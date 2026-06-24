XXXIV Edizione del “Trittico del Sole -Trofeo Belmonte” allo “Yachting Club Salerno” vinto dall’imbarcazione “X-Tension” di Roberto Guerrasio.

“X-Tension” l’imbarcazione dell’armatore Roberto Guerrasio, ha vinto il “Trofeo Angelo Maria Belmonte”, uno challenger assegnato a titolo definitivo all’armatore che si aggiudica per tre edizioni consecutive, nella categoria “Regata “, il “Trittico del Sole”, la manifestazione velica che ogni estate trasforma il golfo di Salerno in uno scenario di sana competizione sportiva, amicizia e profondo rispetto per il mare, giunta alla trentaquattresima edizione. Il prestigioso trofeo è dedicato al socio fondatore dello “Yachting Club Salerno”, Angelo Maria Belmonte, marito della presidente del sodalizio, Diana De Bartolomeis, che ogni anno, insieme alle due figlie Serena e Veronica Belmonte, fa rivivere il ricordo dell’imprenditore salernitano. Sono state proprio le due figliole dell’avvocato De Bartolomeis ad iniziare la cerimonia di premiazioni dedicando un toccante ed emozionante momento di ringraziamento alla madre:” Se questa manifestazione continua a vivere, dopo trentaquattro anni e nonostante le difficoltà, è per merito di nostra madre che con passione, determinazione, senza chiedere mai nulla in cambio, ha trasformato un sogno in una tradizione, un ricordo in una presenza viva”. La presidente De Bartolomeis ha ricordato che la manifestazione è realizzata grazie alla sinergia creatasi con tutte le altre associazioni velistiche del territorio:” Hanno partecipato diciannove imbarcazioni di cinque circoli: che hanno collaborato in perfetta sintonia: Compagnia della Vela, Azimut Salerno, ASD Marina, la Lega Navale di Agropoli e lo Yachting Club Salerno. Sono stati due giorni di regata fantastici. La tenacia ci ha premiati: è stato ancora una volta il “Trittico dell’amicizia”. Seconda classificata, nella categoria “Regata”, la barca “Selvaggia” di Massimo Di Martino. Al terzo posto “Diamir” di Carmine Andrea Calvanese. Il Trofeo Challenger dello “Yachting Club Salerno” è stato invece vinto dall’imbarcazione della classe “Minialtura”, “Area 51 -Grazie Fabrizio” di Andrea Benedetto Marotta, della “Lega Navale Italiana” di Salerno. Sempre nella classe “Minialtura” si è classificato al secondo posto “Vajra” di Donato Paolo; al terzo posto “Histria Diva” di Ugo Galluccio. Nel raggruppamento “Power by ORC” al primo posto si è classificata “Ciao Dalma” di Vincenzo Trapanese; al secondo posto “Ala di Mare” di Fabio di Giacomo; al terzo posto “Francesca 1” di Antonio Fierro. Nella classe “Crociera” al primo posto si è classificata “Balthazar” di Fabrizio Sarracino; al secondo posto “Wanaka” di Francesco Bove; al terzo posto “L’Amica Geniale” di Fabio De Feo. Nella classe “Overall” al primo posto si è classificata “L’Amica Geniale” di Fabio De Feo; al secondo posto “Selvaggia” di Massimo Di Martino e al terzo posto “Diamir” di Carmine Andrea Calvanese. Riconoscimenti sono stati consegnati ai Giudici di Regata: Roberto Miraglia, Dino Cutrupi, Bruno Cianciulli e Mimmo Pisacane. La serata di premiazioni, tenutasi nella sede dello “Yachting Club Salerno”, nel Porto Masuccio Salernitano, è stata presentata da Cosimo Maiorino Balducci, che ha raccontato come si è svolta la regata. Hanno premiato i vincitori le autorità che sempre seguono l’importante manifestazione velica: l’Onorevole Fulvio Bonavitacola, Assessore Regionale alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, ha ricordato che la Baia di Napoli ospiterà la 38ª America’s Cup di Louis Vuitton e sottolineato l’importanza dello sport e della vela in particolare:” Lo sport è un sistema di valori autentici: educazione alle regole, rispetto tra le persone, amicizia, lealtà, sana competizione sportiva. Spero che questi valori possano essere sempre più tramandati alle nuove generazioni”. Il Consigliere Regionale Franco Picarone, Presidente della Consulta del Mare, componente della Commissione Bilancio e della Commissione Sanità, ha portato il saluto della Regione Campania e sottolineato l’importanza di promuovere il rispetto dell’ambiente marino e l’amore per il mare tra le nuove generazioni: “Il mare è rispetto e responsabilità”. Il Consigliere Picarone ha anche ricordato di essere stato il proponente della legge sul riconoscimento dei Circoli Nautici, nata per fare rete tra le associazioni del settore, approvata nel 2021:” Il rapporto con il mare va coltivato e sviluppato: manifestazioni come questa sono importanti per cercare di esaltare i valori dello sport e l’amore per il mare e la natura”. L’Onorevole Guido Milanese, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Ricerca per la Tutela dell’Ambiente, ha sempre seguito la manifestazione sportiva:” Il Trittico del Sole non è soltanto il trittico dell’amicizia, ma anche quello dello sport e del profondo rispetto per l’ambiente. I velisti rispettano il mare più di ogni altro”. L’’Assessore allo Sport e Vice Sindaco Nino Savastano ha portato i saluti del Sindaco Vincenzo De Luca e ricordato che l’Amministrazione Comunale è molto attenta a quelle che sono le problematiche che vive lo sport salernitano:” Stiamo lavorando per migliorare e rilanciare le strutture sportive esistenti”; il Comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Calvelli, per la prima volta ha partecipato alle premiazioni del Trofeo Belmonte:” Una manifestazione importante per il mondo velico salernitano. Come Guardia Costiera siamo sempre vicini alle attività nautico diportistiche, sportive. L’avvocato Maurizio Iovino, Consigliere V Zona della “Federazione Italiana Vela” ha ricordato che i regolamenti sono importanti in una manifestazione velica:” Ma importante è anche l’amicizia che da trentaquattro anni unisce tutti i partecipanti al Trofeo Belmonte”. Lo scrittore Vito Pinto ha parlato di mare e di vento, ricordando anche un antico proverbio zen dedicato al vento:” “Rendi il tuo spirito simile al vento, che passa su tutte le cose senza attaccarsi a nessuna di esse”. Hanno premiato i vincitori delle varie categorie: il dottor Raffaele Ansalone, il dottor Camillo Catarozzo, l’ingegnere Elena Salzano; il dottor Dino Nardiello, la professoressa Giuseppina Gallozzi, la professoressa Ornella De Pasquale, la professoressa Elena Ostrica, la pittrice Laura Bruno, la dottoressa Roberta Puorro, la professoressa Patrizia De Bartolomeis, il dottor Alfonso Curzio De Francesco, la dottoressa Edvige Centore, l’avvocato Diana De Bartolomeis, Veronica e Serena Belmonte.

Aniello Palumbo