Cetara Experience, il mare che unisce

Quattro giorni per entrare nell’anima di un borgo marinaro, attraversarne la storia, ascoltarne le voci, riscoprirne i mestieri e lasciarsi conquistare dai sapori che da generazioni raccontano il rapporto indissolubile tra una comunità e il suo mare.

È questa la cifra di “Cetara Experience 2026” Festival del Mare e delle Tradizioni, in programma dal 5 all’8 agosto, con il tema “Il mare che ci unisce” e la storia di una comunità intera. Non una semplice rassegna di eventi, ma un vero e proprio percorso che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta della Cetara più autentica, quella custodita nei vicoli, nella memoria degli anziani, nelle mani dei pescatori, nelle tradizioni delle famiglie, nelle ricette tramandate di generazione in generazione e nel rapporto ancora oggi profondissimo con il mare.

Il programma

Il programma mette insieme cultura, spettacolo, musica, teatro, laboratori, tradizioni popolari, gastronomia e turismo esperienziale, con appuntamenti pensati per tutte le età. Un viaggio che parte dai bambini e dalla sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, attraversa la memoria storica del borgo e arriva al cuore della sua identità marinara con il tonno, le alici, le tonnare e la tradizionale battuta di pesca notturna con le lampare.

Il mare come filo conduttore

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il mare. Non soltanto come paesaggio e attrazione turistica, ma come luogo della memoria, del lavoro, della fatica, delle relazioni e dell’identità collettiva. A Cetara il mare ha dato sostentamento, costruito mestieri, alimentato tradizioni e definito nel tempo il carattere stesso del borgo. Ed è proprio questo patrimonio immateriale che Cetara Experience vuole restituire al pubblico, trasformando il borgo stesso in un grande racconto a cielo aperto.

Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara

«Cetara Experience nasce dalla volontà di raccontare Cetara attraverso ciò che più profondamente la rappresenta: il mare, le sue tradizioni, il lavoro dei pescatori, la cultura gastronomica e una comunità che ha saputo custodire la propria identità senza rinunciare a guardare al futuro – sottolinea il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – Il tema “Il mare che ci unisce” racchiude proprio questa idea: il mare non è soltanto il nostro patrimonio più prezioso, ma è il filo che unisce generazioni, storia, cultura e accoglienza. Con questa manifestazione vogliamo offrire ai visitatori non soltanto degli eventi, ma la possibilità di vivere Cetara, conoscerla e portarne con sé un’emozione autentica».

Inaugurazione mercoledì 5

L’inaugurazione, il 5 agosto, sarà dedicata ai più piccoli e alle eccellenze gastronomiche del territorio. Alle 18, in Piazzetta Grotta, Il Mare dei Bambini proporrà “Un Guscio di Meraviglie. Il mondo custodito da Mossy e il dono della libertà”, un laboratorio esperienziale curato dalla Libreria Cicciapelliccia, nel quale narrazione, creatività e gioco diventeranno strumenti per parlare di mare, ambiente e sostenibilità. La prima giornata proseguirà alle 20.30 in Piazza San Francesco con la Sfida dei Sapori, organizzata dalla Pro Loco Cetara APS. Protagonista sarà la cultura gastronomica locale, con la tradizionale spillatura della Colatura di Alici di Cetara D.O.P., uno dei prodotti simbolo del borgo e testimonianza di una lavorazione antica tramandata nei secoli. A seguire, una tavola rotonda affronterà i temi del tonno rosso, delle alici, della pesca e delle tradizioni marinare, mettendo a confronto esperienze e competenze. La serata sarà accompagnata dalla musica di Domenico Giordano.

Giovedì 6

Il 6 agosto sarà invece la giornata dedicata alla memoria e alle tradizioni. Alle 20.30, da Piazza Europa a Largo Marina, un’affascinante sfilata storica porterà lungo le strade del centro figuranti in abiti tradizionali da contadine e pescatori. Un racconto fatto di costumi, strumenti di lavoro e gesti quotidiani per riportare alla luce la Cetara di un tempo. La sfilata non sarà soltanto una rievocazione folkloristica, ma un omaggio alla memoria collettiva di una comunità, alle donne che lavoravano la terra e agli uomini che affidavano al mare il proprio destino.

Alle 21.30, a Largo Marina, sarà quindi la volta del teatro con “Il mare non dimentica”, interpretato da Lara Gallo e Giorgio Adamo: un viaggio tra memoria, emozione, identità e cultura marinara. Al termine dello spettacolo, il racconto si trasformerà in immagini grazie a un videomapping immersivo dedicato alla storia e alle tradizioni di Cetara. A chiudere la serata sarà la musica dei Therramather. Tutti gli appuntamenti del 5 e 6 agosto sono a ingresso gratuito.

Venerdì 7

Il cuore più esperienziale della manifestazione si accende il 7 agosto con “A Tutto Tonno”, una giornata dedicata a uno dei grandi protagonisti della tradizione marinara cetaresa. A partire dalle 18, la tonnara Salvatore P aprirà eccezionalmente le sue porte con visite guidate gratuite, organizzate in collaborazione con l’Associazione Amici delle Alici (occorre la prenotazione). Un’occasione per conoscere da vicino la storia della pesca del tonno, le antiche tecniche di lavorazione e il ruolo che le tonnare hanno avuto nello sviluppo economico e sociale della comunità.

