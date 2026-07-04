Targhe alterne in Costiera, tutto quello che c’è da sapere

a cura del Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Ordinanza Anas 340/2019 per le targhe alterne lungo la Statale 163 “Amalfitana”.

Vi ricordiamo che nel mese di luglio sono operative nei week end, così come previsto dall’ordinanza Anas.

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha preparato una pagina web che viene costantemente aggiornata e alla quale è possibile scaricare il vademecum in inglese sul funzionamento delle targhe alterne, da distribuire ai vostri ospiti.

La pagina web è: https://distrettocostadamalfi.it/ordinanza-anas-targhe-alterne-in-costiera-amalfitana-come-funziona/



Vi consigliamo di comunicare questi link ai vostri ospiti, perché è continuamente aggiornato.

Di seguito, ecco come funziona con gli aggiornamenti relativi al 2026.

Dove si circola a targhe alterne in Costiera amalfitana

Conviene chiarirlo per capire bene dove bisogna fare attenzione: il tratto di strada interessato dall’ordinanza è unicamente la Statale 163 Amalfitana, lunga circa 40 km, che comincia a Vietri sul Mare e finisce a Positano passando per Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano. Qualsiasi altra strada del territorio non è interessata dalla circolazione a targhe alterne (Ad esempio non sono interessate la Provinciale per il Valico di Chiunzi con i suoi due tronchi che vanno a Maiori e Ravello o la Sr 366 Agerolina).

Come sono organizzate le targhe alterne

Nei giorni con data pari NON possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa pari.

Nei giorni con data dispari NON possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa dispari.

Quando è in vigore, la circolazione a targhe alterne è valida dalle 10.00 alle 18.00. In qualsiasi altro orario la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata.

I mezzi a due ruote non sono interessati dall’ordinanza. (Moto, scooter ecc.)

Sono sempre valide le limitazioni per i mezzi pesanti e ingombranti stabilite dall’Anas con l’ordinanza 337 del 2019.

Quando si circola a targhe alterne in Costiera amalfitana

Dal 1° giugno al 31 luglio si circola a targhe alterne il sabato e la domenica e nelle giornate festive. Quindi nelle seguenti date:

4 e 5 luglio 2026;

11 e 12 luglio 2026;

18 e 19 luglio 2026;

25 e 26 luglio 2026.

Nel mese di agosto e di settembre si circola a targhe alterne:

tutti i giorni dal 1° al 31 agosto 2026;

dal tutti i giorni dal 1° al 30 settembre 2026.

Dal 1° al 31 ottobre si circola a targhe alterne il sabato e la domenica e i giorni festivi. Quindi nelle seguenti date:

3 e 4 ottobre 2026;

10 e 11 ottobre 2026;

17 e 18 ottobre 2026;

24 e 25 ottobre 2026 ;

; sabato 31 ottobre 2026.

In quali casi si può circolare in deroga all’ordinanza delle targhe alterne sulla Statale Amalfitana

Come previsto dall’ordinanza 340/2019 dell’Anas, possono circolare senza le limitazioni delle targhe alterne:

i residenti dei 13 comuni della Costiera amalfitana più Agerola;

dei 13 comuni della Costiera amalfitana più Agerola; i veicoli dei titolari di contrassegno H con il titolare del contrassegno obbligatoriamente a bordo;

con il titolare del contrassegno obbligatoriamente a bordo; taxi e NCC;

i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.

Possono circolare in deroga all’ordinanza le seguenti categorie: