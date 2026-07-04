Il giovanissimo Vincenzo Petrozzino Presidente dell’Interact Club Salerno.

“Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te” – “Inquieto è il nostro cuore finché non trova riposo in te”. È questo il motto del Presidente del “Club Interact Salerno”, il diciassettenne Vincenzo Petrozzino, che è stato riconfermato nella carica di Presidente del Club, assunta nel mese di gennaio quando è stato chiamato a sostituire il Presidente Clemente Ingenito che, per raggiunti limiti di età, ha dovuto rinunciare alla carica. Il Presidente Petrozzino, che frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico Genovesi – Da Vinci di Salerno, ha sancito ufficialmente l’inizio del nuovo anno interactiano del sodalizio composto dai giovanissimi del Rotary, aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni, con una cerimonia svoltasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Dopo la lettura della “Preghiera del rotariano”, letta dal Tesoriere Sara Baldi, e i saluti istituzionali fatti dal Prefetto Antonia D’Alessio, la serata si è aperta con l’intervento della Delegata uscente del “Rotary Club Salerno” per il Rotaract e Interact: l’ingegnere Anna Gallo, attuale Segretario del Club, che ha espresso profondo orgoglio per il percorso intrapreso dai ragazzi dell’Interact:” Vincenzo è una forza della natura, ha una grande cultura nonostante la giovane età. Sono particolarmente fiera di quello che è stato l’impegno, il lavoro da lui svolto da quando è stato nominato Presidente a gennaio. Sicuramente proseguirà tutte le attività intraprese e cercherà di formare un gruppo coeso. Tutti i soci del Club sono ragazzi in gamba, hanno le idee chiare, sanno quello che vogliono e lo sanno portare avanti con la caparbietà giusta, che è poi quella dei giovani che vanno stimolati, invogliati: in questo è importante il ruolo del club padrino e dei delegati. Come “Rotary Club Salerno” sicuramente saremo vicini a loro”. A raccogliere il testimone come nuovo Delegato del “Rotary Club Salerno” per il Rotaract e per l’Interact è il dottor Francesco D’Acunto, dai trascorsi rotaractiani, che sarà una guida, un punto di riferimento per i giovani rotariani:” Sono ragazzi in gamba, sicuramente faranno bene e interagiranno con il club padrino. Devono essere soprattutto un gruppo di amici uniti e coesi per far crescere il loro Club. Ovviamente daremo la nostra massima disponibilità, per aiutarli a crescere, per aiutarli a realizzare tutti i progetti che loro intenderanno fare. Portate avanti questo Club con il giusto spirito, con amicizia e anche con un certo stile e una certa forma, perché questo è propedeutico all’Interact, al Rotaract e al Rotary. Quindi, pur essendo giovani, un minimo di forma non guasta”. Anche il neoeletto Presidente del “Rotary Club Salerno”, il dottor Giulio Trimboli, ha manifestato la sua vicinanza emotiva e istituzionale, sottolineando il valore civico dell’impegno dei ragazzi:” Aver affidato, in questa giovane età, il vostro tempo libero alla comunità, a servire la comunità, vi fa molto onore. Vi invito a divertitevi: da quasi padre anche vostro, vi invito a fare le cose misurate per la vostra età. Come “Rotary Club Salerno” rinnoviamo la nostra presenza attiva su tutte le vostre attività”. Prendendo la parola, il Presidente Vincenzo Petrozzino ha chiarito il significato del suo motto:” È una frase del filosofo Sant’Agostino d’Ippona che ha un significato molto semplice: quello che il cuore dell’uomo è inquieto finché non abbraccia il bene. Uno dei punti principali dell’Interact è quello di fare il bene”. Il neopresidente Petrozzino ha ripercorso i mesi passati alla guida del Club, ricordando come abbia voluto dare una sferzata di energia all’associazione:” L’8 gennaio 2026, nel mio discorso, dichiarai guerra all’inattività del Club. In questi mesi abbiamo realizzato ben otto progetti, tra i quali: il progetto “Adjuva Caritatem”, un’iniziativa di volontariato continuativo realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana di Salerno. Ogni mese il nostro Club con tre membri a rotazione, più il Presidente, ha preparato la mensa serale, servito i pasti e pulito tutto insieme. Abbiamo stretto una partnership con la “Palestra New Fitness” di Salerno che ha reso possibile attivare un abbonamento mensile o annuale presso la palestra a prezzi scontati per i soci Interact. Abbiamo organizzato dibattiti culturali incentrati sul format “Disputatio”, tra cui il progetto “De Abortu”, un convegno sull’aborto con relatori universitari, e quello sull’energia nucleare. Inoltre, ricordiamo il progetto in Interclub con l’Interact Club Roccadaspide Valle del Calore; il progetto in interclub con l’Interact Club Salerno Nord Due Principati, con un convegno sull’educazione ai sentimenti, l’educazione emotiva, chiamato “La strada dell’anima”. Guardando al futuro, l’obiettivo del Presidente Petrozzino sarà quello di promuovere ulteriormente il concetto di fraternità interactiana