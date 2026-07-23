Proseguono Le Notti Azzurre a Cetara, si inizia stasera

Prosegue il ricco calendario de “Le Notti Azzurre” Summer Edition 2026, la rassegna che sta trasformando Cetara in un palcoscenico a cielo aperto, dove cultura, spettacolo, musica, benessere e intrattenimento si fondono con il fascino unico del borgo marinaro della Costiera Amalfitana.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, il programma entra nel vivo con nuove serate pensate per accogliere i visitatori di tutte le età e gusti, tra riflessioni, emozioni, divertimento e momenti coinvolgenti.

Giovedì 23

Ad aprire il calendario sarà giovedì 23 luglio (ore 21), in Piazza Santa Maria di Costantinopoli, il musical per famiglie “Stia con Noi”, a cura della Compagnia Citrea, per il cartellone di Musical4Kids, uno spettacolo capace di trasportare grandi e piccoli nel mondo delle fiabe, attraverso musica, colori, danza e personaggi indimenticabili, regalando una serata all’insegna della fantasia e della magia.

Venerdì 24

Il giorno successivo, venerdì 24 luglio (ore 21) la Piazzetta San Pietro, antistante il sagrato della Chiesa di San Pietro Apostolo, ospiterà il primo appuntamento estivo della rassegna “In/mpari” con “Francesco – Storia di una conversione”, spettacolo di teatro e musica scritto e diretto da Francesco Puccio e interpretato da Giacomo Casaula.

In/mpari, dedicato a San Francesco d’Assisi

Attraverso il dialogo intenso tra un giovane in cerca di senso e un monaco, la rappresentazione ripercorre la vicenda umana e spirituale di San Francesco d’Assisi, intrecciando biografia, letteratura, poesia e musica dal vivo. Un racconto coinvolgente che, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte del Santo, invita il pubblico a riflettere sull’attualità del suo messaggio di pace, fratellanza e speranza.

La drammaturgia prende forma all’interno del chiostro della Chiesa di San Francesco, in un tempo sospeso, dove un giovane, apparentemente realizzato ma ancora inquieto, incontra un monaco dando vita a un confronto che diventa occasione di riflessione sull’esistenza, sul significato della felicità e sull’eredità lasciata da uno dei protagonisti più straordinari della storia dell’umanità. Lo spettacolo mescola suggestioni biografiche, letterarie, teatrali e cinematografiche, restituendo al pubblico la straordinaria forza del messaggio francescano. La regia e la drammaturgia sono firmate da Francesco Puccio, mentre le musiche originali saranno eseguite dal vivo da Ernesto Tortorella e Giovanna Trapanese, rispettivamente alle tastiere e al violino.

Sabato 25 – Arteteca

Il programma proseguirà sabato 25 luglio (ore 21) in Largo Marina con una serata interamente dedicata all’intrattenimento. A salire sul palco Edizione Limitata Live Music Band con lo spettacolo “Comicità in Musica”, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra grandi successi musicali e momenti di spettacolo.

A seguire (ore 23), protagonista sarà la comicità degli Arteteca, amatissimo duo di Made in Sud, per una serata all’insegna delle risate e del divertimento. Intanto, continuano anche le “Attività di Benessere”, il nuovo format delle notti azzurre cetaresi, dedicato allo sport e alla cura della persona.

Fino al 28 luglio, il Molo Madonnina ospiterà incontri pomeridiani di fitness, yoga e attività all’aria aperta per vivere l’estate all’insegna del movimento e del benessere.

Giovedì 30 Napolidì

La rassegna “In/mpari” tornerà poi giovedì 30 luglio (ore 21) in Largo Marina, con “Napolidì”, spettacolo di teatro-canzone ideato da Giacomo Casaula. Napoli sarà raccontata nelle sue infinite sfaccettature: città capace di essere paradiso e inferno, bellezza e contraddizione, poesia e quotidianità. Attraverso monologhi e canzoni, lo spettacolo attraversa gli stati d’animo di chi la vive, alternando ironia, malinconia e speranza, in un percorso che rende omaggio ai grandi autori della cultura napoletana, da Erri De Luca a Raffaele La Capria, da Domenico Rea a Pino Daniele, passando per Eugenio Bennato, Tommaso Primo, Liberato e Massimo Troisi.

Sul palco, insieme a Giacomo Casaula (voce), ci saranno Stefano Torino (chitarra), Andrea Barone (tastiere), Luca Masi (basso) e Matteo Esposito (batteria), per uno spettacolo che unisce musica e narrazione in un intenso viaggio emotivo dedicato alla città partenopea.

Cinzia Forcellino

«La rassegna “In/mpari” continua a raccontare il valore della cultura come strumento di dialogo, consapevolezza e crescita. Da un lato il volto autentico di Napoli, con la sua straordinaria ricchezza umana e culturale; dall’altro l’attualità del messaggio di San Francesco, nel ricordo dell’ottavo centenario della sua morte, un anniversario che invita tutti noi a riflettere sul valore della pace e della solidarietà. Accogliere questi spettacoli nel nostro teatro naturale, affacciato sul mare di Cetara, significa valorizzare un luogo in cui il paesaggio diventa parte integrante della scena.

In una cornice di straordinaria bellezza, il teatro diventa esperienza condivisa, capace di unire emozione, memoria e partecipazione. Invito tutta la cittadinanza e chiunque voglia vivere questi appuntamenti di “Le Notti Azzurre”, perché la cultura, insieme alla musica, al teatro e allo spettacolo, continua a essere uno strumento prezioso di incontro, dialogo e crescita per l’intera comunità» – afferma Cinzia Forcellino, consigliera delegata alla Cultura, Istruzione e Diritto allo Studio, Pari Opportunità e Comunicazione del Comune di Cetara.

2 agosto – Concerto all’Alba

La magia dell’estate proseguirà poi domenica 2 agosto (ore 5), quando il Molo Madonnina farà da cornice al suggestivo Concerto all’Alba con Roccuzzo. Un appuntamento ormai simbolo dell’estate al borgo che accompagnerà il sorgere del sole con la musica del giovane cantautore, regalando un’esperienza emozionante in uno degli scorci più affascinanti della costiera. L’ingresso agli appuntamenti è gratuito.

Servizio traghetti Vie del Mare Travelmar con partenza da Salerno – Piazza della Concordia alle ore 20.30 e rientro da Cetara – Molo Madonnina alle ore 00.10.

La rassegna “Le Notti Azzurre” è stata realizzata dal Comune di Cetara, grazie al contributo di Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Pro Loco Cetara Costa d’Amalfi, Associazione Amici del Forum, Forum dei Giovani, associazione L’Innesto, ambientarti, Parrocchia di San Pietro Apostolo, Commissione Festeggiamenti San Pietro, Azione Cattolica Parrocchiale, Visit Cetara.

Per informazioni: cetaraturistica.it

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