Inaugurati i Giochi Europei Universitari

Gioia ed entusiasmo, stupore e curiosità. Un caleidoscopio di emozioni forti racchiuse nella straordinaria cornice di Piazza della Libertà a Salerno ha accompagnato lo straordinario successo registrato ieri sera in occasione della cerimonia inaugurale di EUG Salerno 2026, i Giochi Europei Universitari in programma fino al 1° agosto ed organizzati – per la prima volta in Italia – grazie alla sinergia tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle strutture sportive del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno ed Avellino.

La cerimonia di apertura

Circa 3000 tra atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori, arbitri, giudici e volontari (una rappresentanza parziale rispetto ai circa 5000 partecipanti complessivi) hanno colorato ed animato il fiume umano che si è snodato lungo il percorso che da Piazza della Concordia ha portato attraverso Lungomare Trieste le delegazioni nella sede della cerimonia inaugurale con in testa la mascotte dei Giochi, Splash, che ha fatto da apripista agli atleti-studenti delle 32 nazioni partecipanti, in rappresentanza di ben 171 Università del Vecchio continente.

In un’alternanza di musica ed immagini del territorio chiamato ad ospitare la prima edizione italiana dei Giochi, le delegazioni hanno raggiunto la location dedicata alla cerimonia inaugurale: una piazza stracolma e colorata che ha fatto da cornice agli interventi istituzionali che hanno, di fatto, aperto la manifestazione.

Roberto Fico

“È un grande piacere – ha sottolineato il presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico – dichiarare ufficialmente aperti i Giochi Universitari Europei. I migliori risultati arrivano quando si lavora insieme e quanto fatto dall’Università di Salerno in questi mesi ci permette di poter accogliere nel miglior modo possibile tutti questi giovani. Spero che possano conoscere la nostra regione nel migliore dei modi. Mi auguro che possano divertirsi e godersela alla grande”.

Virgilio D’Antonio

“È un onore e una responsabilità essere per qui per l’apertura dei Giochi Europei Universitari – ha dichiarato il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio -. Per il nostro Ateneo questa è una grande sfida ma non ce l’avremmo mai fatta se non avessimo avuto accanto le istituzioni. Salerno e tutta la Campania oggi si pongono come Capitale dello sport universitario europeo e tramite il mondo universitario dal nostro territorio lanciamo un messaggio di pace e solidarietà. Come Università abbiamo lanciato una sfida ai comuni che ci circondano e la risposta non è stata solo amministrativa ma di grandissimo entusiasmo. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, diceva Nelson Mandela, e noi crediamo nella forza e nei valori del competere e del cooperare. Salerno e la Campania diventano capitali dello sport universitario”, ha concluso il Rettore.

Lorenzo Lentini

“Da questa sera ospitiamo l’Europa – ha dichiarato con orgoglio e soddisfazione Lorenzo Lentini, presidente del Cus Salerno – e questa cerimonia segna l’inizio di questa grande sfida che non è un evento occasionale ma rappresenta il coronamento e la realizzazione di uno sforzo che stiamo portando avanti da anni: l’Università di Salerno investe nello sport e permette di praticarlo ogni anno ad oltre 6000 studenti: grazie all’occasione fornitaci da EUG Salerno 2026 abbiamo potuto realizzare nuove strutture e potenziare quelle già esistenti. Ma dietro ai numeri, anche quelli importanti di questi Giochi, c’è il grande significato dello sport universitario e di quei valori che soprattutto in questo momento andrebbero esaltati. Siete in una terra di meraviglie – ha concluso Lentini rivolgendosi agli atleti presenti – e dovunque andrete troverete sorrisi ed amicizia”.

Haris Pavletić

“E’ meraviglioso essere qui a Salerno – ha dichiarato Haris Pavletić, presidente Eusa – e siamo grati alla città ed alla regione per aver raccolto la sfida dei Giochi europei universitari. Per quindici giorni questa bellissima terra ospiterà i nostri studenti provenienti da tutta l’Europa. L’organizzazione si è impegnata per regalare a tutti un’esperienza indimenticabile, un evento di altissimo profilo e qualità e noi siamo molto felici di essere qui e di poter assistere a questo spettacolo in Piazza della Libertà. Non vedo l’ora di poter seguire con passione tutti gli eventi che si snoderanno nell’arco delle due settimane dei Giochi”.

Vincenzo De Luca

“Mi congratulo con il Rettore per questo evento che ci fa conoscere un pezzo d’Europa – ha sottolineato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca che, nel suo messaggio rivolto ai partecipanti, ha ricordato il ruolo centrale della città e del territorio come culla di cultura ed integrazione. “Salerno – ha detto De Luca – è una città di pace ed accogliamo con questo messaggio tutti questi giovani che sono un pezzo della classe dirigente del futuro”.

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