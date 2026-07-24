Goletta Verde: il 83% delle acque costiere in provincia di Salerno oltre i limiti di legge

La campagna estiva di Goletta Verde, condotta da Legambiente Campania, ha messo in luce una situazione allarmante riguardo alla qualità delle acque costiere in provincia di Salerno. Tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio, i monitoraggi hanno rivelato che l’83% dei siti analizzati ha presentato valori di inquinamento superiori ai limiti di legge, sollevando preoccupazioni tra residenti e turisti.

In particolare, il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, ha voluto precisare che il canale inquinato segnalato dai dati non rientra nel territorio del suo comune. Questa dichiarazione è stata fatta per rassicurare la popolazione e i visitatori, sottolineando che l’amministrazione sta lavorando attivamente per mantenere il proprio ambiente costiero pulito e sicuro.

Tuttavia, il quadro generale rimane preoccupante. La presenza di inquinamento nelle acque costiere non solo mina la salute dei cittadini, ma ha anche un impatto diretto sul turismo, che rappresenta una delle principali fonti di reddito per la provincia di Salerno. Le località balneari, infatti, rischiano di subire un calo significativo delle presenze turistiche se la qualità delle acque non migliora.

Legambiente ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante e di interventi tempestivi per contrastare l’inquinamento. La situazione attuale richiede la collaborazione tra enti locali, cittadini e associazioni ambientaliste per garantire un futuro sostenibile per le coste salernitane.

In conclusione, mentre il sindaco di Centola cerca di tranquillizzare riguardo alla situazione del proprio comune, il resto della provincia deve affrontare una realtà che richiede attenzione e azioni concrete per garantire la salute delle acque e la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La campagna Goletta Verde rappresenta un importante strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare un dibattito necessario su queste tematiche cruciali per il territorio.

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