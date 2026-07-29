Tunnel Maiori-Minori, il Consiglio Comunale esprimerà contrarietà

riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato “Tuteliamo la Costiera Amalfitana” esprime soddisfazione per l’inserimento, nell’ordine del giorno del Consiglio comunale di Maiori convocato per giovedì 30 luglio 2026 alle ore 9:30, dell’atto di indirizzo politico-amministrativo relativo al progetto ANAS NA286 per la variante in galleria della S.S. 163 tra Minori e Maiori, in località Torre Mezzacapo.

Il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi sulla contrarietà alla realizzazione dell’intervento, sulla tutela della Grotta dell’Annunziata e del sistema carsico, sull’acquisizione degli atti progettuali e sulla promozione di soluzioni alternative per la sicurezza e la mobilità.

Passaggio istituzionale importante

L’approdo della questione in Consiglio comunale rappresenta un passaggio istituzionale significativo e il risultato di un lungo percorso di informazione, approfondimento e partecipazione civica.

Negli ultimi anni il Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana, insieme ad altri movimenti civici, ha promosso dossier, lettere aperte, istanze, osservazioni, iniziative pubbliche, richiamando l’attenzione sulle criticità del progetto e sulla necessità di tutelare un’area di straordinario valore paesaggistico, storico, ambientale e culturale.

Il Comitato considera particolarmente importante che l’atto posto all’esame del Consiglio non si limiti a esprimere una posizione contraria, ma chieda anche la piena acquisizione della documentazione e la valutazione di soluzioni alternative.La tutela del paesaggio e la sicurezza della mobilità non sono obiettivi contrapposti. Una programmazione responsabile deve saperli tenere insieme, evitando trasformazioni irreversibili prima che siano state esaminate in modo trasparente tutte le possibili alternative.

L’appello

Il nostro Comitato auspica che il Consiglio comunale affronti il punto con senso di responsabilità e con una valutazione libera da contrapposizioni pregiudiziali.

La difesa della Grotta dell’Annunziata, del sistema carsico e dell’identità paesaggistica di Maiori non appartiene a una parte politica. Riguarda l’intera comunità e le generazioni future.

Per questa ragione chiediamo a tutto il Consiglio comunale di sostenere l’atto di indirizzo con un voto unitario.

Sarebbe un segnale chiaro rivolto ad ANAS, alla Regione Campania, al Ministero delle Infrastrutture e agli altri enti competenti: Maiori intende partecipare consapevolmente alle decisioni che incidono sul proprio territorio e chiede che siano approfondite soluzioni più sicure, sostenibili e rispettose del paesaggio.

L’inserimento del punto all’ordine del giorno costituisce un primo risultato importante. La decisione che il Consiglio comunale assumerà il prossimo 30 luglio potrà rappresentare un passaggio decisivo per inaugurare una nuova stagione di confronto istituzionale e aprire la strada al riesame del progetto, promuovendo soluzioni alternative, realmente sostenibili e rispettose del territorio.

Comitato “Tuteliamo la Costiera Amalfitana”

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