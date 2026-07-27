Home Cronaca Incidente su Cilentana, un morto e un ferito grave

Incidente su Cilentana, un morto e un ferito grave

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Tragedia nella notte lungo la strada statale 18 Cilentana, all’interno della galleria Starze, dove un motociclista è morto e una donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita in seguito al tamponamento da parte di un’auto.

L’impatto, avvenuto in piena notte, non ha lasciato scampo al conducente della moto. La passeggera è stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni critiche.

Viabilità deviata in entrambe le direzioni

A causa dell’incidente, la circolazione lungo la Cilentana è deviata in loco in entrambe le direzioni. La galleria è rimasta chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione del traffico e nel ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it