le più sensibili della musica italiana contemporanea.

Mercoledì 22 luglio sarà una giornata dedicata all’ambiente, all’informazione, alla salute, all’Europa e ai diritti. Si parte con CONAI alla presenza di FABIO COSTARELLA, vice presidente Conai, e MASSIMO CALLEGARI, volto di Sport Mediaset per un focus sul riciclo e sull’economia circolare, e con EUGENIO RADIN, ideatore di White whale cafe, un progetto di divulgazione social in cui si occupa di filosofia in modo pop e accessibile a tutti. A seguire, un momento di approfondimento dedicato all’endometriosi con il dottor LUIGI FASOLINO, per portare all’attenzione dei ragazzi un tema di salute spesso ancora poco raccontato. La giornata proseguirà con ALICE BELLANDI, campionessa olimpica di judo, in collaborazione con LETE. Tra gli appuntamenti in programma anche l’incontro promosso da INTESA SANPAOLO nell’ambito di Build Your Future, il progetto dedicato alle nuove generazioni che punta a offrire strumenti, competenze e ispirazione per affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali del presente. Un format dinamico e partecipativo, pensato per accompagnare i giovani nella costruzione del proprio percorso personale e professionale. A seguire l’incontro con ANTONIO PELLEGRINO, giornalista, autore del libro “Idioti dell’orrore. Indagine su stragisti di massa e subculture digitali”. Spazio a FRANCESCO GIORGINO, volto Rai e docente di comunicazione istituzionale e politica, e LUCIO LUSSI, comunicatore pubblico e giornalista, autori del libro “Brand pubblico, il futuro della PA tra comunicazione e marketing”. In chiusura, l’incontro con FRANCESCA ALBANESE, giurista italiana, esperta di diritti umani e Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Giovedì 23 luglio si aprirà nel segno della spiritualità e dell’impegno civile con Monsignor GENNARO MATINO, teologo e scrittore, Provicario generale della Chiesa di Napoli. A seguire Incontro con AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA alla presenza di FRANCESCO RANIERI, vice presidente ACI e di TULLIO DEL SETTE, presidente Sara Assicurazioni. Spazio poi al giornalismo e alla narrazione della storia con ALDO CAZZULLO, firma del Corriere della Sera, insieme al regista CLAUDIO PISANO. FABRIZIO MINNELLA, responsabile comunicazione di FONDAZIONE CON IL SUD e dell’impresa sociale CON I BAMBINI, porterà ai ragazzi il tema della comunicazione sociale come strumento di cambiamento. La giornata proseguirà con ALESSANDRO SORRENTINO SICITALIAN, influencer che parla ai giovani di economia con un linguaggio semplice, diretto e autentico. A seguire il progetto UNICEF ITALIA che presenterà il corto “Pro Memoria”. Saranno presenti NICOLA GRAZIANO, presidente UNICEF ITALIA, il regista GIUSEPPE ALESSIO NUZZO, l’attrice LUDOVICA NASTI e VALERIA ALTOBELLI, artista e docente universitaria. In programma anche l’incontro con TELEOMERO PRODUZIONI, società di produzione di contenuti giornalisti e di divulgazione scientifica e sanitaria con la presentazione di Un estratto in anteprima di Più forte io, il documentario è dedicato ai giovani che convivono con patologie autoimmuni e al percorso di adattamento, consapevolezza e resilienza che segue una diagnosi cronica. La proiezione sarà seguita da un confronto con alcuni dei protagonisti del film, che condivideranno con il pubblico la propria esperienza e il percorso intrapreso per continuare a costruire il proprio futuro oltre la malattia. Chiuderanno la giornata lo scrittore MAURIZIO DE GIOVANNI e la musica di MR. RAIN e ancora RNAWA che incontrerà I ragazzi di Impact insieme al regista e videomaker JACOPO ROSSINI.

Venerdì 24 luglio la sezione IMPACT! proseguirà con il professor CRISTIAN UVA, ordinario di cinema e tecnologia, per un incontro dedicato alla storia raccontata attraverso i film di animazione. A seguire, don ROBERTO FACCENDA, il progetto “Calabria in sviluppo – Il road show” promosso da FONDAZIONE MASK, iniziativa itinerante dedicata all’orientamento e alla formazione professionale dei giovani, che mira ad avvicinare gli studenti del territorio calabrese al mondo degli Istituti Tecnici Superiori e a connetterli direttamente con il tessuto produttivo locale con LUCA ABETE, volto noto di Striscia la notizia, MARCO RODARI, il “Claun il Pimpa”, volontario impegnato da anni accanto ai bambini nei luoghi di guerra. Spazio poi ad AVVENTURE NEL MONDO che presenterà il progetto “Avventure In Primo Piano” promosso insieme a Giffoni Innovation Hub che trasforma il viaggio autentico in esperienza cinematografica. In anteprima il documentario sul Nepal di Niccolò Corti: un racconto tra natura e spirito che celebra la trasformazione interiore. Il film rappresenta il primo documentario nato nell’ambito di questo interessante progetto. A seguire il cantautore GABRIELE ESPOSITO e FRANCESCO COMUNALE, musicista, direttore artistico e produttore musicale. Sport, inclusione e comunità saranno al centro dell’incontro con il Progetto SPORT IN LIFE a cura del GRUPPO FORTE, con la partecipazione di ALFONSO MARIA FORTE, VALERIA AGOSTI, GIANMARCO DI CERBO, ALFONSO MARIA ROMANO e GIULIO CORRIVETTI. Previsto un confronto con il deputato PIERO DE LUCA. In chiusura l’appuntamento con il rapper di Secondigliano, NICOLA SICILIANO.