Alle 20, al Molo Madonnina, il mare si trasferirà poi nel piatto con le degustazioni di A Tutto Tonno, un menù realizzato da PaneCoccos, con il contributo dei partner del gusto. Un percorso gastronomico che comprende caponata cetarese al tonno, genovese di tonno e trancio di tonno grigliato, accompagnati da granita artigianale al limone, babà mignon al rum e limone, limoncello e bevanda. Un viaggio nei sapori che vuole essere, prima ancora che una degustazione, un racconto della cultura marinara di Cetara attraverso il cibo. La degustazione è realizzata con il sostegno dei main sponsor BCC Scafati e Cetara ed Eurofish. Alle 21, ancora una volta, il videomapping trasformerà Largo Marina in un grande schermo dedicato al mare e alla storia del paese costiero. Alle 22, spazio alla musica popolare e alla tradizione napoletana con il concerto de I Figli del Vesuvio. E poi, arriva la notte più attesa.

La Notte delle Lampare sabato 8

L’8 agosto Cetara Experience raggiungerà il suo momento culminante con “La Notte delle Lampare”, l’appuntamento che più di ogni altro racchiude l’anima marinara del borgo. La battuta di pesca con le lampare non è semplicemente uno spettacolo da osservare, ma è una tradizione viva, un rito che continua a raccontare il rapporto profondo tra i pescatori e il mare. Per questo, grazie alla collaborazione con Travelmar, sarà possibile vivere l’esperienza in notturna direttamente dal mare attraverso speciali tour dedicati. Una prospettiva privilegiata per assistere alle operazioni dei pescatori nel rispetto delle attività di pesca e delle disposizioni dell’Autorità Marittima.

Le alici di Cetara

Il viaggio potrà essere vissuta partendo da Salerno, in Piazza della Concordia, oppure direttamente da Cetara, dal Molo Madonnina. È proprio qui che, alle 20, prenderà forma l’altra grande parte della serata, con la speciale degustazione dove protagoniste saranno le alici, altro simbolo assoluto dell’identità gastronomica cetarese, con un menù che comprende caponata cetarese alle alici, gnocchetto alla Colatura di Alici e alici fritte, oltre a granita artigianale al limone, babà mignon al rum e limone, limoncello e bevanda. Anche questa degustazione vede ai fornelli PaneCoccos ed è sostenuta dai main sponsor BCC Scafati e Cetara ed Eurofish, insieme ai partner del gusto della manifestazione.

Ma non è finita, perché alle 21, Largo Marina tornerà a illuminarsi con il videomapping, mentre alle 22.30 sarà Gabriele Esposito a chiudere la quattro giorni con il concerto finale. Per chi sceglierà di arrivare in auto o moto saranno inoltre disponibili aree di sosta dedicate, fino a esaurimento dei posti. Sarà questa la particolarità della rassegna: costruire un ponte tra passato e futuro attraverso il presente che non si limita a mostrare il borgo, ma consente di viverlo appieno.

Le tonnare raccontano il lavoro e la storia, la colatura racconta una sapienza gastronomica secolare, il tonno e le alici raccontano il rapporto con il mare, la battuta di pesca restituisce infine al mare il ruolo di protagonista assoluto. Un percorso nel quale tradizione e innovazione, cultura e gastronomia, memoria e intrattenimento convivono senza perdere il legame con l’identità del luogo. «Cetara Experience – conclude Della Monica – vuole essere anche un modo per far conoscere e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio che appartiene a tutti noi. Il nostro obiettivo è che chi arriva a Cetara non sia soltanto un visitatore, ma possa sentirsi parte, anche per qualche ora, di una storia che continua a vivere».

Daniele Luigi D’Elia, consigliere delegato a Turismo e Spettacolo

Alle parole del sindaco si aggiungono quelle di Daniele Luigi D’Elia, consigliere con delega al Turismo e Spettacolo: «Tutto questo è stato possibile grazie a una squadra che da mesi sta lavorando con passione, dedizione e grande senso di appartenenza. Un gruppo di persone che ha messo a disposizione tempo, energie e idee per costruire una rassegna capace di raccontare e valorizzare Cetara. Ringrazio Alfonso Iennaco e Maria Codetti del Forum dei Giovani, insieme ad Angela Speranza, Claire Pappalardo, Enza Giordano e Pina Pellegrino, con le quali, in questi mesi, abbiamo condiviso e costruito passo dopo passo un programma ricco, articolato e pensato per coinvolgere la comunità e i visitatori».

Programma completo: www.cetaraturistica.it

Info: forumgiovanicetara@hotmail.com

Patrocini e partnership

La rassegna “Cetara Experience” è realizzata dal Comune di Cetara, grazie al contributo della Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Associazione Amici del Forum Cetara, Forum dei Giovani Cetara, Pro Loco Cetara, Associazione Amici delle Alici e Visit Cetara.

Hanno contribuito alla realizzazione della degustazione i partner del gusto: Merce Rara Alici di Cetara, Agrocetus, D’Amico, La Taverna dei Briganti da Nazario, Iasa, Cetarii, Armatore, Nettuno, Olitalia, Casa Torrente, Optima, Travelmar, Agenzia Ce.Tour, MarePizza, Lady Ramata, Tecnocasa, La Carmela, Chocolami, Al Portolano, La Fonte. In cucina con PaneCoccos.

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