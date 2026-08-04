Torna Ca’pacciamm Street Fest, dal 20 al 22 la decima edizione

Dal 20 al 22 agosto, dalle ore 21, il centro storico di Capaccio Capoluogo ospita il Ca’pacciamm Street Fest, che quest’anno festeggia il suo decimo anno di attività, sempre con l’organizzazione dell’Associazione Ca’pacciamm e la direzione artistica di Orazio de Rosa della Baracca dei Buffoni.

Le vie di questo antico borgo si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per spettacoli di musica, arte, acrobazia, laboratori e presentazioni di libri. Per questa nuova e speciale edizione, sono in programma anche due nuove produzioni teatrali e il legame con il territorio è diventato ancora più forte grazie al sostegno di tante realtà locali. Sono previsti anche mercatini artigianali e l’area food che offre un’ampia selezione di prodotti locali per una genuina esperienza gastronomica.

Ingresso libero.

Anna Rosa Palladino

Come dichiara Anna Rosa Palladino, presidente dell’Associazione Ca’pacciamm «Dieci anni non sono solo un numero: sono un gran bel traguardo soprattutto per chi ci ha messo sempre il cuore. Il festival non è nato per caso, ma ha radici profonde. Era il 2016 quando, grazie al progetto della Regione Campania “31 Salvi Tutti”, è avvenuto l’incontro fondamentale con la Baracca dei Buffoni, con Orazio de Rosa — che da allora guida la direzione artistica — e Beatrice Baino. Da quel momento, un piccolo sogno si è trasformato in una realtà che ogni estate incanta migliaia di persone.

Se mi guardo indietro e penso da dove siamo partiti, confesso di essere molto emozionata. Per me, e per ciascuno dei ragazzi dell’Associazione Ca’pacciamm APS, raggiungere questa decima edizione è qualcosa di speciale: significa veder realizzato, anno dopo anno, un sogno in cui abbiamo investito tutte le nostre energie. Siamo emozionati, davvero tanto. In questi dieci anni ci abbiamo messo tanto: il tempo rubato alle famiglie, le calde giornate estive a lavorare, ma soprattutto un amore incondizionato per Capaccio. Questa decima edizione vuole essere una festa vera, un abbraccio collettivo. Voglio ringraziare sinceramente a chi ha creduto in noi fin dal primo giorno, a chi ha sudato e si è sacrificato al nostro fianco per superare ogni ostacolo: alla Baracca dei Buffoni, a Mestieri del Palco, alle Streghe del Palco e a tutte le realtà e le attività del nostro territorio che non ci hanno mai fatto sentire soli.

Vedere il nostro centro storico prendere vita, riempirsi del sorriso di migliaia di visitatori che ne scoprono e ne apprezzano la bellezza più autentica, è la gioia più grande che possiamo regalarci. Questo decennale appartiene a tutti noi. Vi aspettiamo dal 20 al 22 agosto a Capaccio Capoluogo, con il cuore aperto, per festeggiare insieme».

Orazio de Rosa

Il direttore artistico Orazio de Rosa commenta «Per festeggiare i dieci anni di Ca’pacciamm Street Fest ho scelto spettacoli che hanno come comune denominatore un vero e proprio elogio al gioco. Nel momento storico che stiamo attraversando, il gioco diventa uno strumento fondamentale: non è semplice svago, ma un modo potente per ritrovare leggerezza, riscoprire la meraviglia e abbattere le barriere tra le persone, unendoci attraverso la condivisione spontanea. Le performance, che spaziano dalla musica all’acrobazia, dalla danza alla narrazione, prevedono un momento di interazione con gli spettatori, grazie ai quali siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo. Ho chiesto ad artisti che conosco da anni e che stimo di esserci per questa edizione. Alcuni vengono per la prima volta e altri sono ormai consolidati ma tutti sapranno arricchire la nostra festa. Sono sicuro che il nostro festival continuerà a crescere negli anni e che ci aspettano ancora tante novità».

Patrocini e partnership

Questi dieci anni rappresentano un grande traguardo per la manifestazione che per questa edizione gode del sostegno di Città di Capaccio Paestum, BCC Capaccio Paestum e Serino come partner della manifestazione, la collaborazione de Le Streghe dal Palco, Mestieri dal Palco, Baracca dei Buffoni e ha come main sponsor Mondodoro.