Sabato 25 luglio, ultima giornata di IMPACT!, si chiuderà con uno sguardo rivolto al futuro, tra sogni, diritti, ambiente, innovazione e musica. Nel corso della giornata sarà presentata una survey realizzata in collaborazione con il DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL SALERNO dedicata alle dipendenze digitali. L’obiettivo è approfondire alcuni aspetti fondamentali legati al benessere psicologico e all’uso delle tecnologie digitali, coinvolgendo direttamente i giovani giurati e le loro famiglie. Sport e disabilità, se ne parla con DARIO LEO, fondatore e presidente dell’associazione SOGNOATTIVO. A seguire incontro con la LEGA ANTI VIVISEZIONE, storica associazione impegnata nella difesa degli animali che presenterà per l’occasione “Ciao Casa Mia“, cortometraggio realizzato a Scampia tra fine 2024 e inizio 2025 dal regista e reporter LAV, ANDREA MORABITO, che ha seguito da vicino le operazioni dell’Unità d’Emergenza LAV durante lo sgombero dalle Vele delle famiglie con animali, sotto la supervisione della responsabile BEATRICE REZZAGHI. Entrambi saranno presenti all’incontro. A seguire, incontro in collaborazione MITSUBISHI con WALTER ROLFO, autore, produttore televisivo e fondatore di MASTERS OF MAGIC, e l’incontro con CARLO CALABRÒ che presenterà “Cemento e sangue”, un’inchiesta giornalistica che si trasforma in un viaggio tra speculazione edilizia, potere politico, criminalità e devastazione ambientale nella San Paolo del XXI secolo. Spazio poi al confronto istituzionale con ALDO BERLINGUER, professore ordinario di diritto e coordinatore del Laboratorio Eurispes sull’insularità e le aree interne. La giornata proseguirà con ALESSANDRA DE VITA che presenterà il progetto V per violenza realizzato insieme ad EMANUELE DE VITA con illustrazioni di ROBERTA MONTEMURRO. Parteciperanno PAOLO APOLITO, EMANUELA CASTALDO, ERMINIA MAIORINO del Centro Antiviolenza “Anna Borsa” e ANNA VISCITO del Centro Antiviolenza “Frida”. A seguire CIRO CORONA, fondatore dell’associazione (R)ESISTENZA ANTICAMORRA e protagonista del film “CIAO PA’”, da anni impegnato nel racconto di una Scampia diversa, fondata su riscatto sociale, legalità e comunità. A chiudere #Giffoni56 sarà l’energia degli EIFFEL 65, gruppo simbolo della dance italiana nel mondo.

GIFFONI MUSIC CONCEPT

Ad arricchire la straordinaria offerta del festival sarà il Giffoni Music Concept, il consueto appuntamento con la grande musica italiana che torna nell’Arena di Piazza Lumière. Un palcoscenico pronto ad accogliere una line-up che unisce icone della musica italiana, idoli delle nuove generazioni e talenti emergenti.

A fare gli onori di casa tre protagonisti di RDSNEXT, la social web radio del gruppo RDS 100% Grandi Successi, media partner di Giffoni Music Concept 2026: IRIS DI DOMENICO, DANIELE GIANNAZZO e GIUSY DI FRATTA, che accoglieranno sul palco tutti gli artisti che infiammeranno il palcoscenico. Da FRANCESCO GABBANI, cantautore eclettico che non ha bisogno di presentazioni, che porterà sul palco la sua travolgente energia e quella firma ironica e intelligente che da sempre contraddistingue la sua scrittura, a EDDIE BROCK, nuova sensazione del pop cantautorale, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo; da ROSA CHEMICAL, pronto a regalare al pubblico una performance esplosiva e senza filtri, portando la sua personale visione della musica libera da barriere, a FRANCESCA MICHIELIN, una delle artiste più eclettiche del nostro panorama. Da SARAH TOSCANO, certezza del nuovo pop italiano e punto di riferimento per la Generazione Z, a MR RAIN, che porterà sul palco tutta la delicatezza e l’intensità delle sue canzoni. Fino ai leggendari EIFFEL 65, che trasformeranno il festival in una gigantesca pista da ballo all’aperto con i loro successi dance internazionali senza tempo.

Uno spazio speciale sarà dedicato al grande bagaglio culturale legato alla canzone campana in tutte le sue sfaccettature, con NICOLA SICILIANO, icona della scena urban napoletana, che porterà sul palco le sue barre affilate, ROBERTO COLELLA, tra i candidati al Premio Tenco per il miglior album in dialetto, GABRIELE ESPOSITO, giovane talento del cantautorato napoletano, TOMMASO PRIMO, tra i protagonisti della nuova canzone d’autore, che attinge a piene mani dalla grande storia partenopea, fino al giovanissimo ALASKA con le sue melodie indie-pop contagiose.

E ancora, saliranno sul palco di Giffoni Music Concept EROCADDEO, tra i protagonisti dell’ultima edizione di X Factor, GARD, reduce dall’ultima edizione di Amici, ELTEEP, giovanissimo cantautore e produttore che proporrà il suo mix esplosivo di sonorità elettroniche e testi intimi e profondi, il pluripremiato DJ DAMIANITO, che farà vibrare la console infiammando la notte di Giffoni, così come DODOJ che sarà protagonista insieme a Iris, Giusy e Daniele della serata RDSNEXT PARTY, il party per la gen z, fatto dalla gen z, con la gen z!. E poi ANGIE, fresca finalista dell’ultima edizione di Amici, pronta a incantare la platea con la sua voce, JPATA, tra i creator più seguiti dalle nuove generazioni, che porterà sul palco il suo nuovo progetto musicale, CAMILLA MAGLI, tra le penne più delicate del nuovo cantautorato, che regalerà un momento di grande intensità espressiva muovendosi con grazia tra l’indie e un pop d’autore caldo e avvolgente, NICOLÒ FILIPPUCCI, vincitore delle Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo. E infine RNAWA, astro nascente del rap italiano, l’esplosivo duo composto da MYDRAMA & YOSEF, LONGHI, con la freschezza delle sue melodie pop, NAPOLEONE, ormai una certezza del cantautorato partenopeo, il giovanissimo LONGHI, e il grande ritorno dal vivo di JUNIOR CALLY, che incendierà con la sua energia incontenibile.

