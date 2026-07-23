Home Cultura e Società Concerti Fiorella Mannoia alla Certosa di Padula giovedì 30

Fiorella Mannoia alla Certosa di Padula giovedì 30

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

Dopo lo straordinario debutto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, arriva il 30 luglio al Certosa di San Lorenzo a Padula (SA), ore 21.30. Maggiori info: https://www.certosavillage.com/eventi-2026/fiorella-mannoia/

Un viaggio potente e intenso in cui Fiorella, con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, attraversa i brani più celebri e amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati, figure decisive nella sua storia artistica, in occasione dei trent’anni di Anime Salve, album pietra miliare e ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati. In scaletta, alcuni dei momenti più indimenticabili di quel disco– insignito della Targa Tenco – come Khorakhanè e Smisurata preghiera, accanto ai successi già intrecciati al repertorio di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due maestri, tra cui La guerra di Piero, Il pescatore e C’è tempo.

 

Un tributo a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni, e che prosegue per tutta l’estate nei principali appuntamenti live in Italia, per poi ritornare in autunno nei teatri più importanti della penisola con una serie di concerti indoor.

 

I biglietti per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano-Anime Salve” sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it