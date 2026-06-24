Progetto M.A.R.E., biodiversità a Marina d’Arechi

Mercoledì 24 giugno alle ore 11.00 si terrà la presentazione del progetto M.A.R.E. (Marine Adventure for Research & Education), che si terrà presso La Terrazza di Marina d’Arechi, alla presenza del Presidente Agostino Gallozzi.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Centro Velico Caprera ETS con la collaborazione scientifica di One Ocean Foundation, mira a raccogliere dati sullo stato di salute del Mar Mediterraneo e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela dell’ambiente marino e della biodiversità.

Giunto alla sua quinta edizione, M.A.R.E. si è affermato come uno dei più importanti programmi di ricerca e divulgazione dedicati al Mar Mediterraneo, configurandosi come una piattaforma scientifica itinerante aperta alla collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, università, studenti e ricercatori.

A quattro anni dalla prima edizione nel Mar Tirreno, il 2026 segna il ritorno del progetto in questo bacino e inaugura il nuovo quadriennio di attività 2026-2029, consolidando il monitoraggio delle principali pressioni ambientali sul Mediterraneo e garantendo continuità e comparabilità dei dati raccolti nel tempo. Parallelamente, il progetto introduce nuove tematiche di ricerca e approcci innovativi per l’analisi degli ecosistemi marini.

Protagonista della missione è il catamarano Caprera, ormeggiato per l’occasione a Marina d’Arechi, una vera e propria piattaforma scientifica galleggiante che ospita ricercatori provenienti da università e centri di ricerca italiani ed europei.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi del progetto e presentati i principali risultati delle attività di monitoraggio condotte lungo le coste del Tirreno, con un focus dedicato alla Campania e al territorio salernitano.