Ecco il calendario completo di Giffoni Music Concept 2026:

17 LUGLIO – FRANCESCO GABBANI, EROCADDEO, NAPOLEONE

18 LUGLIO – EDDIE BROCK, GARD, ELTEEP

19 LUGLIO – ROSA CHEMICAL, DAMIANITO, MYDRAMA & YOSEF

20 LUGLIO – DODOJ DA RDS, ANGIE, JPATA

21 LUGLIO – FRANCESCA MICHIELIN, CAMILLA MAGLI

22 LUGLIO – SARAH TOSCANO, NICOLÒ FILIPPUCCI

23 LUGLIO – MR RAIN, RNAWA, LONGHI

24 LUGLIO – NICOLA SICILIANO, ROBERTO COLELLA, GABRIELE ESPOSITO, TOMMASO PRIMO, ALASKA

25 LUGLIO – EIFFEL 65, JUNIOR CALLY

BENESSERE GIFFONI

Il benessere e la prevenzione rappresentano valori fondamentali all’interno della 56esima edizione. Attraverso il lavoro svolto con la realizzazione del format Sport, Giffoni diventa promotore di uno stile di vita sano, sensibilizzando sull’importanza del prendersi cura delle persone, favorendo la consapevolezza e il rispetto di sé e degli altri. Incontri, attività e momenti di confronto ma soprattutto screening e tante attività di monitoraggio saranno presenti all’interno del progetto “Benessere Giffoni”, il progetto messo in campo negli scorsi mesi e focalizzato tutto sui ragazzi.

VENERDÌ 17 LUGLIO l’iniziativa verrà presentata nella sezione Sport, con la realizzazione di diversi “Giffoni Healty Corner”, luoghi dedicati alla prevenzione nei pressi dell’Area Village, aperti ogni giorno e fruibili gratuitamente dai giurati, famiglie e pubblico generico. Nel corso della manifestazione verrà attivato uno sportello di supporto psicologico con il supporto dell’Asl Salerno 2. Inoltre, previsti screening cardiologici con la collaborazione del dottor ROBERTO VICECONTI, consulti urologici con il dottor ANTONIO BRANDO e ginecologici con il supporto delle dottoresse CHIARA VICIDOMINI e GIORGIA DELLA POLLA. Inoltre, sarà presente il Gruppo Forte, impegnato ogni giorno con consulenze mediche svolte da professionisti e impegnati in laboratori quali “Dietro le Quinte”, incentrato sulla Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, e “Movimento in Azione”, un’esperienza innovativa che unisce corpo, tecnologia e consapevolezza.

Si rinnova la collaborazione con Avis: dopo lo straordinario risultato dello scorso anno, nelle mattinate di SABATO 18 e DOMENICA 19 LUGLIO dalle ore 07.15 alle ore 10:00 nei pressi della Cittadella del Cinema sosterà un’unità di Raccolta Mobile del sangue, lanciando da Giffoni un messaggio etico di grande impatto. Non mancheranno i momenti di approfondimento nella sezione IMPACT!: MERCOLEDI’ 22 LUGLIO con il dottor LUIGI FASOLINO si affronterà il delicato tema dell’endometriosi. VENERDI’ 24 LUGLIO spazio al panel “Sport in Life” curato dal Gruppo Forte attraverso i dottori MARIA ALFONSO, VALERIA AGOSTI, GIANMARCO DI CERBO. SABATO 25 LUGLIO con il dottor GIULIO CORRIVETTI, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asl Salerno 2 si discuterà con i ragazzi in sala sulla dipendenza da internet, con la presentazione di un nuovo lavoro di ricerca che avrà i giffoner come bacino d’utenza per le survey e successiva analisi sulla fascia d’età dai 18 ai 35 anni.

Dal 17 al 25 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 anche quest’anno Giffoni avrà la sua Quiet Room: sala di decompressione per persone neurodivergenti a cura del Gruppo Asperger Campania APS. La sala sarà ubicata presso gli ambienti dell’Archivio Giffoni – Giffoni Multimedia Valley. Alla base la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Giffoni ed il Gruppo Asperger Campania. Arredata con materiali morbidi e sedute avvolgenti, sarò lo spazio per accogliere bambini e ragazzi che, in sovraccarico sensoriale ed emotivo, hanno bisogno, nel corso delle intense giornate del festival, di qualche minuto di relax e silenzio. Un gesto di attenzione e sensibilità, un faro su di una questione ancora molto aperta nel nostro Paese, quella della condizione neurodivergente, dell’integrazione e dell’accoglienza.

SPORT



L’anima sportiva di Giffoni si riconferma e torna protagonista. La terza edizione di GIFFONI SPORT riparte da una formula ormai consolidata: incontri con atleti, campioni e protagonisti del panorama sportivo nazionale e internazionale, momenti di confronto sui grandi temi della contemporaneità e attività esperienziali dedicate ai giovani e al pubblico del festival. Dal 17 al 24 luglio, il programma dei LETE SPORT TALKS proporrà ogni giorno tre incontri di grande impatto, riservati agli Sport Ambassadors, la community composta da 100 ragazzi under 30 provenienti da tutta Italia. Al centro del percorso ci saranno sport, prevenzione, salute mentale, innovazione, inclusione e racconto delle esperienze umane e professionali dei protagonisti.

