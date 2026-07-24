Teatrando al Quadriportico, gli appuntamenti del weekend

Prosegue con successo della sedicesima edizione di “Teatrando al Quadriportico”, la rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Culturale Planum Montis e dalla compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, con il patrocinio del Comune di Salerno e di Salerno Solidale.

Il Quadriportico di Santa Maria delle Grazie si prepara ad accogliere venerdì 24 luglio e sabato 25 luglio, (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) due appuntamenti di forte impatto emotivo e grande presa, capaci di coniugare il divertimento con l’analisi della realtà contemporanea.

Donnacce venerdì 24

Si comincia venerdì 24 luglio alle ore 21, con la commedia in due atti scritta da Gianni Clementi e portata in scena dall’Associazione Artistica 30 Allora per la regia di Vincenzo Russo “Donnacce”.

La pièce mette a confronto la spontaneità e la generosità popolare con le maschere false del perbenismo, offrendo una spaccata e cruda analisi del quotidiano attraverso la lente della comicità e della leggerezza.

Protagoniste della storia sono Nunzia e Tullia, due prostitute che dividono lo stesso tetto da due anni: tanto sognatrice, solare e fiduciosa la prima, quanto disillusa e stanca la seconda.

Alla vigilia di un tanto desiderato viaggio in Egitto per festeggiare il pensionamento tra hotel di lusso e visite alle piramidi, l’irruzione improvvisa di un uomo molto particolare stravolgerà i loro piani, mettendole di fronte a una scelta difficile all’interno di un racconto ironico, profondo e toccante.

Tutti pazzi per Umby sabato 24

Mentre sabato 25 luglio alle ore 21, di scena “Tutti pazzi per Umby”, uno spettacolo proposto dalla Compagnia On Teatro Formazione, scritto da Marco Ziello che ne firma la regia con Licia Amarante.

Lo spettacolo porterà il pubblico al centro di una vicenda frizzante e metateatrale condotta sul filo dell’equivoco: un palco, la concitazione delle prove, la presenza ingombrante di un regista misterioso e il continuo, affascinante cortocircuito tra la vera identità delle persone e la finzione dei personaggi da interpretare.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…