Giochi Europei Universitari, il gran finale e la Cerimonia di Chiusura

Giornata conclusiva degli EUG Salerno 2026 quella in programma domani primo agosto. Saranno ben 15 le medaglie d’oro che saranno assegnate prima della grande parata di chiusura prevista in Piazza del Sapere all’Università degli Studi di Salerno.

A curarne l’organizzazione, il responsabile del cerimoniale di UniSa, Danilo Cunsolo, alle prese con gli ultimi dettagli.

Danilo Cunsolo

“La cerimonia di domani sera rappresenterà un ideale ponte di collegamento tra Piazza della Libertà di Salerno e Piazza del Sapere, nel nostro Campus. Abbiamo fortemente voluto – sottolinea – che l’atto conclusivo dei Giochi si svolgesse proprio all’interno del nostro Ateneo che in queste due settimane è stato l’autentico cuore pulsante della manifestazione”.

La cerimonia di chiusura

La cerimonia avrà inizio in serata, intorno alle 21:00, volendo mitigare le elevate temperature ma anche per permettere la partecipazione dei tanti atleti che saranno impegnati nelle fino al tardo pomeriggio.

“Uno dei momenti più significativi della cerimonia di chiusura – prosegue Cunsolo – sarà la parata degli atleti. A differenza della cerimonia di apertura, questa non seguirà un ordine prestabilito per delegazione in quanto sfileranno dapprima le bandiere dei Paesi partecipanti e, successivamente, tutti gli atleti in ordine sparso che faranno il loro ingresso nella Piazza del Sapere per un’unica, grande celebrazione dello sport, dell’amicizia e della condivisione”. Cronoprogramma già abbondantemente definito.

I saluti istituzionali e l’appuntamento a Spalato 2028

“Subito dopo l’ingresso degli atleti ci sarà il momento dei saluti istituzionali, degli interventi delle autorità e del Comitato Organizzatore, quindi il tradizionale passaggio della bandiera dell’EUSA dall’Università degli Studi di Salerno al Comitato Organizzatore dei Giochi Europei Universitari del 2028, in programma a Spalato, in Croazia. Quella che si sta per concludere – chiosa Cunsolo – rimarrà per sempre un’esperienza straordinaria, resa possibile dall’impegno e dalla passione di tutte le persone coinvolte”. Passion Never Ends.

IL PROGRAMMA DI GARE: ULTIMA GIORNATA

Nell’ ultima giornata di gare agli EUG Salerno 2026 saranno assegnati ben quindici titoli continentali in sei diverse discipline.

TENNIS – Start alle 8:30 sui campi comunali del Torrione a Salerno dove si assegneranno le medaglie nel tennis femminile. Il programma si concluderà alle 14:00 con l’assegnazione dell’oro maschile.

BEACH VOLLEY – In programma le finali dei tornei maschile e femminile al Campus di Baronissi. Le donne scenderanno in campo alle 9:00 per la finale che assegnerà la medaglia di bronzo e alle 11:00 per la sfida che metterà in palio il titolo continentale. Tra gli uomini, la finale per il bronzo è in programma alle 10:00, mentre alle 12:00 si disputerà la finalissima per la medaglia d’oro.

CALCIO – Lo Stadio Vittoria di Fisciano ospiterà le finali del torneo di calcio femminile: alle 11:30 quella per il terzo posto, mentre alle 12:30 sarà la volta della sfida per il titolo. Il torneo maschile si concluderà allo Stadio Figliolia di Baronissi, con la finale per il bronzo alle 14:30 e la finale per l’oro alle 17:00.

PALLAMANO – Il Pala Palumbo di Salerno sarà, come da tradizione, teatro delle finali. Alle 11:00 e alle 13:00 si disputeranno le finali per il bronzo, rispettivamente femminile e maschile mentre le finali per l’oro saranno assegnate alle 15:00 (torneo femminile) e alle 17:00 (torneo maschile).

BASKET 3X3 – Il programma femminile prevede la finale per il terzo posto alle 17:50 e quella per il titolo alle 18:40. Tra gli uomini, la finale per il bronzo è fissata alle 18:15, mentre alle 19:05 si assegnerà il titolo continentale.

A chiudere il programma agonistico degli EUG Salerno 2026 saranno le finali di BADMINTON, con l’assegnazione delle medaglie nei tabelloni di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto.

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