Tra i circa quaranta ospiti attesi figurano CRISTINA CHIRICHELLA, pallavolista campionessa d’Italia e vincitrice della Coppa Italia con Conegliano; MATTIA FURLANI, lunghista campione mondiale a Tokyo 2025 e campione mondiale indoor a Nanchino 2025; ALICE BELLANDI, campionessa olimpica nella categoria -78 kg a Parigi 2024; LUCA DOTTO E MATTEO RIVOLTA, campioni mondiali di nuoto; GIACOMO GALANDA, leggenda del basket italiano; GIULIA IMPERIO, sollevatrice campionessa europea nella categoria fino a 48 kg; ANDREA ZORZI, mito della pallavolo; PINO MADDALONI, campione olimpico di judo; CATERINA BANTI, velista italiana. Un focus speciale sarà dedicato anche al mondo dei motori, in collaborazione con ACI, con la partecipazione di alcuni tra i nomi più autorevoli del settore: ANTONELLO COLETTA, Global Head of Endurance and Corse Clienti; MAX RENDINA, campione del mondo Rally Produzione 2014 e ideatore del Rally di Roma Capitale; MARIO ISOLA, direttore generale di ACI Sport; GIAN CARLO MINARDI, imprenditore italiano e fondatore del team Minardi di Formula 1; RAFFAELE GIAMMARIA, direttore della Scuola Federale ACI Sport. Ampio spazio sarà riservato anche al cinema, in pieno stile Giffoni, con una selezione di proiezioni dedicate al mondo dello sport e alle sue storie più significative. Tra i titoli in programma, “Niente di speciale”, documentario sulla vita di NICOLE ORLANDO, campionessa mondiale paralimpica con sindrome di Down e simbolo di determinazione, talento e inclusione; “Il coach dei due mondi”, lungometraggio di ADRIANO PANTALEO che racconta la straordinaria storia di ANTONIO PETILLO, storico talent scout e allenatore di pallacanestro campano; “Più! Più! Più!”, nuovo lavoro del regista Giovanni Mazzitelli, prodotto da Eduardo Angeloni con An.Tra.Cine, che attraversa quasi cento anni di storia sportiva, della gloriosa Rari Nantes Napoli di Gildo Arena alla formazione femminile del pluricampione Volturno, passando per i circoli storici del territorio come Posillipo e Canottieri Napoli.

In programma anche “L’ultima sfida”, film diretto da Antonio Silvestre con Gilles Rocca nel ruolo del protagonista. La storia segue le vicende di Massimo De Core, storica bandiera calcistica a fine carriera, soprannominato “perdente di successo”, che dopo numerose difficoltà trova la forza di riscattarsi attraverso lo sport, la resilienza e una nuova consapevolezza personale. A completare il format sarà la grande LETE SPORT ARENA, ospitata all’interno del Parco Hollywood. Ogni giorno i giffoner e il pubblico della manifestazione potranno cimentarsi in diverse discipline olimpiche e sportive, accompagnati da istruttori federali e tecnici qualificati. Saranno coinvolte federazioni come FIGC, FIS, FIJLKAM, FIGH, FEDERKOMBAT, FIPE, FIPAV, insieme a Special Olympics e alle associazioni del territorio. Ad aprire l’Arena, il 17 luglio, sarà la Fiaccolata della Prevenzione, promossa dalla Fondazione Fioravante Polito – Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”, da anni impegnata nella diffusione del passaporto ematico, strumento fondamentale di prevenzione, controllo e tutela della salute degli atleti.

PROGETTI SPECIALI

#Giffoni56 sarà l’occasione per dare visibilità alle tante attività che rientrano nei Progetti Speciali promossi dall’Ente Autonomo Giffoni Experience con istituzioni di governo, enti locali, associazioni, operatori del terzo settore che si svolgono durante tutto l’anno e che sono dedicate a temi di grande attualità. Di seguito i progetti che prevedono attività nel corso dell’edizione 2026 di Giffoni Film Festival.

FAMI – FONDO ASILO, MIGRAZIONE, INTEGRAZIONE

Nell’ambito di #Giffoni56 continua la collaborazione con il FAMI, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Ministero dell’Interno con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. L’Autorità Responsabile del Fondo è il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Oltre alle attività di promozione delle attività del Fondo, nel corso del Festival si terranno diversi laboratori dedicati alla musica, alla scrittura creativa, al teatro, alla web education, alla lettura ed uno pensato per i genitori e la comunità educante. Le attività si svolgeranno presso il Giffoni Village e sono indirizzate ai ragazzi di età compresa tra i 6 ai 19 anni. Il laboratorio dedicato alla genitorialità è indirizzato agli adulti. Il 21 luglio i responsabili del FAMI saranno protagonisti di una conferenza stampa e parteciperanno a due sezioni del festival: Parental Experience e Impact.

COOP PER LA SCUOLA

Il 23 e il 24 luglio arriveranno a Giffoni due delle 10 scuole vincitrici del progetto Coop per la Scuola 2025: il Liceo Carducci di Ferrara e l’Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di San Marcello Piteglio. Il 24 luglio, dopo la proiezione dei cortometraggi realizzati dagli alunni, si terrà la premiazione alla presenza dei juror di #Giffoni56. Il progetto di Coop, realizzato da Promotica S.p.A., ha visto il lancio del concorso “Cibo e Clima – Siamo i registi del nostro futuro”, sviluppato in collaborazione con Giunti Scuola e Giffoni. L’iniziativa si integra con il programma educativo “Saperecoop”, che da anni affianca gli istituti scolastici promuovendo percorsi di educazione al consumo consapevole e alla cittadinanza attiva. L’iniziativa ha rappresentato un invito collettivo a riflettere, creare e costruire: un percorso che mette al centro i ragazzi, trasformando le aule in spazi vivi dove la creatività diventa strumento di crescita, conoscenza e responsabilità. “Cibo e Clima” si è proposto dunque come un viaggio condiviso in cui il legame tra alimentazione e cambiamenti climatici è stato esplorato con strumenti diversi: video, sceneggiature, disegni, poster e progetti. Ogni lavoro è diventato parte di un racconto corale che unisce le generazioni in un gesto comune: prendersi cura della Terra.

