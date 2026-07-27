Eduardo De Crescenzo al Nocera Jazz Festival giovedì 30

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Sarà Eduardo de Crescenzo a chiudere uno straordinario Nocera Jazz Festival giovedi 30 luglio alla Caserma Tofano di Nocera Inferiore . Un concerto raffinato che ripercorre la straordinaria carriera di Eduardo De Crescenzo, un progetto in cui la sua voce iconica diventa un ponte emozionante tra canzone d’autore e grande musica jazz.

Essenze Jazz

ESSENZE JAZZ, più che il titolo di un concerto è una definizione che lui stesso prova a dare alla sua musica, al suo stile personale in cui convivono in originale armonia: pop, jazz, blues… In “scaletta” i brani del suo vasto repertorio: 𝗔𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮, 𝗟’𝗼𝗱𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗲, 𝗘 𝗹𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝘃𝗮, 𝗗𝗼𝘃𝗲, 𝗜𝗹 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮, 𝗖’è 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗹𝗲, 𝗟𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 è 𝘂𝗻’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮, 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝗦𝗮𝗿à 𝗰𝗼𝘀ì … canzoni che misteriosamente rifioriscono di generazione in generazione, rinnovate da tutte le evoluzioni musicali che 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 attraversa e che riporta al pubblico dei suoi concerti.

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“Essenze Jazz 2026” rappresenta il manifesto e la “biografia musicale” del cantautore e interprete napoletano Eduardo De Crescenzo. Lanciato originariamente in forma embrionale l’11 giugno 2012 dal palco del Teatro San Carlo di Napoli, e poi registrato in studio nel 2013, il progetto torna sotto i riflettori nel 2026 grazie a una prestigiosa ristampa ufficiale e a una serie di importanti concerti celebrativi. Il disco, originariamente uscito su etichetta EmArcy nel 2013, è stato ripubblicato da BMG Italy il 29 maggio 2026.

Formato doppio vinile

Il formato: Per la prima volta, l’opera è disponibile in una speciale edizione in doppio vinile e torna accessibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. I contenuti: La tracklist racchiude le canzoni più famose del repertorio dell’artista – tra cui l’intramontabile Ancora, L’odore del mare, E la musica va, Dove, Naviganti e La vita è un’altra – completamente riarrangiate in chiave jazz, blues e con influenze mediterranee. Il format incarna la necessità di De Crescenzo di scardinare la classica “forma canzone” per dare spazio alla composizione estemporanea e all’improvvisazione.

Al centro della performance c’è la straordinaria abilità del musicista di “suonare la voce”, trattando lo strumento vocale alla stregua di un elemento solista dell’ensemble. Nelle registrazioni e nei live l’artista (voce e fisarmonica) è accompagnato da grandi maestri del jazz italiano, tra cui Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Marcello Di Leonardo (batteria), Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Daniele Scannapieco (sassofoni) e Susanna Krasznai (violoncello).

Patrocini e partnership

Il “Nocera Jazz Festival” gode dei patrocini del MIC ( Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio -Salerno -Avellino),ConfCommercio,Camera di Commercio Salerno,ASL Salerno, Diocesi Nocera Inferiore -Sarno,Museo S.Prisco. La Direzione artistica del Nocera Jazz Festival e’ de “ Il Moro “ in collaborazione con Sofy Music.

Accesso alla struttura dalle ore 20:30

Open act ore 21.00

Lucrezia Scognamiglio / Louis de Gennaro

Caserma Tofano

Via Francesco Solimena, 1

84014 Nocera Inferiore (Sa)

Concerto ore 21:30

Line Up

Enzo Pietropaoli – double bass• Marcello Di Leonardo – drums• Julian Oliver Mazzariello – piano• Daniele Scannapieco – saxophone• Susanna Krasznai – cello• Eduardo De Crescenzo – vox and accordion

Biglietti disponibili su Postoriservato.it

Abbonamento: https://bit.ly/AbbonamentoNoceraJazzFestival

Ticket Evento: https://bit.ly/EduardoDeCrescenzoEssenzeJazz

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