attraverso nuovi progetti in interclub, mantenendo un forte focus sulla cultura:” Voglio puntare di più a momenti di fraternità interactiana; infatti per settembre stiamo organizzando una gita di più giorni a Firenze con i soci dell’Interact Club Firenze. Realizzeremo progetti con altri Club Interact del territorio salernitano, casertano e napoletano. Realizzeremo convegni con esperti per parlare di Intelligenza Artificiale: organizzeremo anche un corso per imparare ad usarla meglio; anche per imparare come si fanno i vari prompt dettagliati. Organizzeremo anche incontri con gli alunni delle scuole e una nuova edizione dell’Interact Music Festival. È mia intenzione, inoltre, preparare un convegno internazionale dell’Interact proprio qui a Salerno, per onorare la nostra bella città, che tratterà il tema della pace. Quest’anno sarà un anno molto impegnativo e particolare”, ha concluso Petrozzino, pronto a guidare i suoi ragazzi verso nuovi traguardi di solidarietà e crescita personale. Uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stata la nomina a Socio Onorario del giovane giapponese Yugo Lucas Kagao, in procinto di rientrare in patria. Petrozzino, con emozione e animo grato, gli ha fatto dono di una targa recante una massima di un filosofo samurai “Pensare leggermente a te stesso e profondamente al mondo”. Yugo Lucas Kagao nel suo discorso di ringraziamento ha raccontato le emozioni vissute in questo anno in Italia:” È stata un’esperienza veramente incredibile. Ho conosciuto tante persone e mi porterò dentro le cose belle che ho imparato e che mi hanno fatto crescere”. La serata ha visto inoltre l’ingresso ufficiale nel Club di un nuovo giovane socio, Daniele De Luca, che è stato spillato dal Presidente Petrozzino. Presente la Presidente del “Rotaract Club Salerno” Francesca Laudisio che dieci anni fa è stata presidente dell’Interact Club Salerno:” Questo cammino interactiano e rotaractiano mi ha aiutato tanto nel mio percorso di crescita personale e mi ha consentito di creare legami che dureranno per sempre. Come “Rotaract Club Salerno “continueremo ad essere vicini e a sostenere le iniziative che saranno intraprese dall’Interact Club Salerno”. Petrozzino ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vicepresidente: Ruben Capuano; Prefetto: Nicole Oricchio; Segretario: Angelica Sofia Gallo; Tesoriere: Nicola Palmieri. Consiglieri: Sophia Milite, Giulio Princi ed Emanuele Vicinanza. Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Vincenzo Cestaro, Presidente della Commissione Distrettuale Interact, che anche quest’anno, per il terzo anno, ricoprirà il ruolo di Delegato Distrettuale Rotary per l’Interact:” Sono stato riconfermato dal Governatore Peppe Nardini che ringrazio per la fiducia accordatami. In questo nuovo anno sociale cercheremo di confermare i successi ottenuti in quest’anno rotariano: con più di trenta giovani dell’Interact del “Distretto 2101” siamo stati all’Assemblea Nazionale dell’Interact che si è tenuta a Torino. Siamo stati premiati come secondo Distretto più numeroso che ha partecipato a questo grande evento al quale erano presenti tutti i giovani interactiani dei Distretti d’Italia. In questa assemblea è stata sottolineata l’importanza della formazione rotariana che potrà consentire a questi ragazzi di diventare dei veri leader. Noi rotariani li aiuteremo a crescere anche attraverso la realizzazione di progetti utili per le comunità di appartenenza”. L’avvocato Cestaro ha ricordato che sono presenti ben 28 Club Interact all’interno del “Distretto Rotary 2101”:” L’Interact ormai a livello distrettuale è una realtà. Quest’anno sono nati sei nuovi “Club Interact” all’interno del Distretto, a dimostrazione del fatto che il Rotary sta prestando grande attenzione alle nuove generazioni. Anche il nuovo Governatore del Distretto, Giuseppe Nardini, darà ampio spazio ai giovani interactiani che l’anno scorso nei loro incontri hanno affrontato dei temi importanti per loro, che hanno riguardato il disagio giovanile, l’uso indiscriminato dei social, che sono problemi che i ragazzi vivono ancor di più rispetto agli adulti. Hanno dato vita anche a progetti di carattere sociale a livello comunitario nelle loro comunità di appartenenza, soprattutto dedicandosi alla raccolta fondi, aiutando le fasce deboli, e anche per la Campagna PolioPlus. All’ultimo congresso distrettuale che si è tenuto a Caserta abbiamo tenuto soprattutto a precisare la grande importanza che hanno i giovani per il Rotary: non costituiscono il futuro, ma il presente sul quale costruire il futuro. Per noi sono una grande risorsa!”. Presenti: il Past President del “Rotary Club Salerno” Umberto Maria Cioffi; l’avvocato Rino D’Alessio, Past President del “Rotary Club Salerno”; il Past President “Interact Club Salerno”, Luigi Maria Cioffi; il Segretario del “Rotaract Club Salerno” Elisabetta De Maio, il Past President dell’Interact Club Salerno, Maria Carla Cioffi e il Presidente dell’Associazione Sportiva “New Fitness”, Aldo Flauto. (Foto di Alessio Milito). Aniello Palumbo