Si ringrazia, inoltre, Caffè Centrale, Ex novo, Hotel Excelsior residenza per anziani, Minella Calcestruzzi, Agrosystem, MGR Group, International English, Multistore Convenienza, Santalucia pompe funebri, Ivy Ink Tattoo, Caseificio La Cilentana, Pescheria Marechiaro, Lambiase Garage, Mailboxes etc, GF Serramenti, Farmacia De Feo, Pizzeria Midway, Cogea Impresit, Ottica Di Filippo, La Barberia di Sara, Diperoil, Azienda agricola Marco Rizzo, De Vivo Frutta, Zoofarm, Sorrentino Calzature, Sorrentino abbigliamento, Cerullo Boutique, Fasano Multiservizi, I Mori di Paestum, La Tana del Lusso, Bar Sofia, Centro Estetico Camilù, Macelleria Marino, Pasticceria Iannacco, Fattoria Gaia Pietra, Forno Iannacco, 4M Domus, Parrucchiere ribelle, Lo.vi hair dreams, Paestum Service, Centro estetico Afrodite, Caffè Tempone, Ristorante Scugnizzo, Planet Beverage, Borgo Contea Famela.

Info, FB e IG @capacciammstreetfest e www.capacciammstreetfest.it

Ca’pacciam street fest – programma completo 2026

Boomerang Orkestra – solo 20 giovedì agosto

itinerante, alle ore 21 – 22:15 – 23:50

Nata nel 2016 nel cuore del Sud Italia, Boomerang Orkestra è una street band esplosiva composta da fiati e percussioni. Porta la musica tra la gente, nelle strade e nelle piazze, con energia, improvvisazione e forte coinvolgimento del pubblico. La band vuole diffondere nuova musica negli spazi urbani, regalando ritmo, allegria ed emozione. Con oltre 300 concerti all’attivo, ha calcato palchi prestigiosi come Comicon, Giffoni Film Festival, Italian Festival di Londra, collaborando anche con artisti come Roy Paci. Boomerang Orkestra è un punto di riferimento della street music italiana con una visione semplice e potente: la strada come palco, la musica come ritorno proprio come un boomerang.

Cromosauro – solo venerdì 21 agosto

itinerante, alle ore 21 – 22:15 – 23:50

Un gigantesco scheletro di dinosauro, alto 5 metri e lungo 7 metri, interamente rivestito con coloratissime stoffe si aggira tra la folla. La creatura vive di vita propria, grazie alla simbiosi con l’attore che la manovra attraverso un complesso meccanismo di bilanciamenti e contrappesi, e fonde in sé molteplici linguaggi artistici, dando vita ad un nuovo teatro di figura su trampoli. Cromosauro è frutto di un intenso lavoro di progettazione e realizzazione, per la minuzia e la difficoltà di costruzione della gigantesca macchina scenica, le cui sembianze evocano le Abrijas messicane, creature fantastiche e variopinte. L’apparente voracità della bestia è contrastata dai colori vivaci e mutevoli della sua pelle che, nonostante le sue dimensioni, lo rendono una creatura bizzarra e affascinante.

Euroband Murgia Altamura – sabato 22 agosto

itinerante, alle ore 21 – 22:15 – 23:50

Da vent’anni Euroband si esibisce nelle principali piazze d’Italia, creando sinergie con il proprio pubblico che diventa parte integrante dello spettacolo e rivive l’allegria, la semplicità e il sapore delle feste in strada, tra la gente del proprio paese. Una band che va oltre le convenzioni, capace di mettere in scena uno spettacolo musicale immersivo, accompagnando lo spettatore per tutto l’ascolto. Musicisti che sperimentano continuamente nuovi orizzonti, senza per questo rinnegare le proprie origini di matrice bandistica/popolare dalla quale discendono.

“Hop Hop di Simone Romanò” – da giovedì 20 a sabato 22 agosto

Corso Vittorio Emanuele / P.zza Comune, alle ore 22:10 e 23:30

Lo spettacolo si basa sulle arti circensi, sul gioco di clown e sull’interazione con il pubblico. In particolare, si utilizza la giocoleria, il verticalismo, la manipolazione di oggetti e il gioco clownesco. Senza usare la parola, “Hop Hop” viaggia su un livello gestuale e visuale che permette allo spettatore di entrare empaticamente in contatto con l’artista e con il suo mondo immaginario.

Dopo il diploma di circo alla scuola Carampa di Barcellona e circus space di Londra, Simone Romanò parte per un tour internazionale a seguito di una compagnia di circo Teatro girando il mondo intero. Successivamente realizza il suo spettacolo “Hop Hop”.

“Otto Panzer Show” di Gianni Risola – giovedì 20 e venerdì 21 agosto

Piazza orologio, alle ore 21:30 e 22:40

Pirotecnico e amato da un pubblico di grandi e piccini, Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce e arrogante, Otto è un clown con senso della scena e della comicità molto spiccate. Regala gag da cui traspare una superba capacità ad adattarsi alla piazza e a improvvisare, trasformando ogni suo spettacolo in un evento unico.

“Bring me a dream” di Mana Performing – giovedì 20 e venerdì 21 agosto

Barberia, alle ore 22 e alle 23:15

Uno spettacolo di fuoco per raccontare un fiammeggiante sogno d’amore.

