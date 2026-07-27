Incidente su Cilentana, un morto e un ferito grave

Tragedia nella notte lungo la strada statale 18 Cilentana, all’interno della galleria Starze, dove un motociclista è morto e una donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita in seguito al tamponamento da parte di un’auto.
L’impatto, avvenuto in piena notte, non ha lasciato scampo al conducente della moto. La passeggera è stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni critiche.
Viabilità deviata in entrambe le direzioni
A causa dell’incidente, la circolazione lungo la Cilentana è deviata in loco in entrambe le direzioni. La galleria è rimasta chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione del traffico e nel ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.
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