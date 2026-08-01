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Salerno Danza d’Amare, agli archivi la 18a edizione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si è conclusa con grande successo la diciottesima edizione di Salerno Danza d’Amare 2026, un appuntamento che ha riunito giovani talenti, insegnanti e professionisti della danza in un’atmosfera di condivisione, crescita e passione.

Tre giornate intense, ricche di emozioni, studio e spettacolo, durante le quali gli allievi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con importanti personalità del panorama coreutico nazionale e internazionale.

A valutare le esibizioni sono stati i prestigiosi giurati André De La Roche, Giulia Di Stefano, Kevin Castillo e Nicolas Grimaldi Capitello, che con professionalità ed esperienza hanno accompagnato i partecipanti in un percorso di confronto e valorizzazione del talento.

Il momento più atteso è stato quello della premiazione, che ha visto Keisi Halilaj della  scuola MASTER BALLET Sestri Levante (GE) conquistare il prestigioso Trofeo Salerno Danza d’Amare 2026, distinguendosi per tecnica, interpretazione e presenza scenica con la coreografia Sotto un cielo color rosa. 

Ma il vero significato della manifestazione va ben oltre le classifiche e i riconoscimenti. Come ogni anno, il ricordo più prezioso non è la coppa sollevata sul palco, ma il sorriso degli allievi: la gioia negli occhi di chi ha vissuto un’esperienza di crescita, ha stretto nuove amicizie e ha condiviso la propria passione per la danza.

La diciottesima edizione di Salerno Danza d’Amare si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermandosi un evento capace di promuovere il talento, l’impegno e i valori autentici della danza.

L’appuntamento è già rivolto alla prossima edizione, con la promessa di regalare nuove emozioni e nuove opportunità ai protagonisti di domani.

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