Brigitte è una giovane donna, innamorata di un individuo un po’, come dire, “rigido”.

“Bring me a Dream” è una favola che profuma di anni ’50 e parla di amore, corteggiamento e tradimento. Come ogni favola che si rispetti, ha un lieto fine romantico e fiammeggiante. Lo spettacolo rivisita la classica gag dell’appendiabiti, sostituendo ad esso un attrezzo classico quale è il bastone di fuoco. L’artista porta in scena capacità tecniche ed effetti scenici di altissimo livello, legati tra loro da una trama favolistica rappresentata con maestria attraverso lo strumento del teatro fisico.

“Pulcinella nella storia del re” – da giovedì 20 a sabato 22 agosto

Piazzetta Lascio, alle ore 21:45 e alle 23:15

Pulcinella va a teatro per assistere a uno spettacolo. Malauguratamente, nessun attore si presenta sulla scena e comincia l’avventura. Pulcinella, incoraggiato dal pubblico, si catapulta sulla scena per salvare la situazione. Calza i burattini e mette in scena la storia di un re tiranno. Si addentra così tanto nella storia che anche lui diventa un burattino. A forza di sberleffi e marachelle affronta il re prepotente. I due si scontrano

e alla fine diventano amici.

“Pulcinella nella storia del re” è uno spettacolo di guarrattelle e commedia dell’arte.

“Stand up” di Lino Street Circus – solo sabato 22 agosto

Barberia, alle ore 22 e alle 23:15

Stand Up! Tutti in piedi! Perché bisogna sempre cadere in piedi e, se non si può, rialzatevi, sempre a testa alta! Un equilibrista in un mondo precario, a dimostrarvelo con il suo Circo di Strada. Sorprenderà i più piccoli e farà tornare gli adulti un po’ bambini, trasportando tutti un po’ più lontano dalla realtà, nell’atmosfera magica dell’Arte di Strada. Un’esplosione di comicità ed euforia in scena sulle note del violino e di vari strumenti. Il tutto si sviluppa in una sorta di climax ascendente, partendo da un classico della giocoleria, la routine con le palline, proseguendo con l’utilizzo di attrezzi d’altri tempi, le bandiere. Per il gran finale, l’artista sarà in equilibrio sulla giraffa, ovvero il monociclo alto.

La Fiera dei Fratelli Fracasso – da giovedì 20 a sabato 22 agosto

Le meraviglie e i segreti del circo itinerante

Nuova produzione per Ca’pacciamm Street Fest

Dietro alla Barberia, alle ore 21:30 e alle 22:45

I Fratelli Fracasso si sono allontanati volontariamente dal celebre Circo Barnum, portando con sé “in prestito” un po’ di materiale dal deposito, con la ferma intenzione di restituirlo più avanti.

Da questo segreto nasce un’esperienza divisa in due momenti speciali.

Il viaggio inizia con lo spettacolo e la scuola di piccolo circo: gli spettatori assisteranno prima alle esibizioni di giocoleria ed equilibrismo con gli attrezzi sottratti al grande circo, per poi mettersi subito alla prova e imparare i segreti dell’arte circense. Successivamente, una volta svelati i trucchi del mestiere, si apriranno le porte della fiera e tutti potranno giocare liberamente tra le attrazioni e i tradizionali giochi in legno

Ai miei tempi… si stava meglio?!? – da giovedì 20 a sabato 22 agosto

Nuova produzione per Ca’pacciamm Street Fest

itinerante, alle ore 21 e alle 22:15

Millennials e Gen Z, siamo i vostri genitori, i vostri zii, per alcuni i vostri nonni. Siamo la generazione a cui non serviva uno schermo per stare insieme.

Le nostre estati sembravano infinite, si usciva in bici fino a sera e si suonava ai campanelli degli amici per incontrarsi, senza bisogno di messaggi (anche perché senza una SummerCard avresti pagato oro un SMS).

Abbiamo messo il vestito buono per portare i bambini alla festa. Vi travolgerà la nostra musica, dance, pop, rock ma di certo non quella schifezza di oggi. Vi riporteremo al tempo delle cassette, dei vinili, dei Tamagotchi, delle Big Babol e dei telefoni con l’antenna grandi quanto citofoni (rigorosamente disconnessi da qualsiasi rete). Irromperemo nel vostro mondo assieme a tutti gli stereotipi, il disagio e le contraddizioni che hanno caratterizzato i bei vecchi tempi. Davvero così belli.

Presentazioni libri a Cortile di Palazzo Tanza alle ore 19:30

giovedì 20 agosto Raffaele Galardi presenta “Storie Minime”

venerdì 21 agosto Daniela Paura presenta “Fragile come voi, forte come l’amore”

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…