CINEMA PER LA SCUOLA

In occasione di #Giffoni56 saranno presentati i risultati della quinta edizione di School Experience Festival. Organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, questo festival itinerante ha attraversato da novembre 2025 a maggio 2026, sette regioni d’Italia: Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna. School Experience non si limita a essere un semplice concorso cinematografico: con oltre 2.500 opere in fase di preselezione e 71 lungometraggi e cortometraggi scelti per la competizione, il progetto è una vera e propria piattaforma formativa. Tiene insieme la proiezione di film, con laboratori e workshop per studenti (Movie Lab), docenti (Digital Prof) e famiglie (Parental Experience), affinché i partecipanti possano conoscere e vivere da protagonisti il mondo del cinema. Al termine del bilancio, nel corso del quale verranno forniti i dati dell’edizione 2025, saranno inoltre illustrati i progetti per il 2026/2027.

FONDAZIONE CON IL SUD

Il 23 luglio, una delegazione di responsabili di Fondazione con il Sud sarà presente a #Giffoni56 per presentare la campagna partecipativa “SUD VIVO”, finalizzata a costruire una nuova narrazione pubblica sul tema dello spopolamento, condividendo e valorizzando le azioni già in atto per la rigenerazione demografica, sociale, culturale ed economica del Sud. La campagna è promossa dalla Fondazione con il Sud in coerenza con il suo Piano triennale 2025-2027 con un duplice obiettivo: da un lato cambiare la narrazione dominante, passando da una lettura fatalistica e deresponsabilizzante dello spopolamento a una prospettiva di possibilità e rigenerazione; dall’altro attivare processi partecipativi, facendo emergere e mettendo in rete esperienze, proposte e iniziative capaci di contribuire, anche in modo parziale ma concreto, al contrasto del fenomeno.

SAFER INTERNET CENTRE – GENERAZIONI CONNESSE

Il progetto SAFER INTERNET CENTRE – GENERAZIONI CONNESSE, è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe. Il progetto è coordinato dal MIM e presenta un ampio partnerariato composto, tra gli altri, da Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Agenzia Nazionale Cybersicurezza, Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Famiglia, Garante per la protezione dei dati personali, Polizia di Stato, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children Italia, Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS, la cooperativa EDI onlus, Skuola net e Giffoni. Nel corso di #Giffoni56, dal 17 al 25 luglio, sarà presente lo Youth Panel coordinato proprio da Giffoni composto da ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, che, come già accaduto nei mesi scorsi, terranno attività di formazione con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema dello sviluppo di una identità digitale consapevole.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Dal 17 al 20 luglio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà presente nel Giffoni Village con la Libreria dello Stato e la Scuola dell’Arte della Medaglia. La Libreria dello Stato pubblica edizioni di pregio nel campo dell’arte, dell’architettura, della saggistica e della cultura. Parte integrante dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal 1928, arriva a Giffoni per celebrare la settima arte. La Scuola dell’Arte della Medaglia (SAM) forma da 119 anni incisori di monete e medaglie e professionisti dell’alto artigianato artistico. Nata nel 1907 all’interno della Zecca dello Stato, la SAM custodisce e tramanda un patrimonio di tecniche rare e antiche. Al Giffoni Village la SAM darà ai visitatori dello stand la possibilità di osservare dal vivo alcune lavorazioni eseguite dai giovani artisti della Scuola e di realizzare, durante appositi laboratori, il gesso di una medaglia ricordo, legata all’esperienza vissuta e all’edizione 2026 del Giffoni Film Festival.

IL GIARDINO DEGLI ARANCI

A partire dalle 20.00, il Giardino degli Aranci si anima con Low Shò, uno show “piccolo piccolo” che accompagna il pubblico in un viaggio tra intrattenimento, memoria e divertimento. Interviste, improvvisazioni, giochi, musica, performer, momenti di interazione con il pubblico e una selezione di video dedicati alla storia del festival si intrecciano in un format pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. Tra gli appuntamenti più attesi, all’interno dello show, torna Il Posto delle Favole, lo spazio dedicato al racconto, dove ospiti e talent del Giffoni condividono con bambini e adulti fiabe e storie ispirate al tema Le Cose Impossibili.

Tra gli ospiti già annunciati: il 19 luglio la magia dello Zecchino d’Oro incontra le voci del Piccolo Coro di Caivano; il 20 luglio Veronica Maya accompagnerà il pubblico ne Le favole dei Fratelli Grimm; il 21 luglio Davide Avolio guiderà gli spettatori attraverso la selva oscura della Divina Commedia; il 23 luglio, infine, protagonista sarà l’attore Fabrizio Gifuni. Ogni sera, a partire dalle 22.00, il programma prosegue con una proiezione gratuita e aperta al pubblico. Tra i titoli in programma: Luci della città, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Rocky, Thelma & Louise, Moulin Rouge!, Romeo + Juliet e La città incantata.

FOOD SHOW

Ritorna per il quinto anno consecutivo il Giffoni Food Show, il format dedicato al mondo food & beverage che si terrà ogni pomeriggio presso il Convento San Francesco di Giffoni Valle Piana. Chef, maestri pizzaioli e pasticcieri, food creator, giornalisti ed esperti del settore gastronomico saranno i protagonisti dei cooking show e dei talk, a cui assisteranno i Food Ambassadors, la sezione composta da oltre 60 ragazzi dai 16 ai 35 anni provenienti da ogni parte d’Italia.

