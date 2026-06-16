“Una Mano Vela Diamo”: un mare di solidarietà e amicizia per i ragazzi “speciali” grazie ai Club Rotary, Rotaract e Interact Salerno Est.

I sorrisi di circa cento bambini “speciali” di dodici associazioni del territorio, hanno accompagnato la quattordicesima edizione di “Una Mano Vela Diamo”, una regata dedicata alla solidarietà e all’amicizia, organizzata dai Club Rotary, Rotaract e Interact Salerno Est, presieduti da Ermanno Lambiase, Giovanna Morea e Francesco Giordano, con la collaborazione del “Comune di Salerno”, del “Comune di Cetara”, della “Capitaneria di Porto” di Salerno, della “Travelmar”, della “Stazione Marittima di Salerno”, con il sostegno del “Gruppo Laus” di Norè Laus; del “Circolo Canottieri Irno”, presieduto dal dottor Giovanni Ricco ; dell’Agriturismo di Albori “Il Cavaliere dei Conti” di Marco Nicolao e dall’associazione di clownterapia “Un Sorriso per la Vita” presieduta da Francesco Forte. Tutti i partecipanti si sono riuniti all’interno della “Stazione Marittima” dove il Presidente rotariano Ermanno Lambiase, ha sottolineato l’importanza della manifestazione:” Vogliamo donare una giornata di spensieratezza ai ragazzi e alle loro famiglie”. La Presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, Giovanna Morea, ha raccontato la gioia che si prova a partecipare a questa manifestazione:” Un’iniziativa bellissima che ci rende veramente felici”. Sin dalla prima edizione la Capitaneria di Porto è stata vicina a questa manifestazione come ha ricordato il Comandante Giovanni Calvelli: “Siamo sempre affianco a chi si occupa del sociale. La Guardia Costiera ha tra i suoi valori la solidarietà che è un valore fondamentale”. L’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto ha lodato l’iniziativa:” Il Rotary è sempre molto attivo con i suoi progetti sul territorio salernitano che affiancano quelli messi in campo dall’Amministrazione Comunale: insieme possiamo costruire quella comunità di cui c’è sempre più bisogno”. A portare i saluti del presidente della Stazione Marittima, Giuseppe Gallozzi, è stato il Responsabile Operativo Davide Galano; quelli del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, sono stati portati dall’Assistente del Governatore, Tony Ardito: “In questa manifestazione c’è tutto lo spirito del servizio rotariano”. Tutti i partecipanti sono saliti a bordo della motonave “Uragano” della “Travel Mar”, messa a disposizione da Marcello Gambardella, comandata da Francesco Pappalardo, dalla quale entusiasti, hanno ammirato il mare e le bellezze della Costiera. Ad accoglierli al porto di Cetara c’erano il Sindaco Fortunato Della Monica, e il Consigliere Comunale con Delega al Turismo Daniele D’elia. Il Sindaco Della Monica ha ricordato che Cetara ha sempre accolto i partecipanti alla manifestazione di solidarietà:” Per noi è un evento importantissimo a cui teniamo molto. Ogni anno cerchiamo sempre di offrire la nostra ospitalità e di dare il meglio per far divertire questi bambini”. I componenti di “Un sorriso per la vita”, coordinati da Silvana Piccini, insieme ai ragazzi del Rotaract e dell’Interact, hanno proposto tanti giochi, balli, bolle di sapone ai loro amici “speciali”. “Sorridere fa bene al cuore” ha spiegato Silvana che insieme ai bambini, emozionati e sorridenti, ha immerso le mani in contenitori di colori all’acqua e lasciato le impronte colorate su un telo – vela, bianco, che alla fine si è trasformato in una vera e propria bandiera colorata, simbolo di solidarietà e di amicizia che ha sventolato nel sole.

Aniello Palumbo