Tra i tanti ospiti del Giffoni Food Show ci saranno: Matteo Canzi, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia, Niccolò Califano da Masterchef Italia 13, Katia Bassolino da Masterchef Italia 15, la creator Elena Amatucci per un cooking show powered by Ortomad, lo chef Michele Potenza per un cooking show sul tramezzino powered by PanPiuma, la creator vegana Fabiola Di Sotto, la storia centenaria di una realtà partenopea come la Salumeria Malinconico, il creator Simone Vandelli in collaborazione con Comix, Ruben Bondì noto ai più come “In Cucina con Ruben”, una cooking class sul vino con la sommelier e creator Ilaria Cappuccini, e poi ancora il creator e chef Federico Fusca, gli chef Fabio Sangiovanni e Giorgia D’Angelo, un cooking show in collaborazione con San Giorgio Dolce e Salato, il creator Mister Mario per un cooking in collaborazione con il Consorzio Ricrea, il progetto sociale di comunità “Il forno di Vincenzo” di Vincenzo Bardascino con il supporto di Valentino Tafuri. Tanti inoltre i cooking show realizzati con il supporto di TerraOrti e che vedranno come ospiti la chef e food creator Julia Gulisano – I cook for you e la cooking class con Giovanni Mannino, vincitore 2026 del Campionato della Pasta fatta a mano. Ed ancora workshop da “mani in pasta” con i panificati Francesca Casci Ceccacci di Pandefrà e con il maestro pizzaiolo Alessandro Della Monica con la sua pizza crunchy. Ed infine una Cooking class dedicata alla mise en place con De Luca Attrezzature per la ristorazione.

Tra le attività di cooking attenzione dedicata anche al tema del gluten free con un laboratorio sulla pizza senza glutine a cura del maestro pizzaiolo Antonio Fiorillo, e poi un cooking con la creator Jessica Selassie ed il giornalista Alfonso Del Forno. Tra i protagonisti dei talk che prevederanno un vero confronto con i ragazzi su tantissime tematiche: l’agronomo e creator Daniele Paci, il giornalista e autore Leonardo Ciccarelli assieme al regista Dario Monaco con la presentazione del documentario “Fuori Carta”, Emilio Ferrara, presidente del Consorzio Edamus e promotore del DMED – Salone dieta mediterranea, ed ancora due talk in collaborazione con AIC Associazione Italiana Coltivatori.

E poi ancora, la presentazione della nuova stagione PizzaGirls in onda dal 7 luglio su RAI2. Ad incontrare i Food Ambassador sarà anche l’assessore regionale all’agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca. Un programma ampio e variegato che è realizzato anche grazie al supporto di aziende ed enti del settore come: Consorzio Ricrea per il recupero e riciclo imballaggi in acciaio; TerraOrti; PanPiuma; Ortomad e Dimmi di sì; Sacar forni; Carbone Conserve Vegetali; Sangiorgio Dolci e Salati; Acea; AIC Associazione Italiana Coltivator; De Luca Attrezzature per la ristorazione.

MAIN PARTNER

BANCA BCC: Rinnova il forte legame con il festival e con le nuove generazioni legando il proprio iconico branding alle T-shirt ufficiali dedicate ai piccolissimi giurati della sezione Elements +6, riaffermando il ruolo degli istituti di credito come partner vicini al territorio.

CONAI: Torna da protagonista per promuovere la cultura ambientale istituendo lo Special Award “Fenice CONAI”. Per questa edizione, il consorzio scenderà in campo anche per dialogare direttamente con i ragazzi della sezione Giffoni Impact, stimolando un dibattito profondo sui temi del riciclo.

LETE: Lete sposa lo spirito del festival griffando le T-shirt ufficiali dei giurati della sezione Elements +13 e celebrando il binomio tra corretta idratazione e sport. Il brand coronerà la sua partecipazione istituendo il “Lete +LETE SPECIAL AWARD” per il miglior film sullo sport.

GRUPPO NOVIELLO: Leapmotor, con il fondamentale supporto logistico di Gruppo Noviello, sarà la vettura ufficiale dell’evento. Gruppo Noviello metterà a disposizione una flotta di auto elettriche (tra cui i modelli T03 e C10) per il trasporto sostenibile di ospiti e giurati, mentre un’area espositiva dedicata permetterà ai giovani partecipanti di scoprire da vicino le tecnologie del marchio, unendo così innovazione e mobilità green in un contesto di condivisione internazionale.

SUSTAINABILITY PARTNER

ACEA: Consolida la sua presenza a Giffoni puntando sul linguaggio dei canali digitali. Attraverso una copertura mediatica, il brand racconterà ai giovani e al pubblico il proprio profondo impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse idriche.

CONOU: Si attesta come pilastro di Giffoni portando l’eccellenza dell’economia circolare tra le nuove generazioni. Il Consorzio, che coordina una filiera virtuosa di 58 aziende di raccolta e 3 impianti di rigenerazione, testimonia il proprio impegno per la sostenibilità attraverso le T-shirt ufficiali e l’assegnazione del proprio Special Award.

ECOPNEUS: Rivoluziona l’impatto visivo del festival installando uno spettacolare Green Carpet interamente realizzato in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso (PFU). Il brand sarà inoltre al centro dello Sport Talk con un testimonial d’eccezione e assegnerà lo Special Award Ecopneus dedicato al tema della “Rinascita”.

ECOMUVI: Per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, EcoMuvi sarà il Lead Sustainability Pertner dell’evento. Il protocollo, primo standard europeo certificato per il cinema green, accompagnerà le produzioni festivaliere in un percorso di riduzione dell’impatto ambientale, dalla gestione delle risorse alla mobilità sostenibile, trasformando il set in un laboratorio di buone pratiche per i giovani giurati.

PARTNER



ANICA ACADEMY E FONDAZIONE EOS: Anica Academy e Fondazione EOS presentano “ControCampo”, la community nata dalla Summer School per giovani dai 16 ai 18 anni. Uno spazio di orientamento e dialogo, gestito dai ragazzi, che trasforma la passione per il cinema in una concreta opportunità di crescita professionale.

AVVENTURE NEL MONDO: Avventure nel Mondo arriva al Giffoni Film Festival 2026 con “Avventure In Primo Piano”. In anteprima il documentario sul Nepal di Niccolò Corti: un racconto tra natura e spirito che celebra la trasformazione interiore.

CAFFÈ MOTTA: Diventa l’anima del Food Show catturando l’energia, il gusto e la spontaneità dei protagonisti del festival. All’interno del proprio esclusivo corner, il brand racconterà l’esperienza del festival valorizzando i volti, le emozioni di tutti gli ospiti.

CLASSE VIVA: Sfrutta il prestigioso palco del festival per presentare l’evoluzione editoriale dell’app “ClasseViva EXTRA”. L’incontro con i ragazzi del Generator +15, impreziosito dalla presenza dell’ospite speciale Pietro Morello, metterà al centro la scuola del futuro e l’innovazione didattica.

COMIX: Si conferma come uno dei brand più amati dai ragazzi, portando a Giffoni un carico di divertimento e creatività attraverso uno stand dedicato, la proiezione di spot in sala e la straordinaria partecipazione di ben quattro talent.

DOLFIN: Polaretti si presenta al Giffoni Film Festival 2026 con “Polaretti e la Magic Music”, nuovo cortometraggio animato firmato Dolfin. Un’avventura tra musica e immaginazione che celebra amicizia, condivisione e creatività, portando per la prima volta l’universo del brand nel mondo dell’entertainment.

ENEL: La partnership tra Enel e il Giffoni Film Festival affonda le radici in una visione comune: guardare al futuro investendo nelle nuove generazioni. Per Enel, leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili, il Festival rappresenta un osservatorio privilegiato per entrare in contatto con i giovani, ascoltarne le idee e accompagnarli nel loro percorso di crescita.

FONDAZIONE TERNA: Fondazione Terna chiude la prima edizione di “Energia: Futuro Semplice!” al Giffoni Film Festival 2026. L’evento celebra i traguardi del progetto educativo sull’uso consapevole dell’energia e apre al confronto con gli studenti per la nuova edizione, che si amplierà alle scuole secondarie.

INPS: Scende in campo a Giffoni Impact per dialogare direttamente con i ragazzi, portando i temi della previdenza e dei diritti fiscali al centro del dibattito giovanile attraverso format dinamici e quiz interattivi per formare cittadini più consapevoli.

MASSIGEN: Accompagna i giurati di Giffoni con un piano educational focalizzato sul benessere. Attraverso i “Massigen Energy Tips” e la partecipazione di Brand Ambassador, l’azienda si fa promotrice della salute e dell’energia positiva.

MITSUBISHI: Sviluppa una narrazione di ampio respiro che unisce tecnologia e innovazione, il brand si rivolge alla Generazione Z per promuovere la cultura del progresso sostenibile.

ORTOMAD: Porta l’eccellenza della filiera ortofrutticola al GIFFONI FOOD SHOW, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana, fresca e di qualità attraverso i canali istituzionali.

SAN GIORGIO: Si posiziona come pilastro del gusto ed Experience Partner esclusivo dell’area Food. Il brand firmerà i menù e l’esclusivo Dinner Party all’interno della bellissima ed evocativa cornice del Convento di San Francesco. Sarà inoltre Official Partner del Food Show con show cooking dedicati e vestirà i ragazzi con la maglia ufficiale da “Food Ambassador”.

SPAGGIARI: Spazio all’innovazione educativa con “Classeviva Extra, la scuola oltre l’aula”. Insieme al creator Pietro Morello e ai referenti di Spaggiari, la giuria scoprirà le potenzialità di ClasseViva EXTRA, la nuova app dedicata a studenti e famiglie: una piattaforma che unisce contenuti, strumenti digitali e servizi per vivere l’ecosistema scolastico in modo rivoluzionario e iper-connesso.

TERRA ORTI: Si attesta come partner strategico di Giffoni nel settore agroalimentare, portando l’eccellenza delle produzioni della terra all’attenzione del pubblico internazionale del festival.

TV -MEDIA PARTNER

MEDIASET

Si riconferma la collaborazione con Mediaset, che segue con attenzione tutte le attività di Giffoni. Puntuale sarà l’informazione durante tutte le edizioni dei vari TG del gruppo, con collegamenti in diretta tv e continui aggiornamenti sui siti e sui canali social dedicati. Inoltre, anche al termine di questa edizione, Canale 5 manderà in onda uno speciale in seconda serata che racconterà tutte le emozioni di #Giffoni56. Inoltre Italia1, dedicherà un edizione del Mag di Studio Aperto interamente legato al nostro festival.

RAI PARTENARIATI

Si rinnova la grande collaborazione tra Giffoni e Rai Partenariati. Nel corso della manifestazione, sono previste diverse iniziative all’interno della 56esima edizione del festival con protagonista il mondo Rai. Oltre alla presenza dei tg nel corso della manifestazione, al nostro fianco anche Rai Play, digital partner dell’evento, e che ospiterà sulla piattaforma un catalogo esclusivo legato a Giffoni.

RAI CINEMA

Una selezione di cortometraggi, tratta dal progetto di Rai Cinema “Studenti in Corto”, è stata proposta alla direzione artistica del Giffoni Film Festival che assegnerà l’inedito “Premio Miglior Corto Universitario – powered by Rai Cinema”. Il corto vincitore entrerà a far parte del programma di Giffoni 56 e sarà presentato agli studenti della sezione Workshop +18. L’iniziativa “Studenti in Corto”, lanciata da Rai Cinema in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, offre una vetrina nazionale ai migliori cortometraggi realizzati da studenti di università e scuole di cinema italiane, favorendo il dialogo tra formazione, industria audiovisiva e nuovi linguaggi creativi

SKY



Sky amplia la sua presenza a #Giffoni56. SkyTg24 sarà in prima linea nel racconto di tutte le emozioni del festival con servizi, interviste, collegamenti in diretta e contenuti esclusivi. La terza edizione di Giffoni Sport inoltre sarà raccontata dai volti di Sky Sport, con un’ampia copertura dell’evento attraverso collegamenti live, interviste e news grazie a Sky Sport 24. Contenuti dedicati anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Tutti i contenuti Sky saranno anche in streaming su NOW.

LIRATV



Sarà possibile seguire il festival tutti i giorni, dal 17 al 25 luglio, grazie a LIRA Tv. Collegamenti in diretta nel corso dei vari tg e successivamente il contenitore giornaliero in cui verranno raccontate tutte le emozioni di #Giffoni56.

RAIPLAY



Si rinnova la collaborazione tra Giffoni e RaiPlay. Tra le iniziative promosse, la ricca offerta proposta da RaiPlay, digital partner dell’evento, che renderà disponibile dal 6 luglio un catalogo esclusivo legato al festival, con opere presentate negli ultimi anni nelle diverse sezioni competitive, dagli Elements +3 ai Generator +18, per arrivare al Parental Experience. Una selezione di film, corti, animazione e serie tra i titoli più amati dai ‘giffoners’ e dal pubblico giovane della piattaforma, tra cui spiccano il corto Le figlie della Luna, presentato fuori concorso nel 2024, che narra ai più piccoli i conflitti e le ferite dell’umanità attraverso la storia di Sherazade, Labyrinthus, lungometraggio ambientato nel mondo dei videogiochi vincitore della sezione Elements +10 nel 2015, Sweet Sixteen, di Ken Loach, presentato fuori concorso nel 2002. Focus particolare sulle anteprime Rai e sugli eventi speciali ideati per l’edizione 2026 per i più piccoli, con uno sguardo sempre attento ai temi del Giffoni 56, dalle sfide del crescere, testando anche i propri limiti, al benessere psicologico dei giovanissimi, dallo sport all’uso consapevole del web e dei social, all’amore tossico con titoli quali Terapia d’arte e serie come Normal People, Never too late, Clan, Crush – La storia di Matilde, Jams, solo per elencarne alcuni. Il 18 luglio, in esclusiva su RaiPlay e in contemporanea con l’anteprima prevista al Giffoni Film Festival, saranno disponibili i primi due episodi di Cuccioli – Il ritorno, produzione del Gruppo Alcuni in collaborazione con Rai Kids per celebrare il 25° anniversario della serie.

MEDIA PARTNER

ANSA

ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) è la principale agenzia di stampa italiana e una delle più importanti a livello internazionale ed è media partner di Giffoni. Fondata nel 1945 come cooperativa di editori di giornali, ANSA fornisce notizie in tempo reale su politica, economia, cronaca, cultura, sport e altri ambiti, sia a livello nazionale che internazionale. I suoi contenuti sono utilizzati da giornali, radio, televisioni, siti web e istituzioni. Ha sedi in Italia e in varie capitali del mondo, garantendo una copertura informativa ampia e aggiornata.

CORRIERE DELLO SPORT

Corriere dello Sport – Stadio si conferma uno speciale compagno di squadra. Lo storico quotidiano sportivo, dopo aver festeggiato i suoi 100 anni di vita, rinnoverà il suo legame con Giffoni con tante iniziative. Previste pubblicazioni sul quotidiano, una sezione dedicata sul portale web per non perdere nemmeno un’emozione del Giffoni Film Festival.

COMINGSOON



Comingsoon.it è partner di Giffoni. Si tratta di un sito italiano di intrattenimento nato nel 1999, specializzato in cinema, serie TV, programmi televisivi e cultura pop. Offre news, trailer, recensioni, guide TV e approfondimenti, con una redazione attiva anche nei principali festival internazionali. È uno dei portali più seguiti in Italia nel settore, presente anche su app e social media.

RADIO SPORTIVA

Radio Sportiva si conferma partner nel racconto del format Sport. Una sinergia vincente, un’intesa maturata negli anni, permettendo agli ascoltatori dell’emittente nata nel 2010 di poter vivere l’esperienza Giffoni dalla voce dei protagonisti. Ogni giorno interviste, collegamenti in diretta e un format interamente dedicato alle emozioni del festival.

SUPERGUIDA TV

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra Giffoni e SuperGuidaTV, il portale digitale italiano di riferimento per la TV e l’OnDemand, con oltre 5 milioni di utenti unici mensili tra sito web e applicazione, nonché leader sui social media nell’intrattenimento televisivo con una community di oltre 2 milioni di follower e una reach mensile complessiva di oltre 200 milioni di account. L’obiettivo condiviso è stato quello di sviluppare un’app per dispositivi mobili per l’edizione del Festival #Giffoni56 che supporti i visitatori per tutta la durata del festival, attraverso la consultazione del calendario eventi, del catalogo film e delle informazioni più importanti della manifestazione, oltre che rendere disponibili le prenotazioni di laboratori ed anteprime.

VOLOCOM



Volocom è un’azienda italiana specializzata in media monitoring e news intelligence ed è partner di #Giffoni56. Fondata nel 2001, offre soluzioni basate su intelligenza artificiale per l’analisi di milioni di notizie da fonti globali. Tra i suoi servizi: rassegne stampa, analisi reputazionale e l’edicola digitale VoloEasyReader.

TODAY



Today, il gruppo editoriale tra i principali punti di riferimento dell’informazione online in Italia, è partner di Giffoni. Attraverso le sue testate e i suoi canali, racconterà il festival con approfondimenti, interviste e contenuti dedicati, dando voce ai protagonisti, alle storie e ai temi che animano una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate ai giovani e al cinema.

RDS e RDS NEXT



RDS e RDS Next sono Media Partner di Giffoni. RDS Next, la social web radio del gruppo RDS 100% Grandi Successi, accompagna l’evento raccontando protagonisti, emozioni e momenti più coinvolgenti.

COME SEGUIRE #GIFFONI56