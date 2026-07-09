Home Istruzione e Formazione L'Università che cambia Università, oggi aperitivo solidale e concerto Orchestra Martucci

Università, oggi aperitivo solidale e concerto Orchestra Martucci

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

Giovedì 9 luglio, alle ore 18.00 in Teatro di Ateneo, si terrà un nuovo appuntamento con i concerti di MUSICA UNISA, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno.

Questa performance – l’ultima prima della pausa estiva – vede esibirsi l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, diretta dal M° Alessandro Murzi. Lo spettacolo intende offrire un percorso sonoro che attraversa epoche e stili, dagli slanci teatrali dell’opera ai colori del repertorio da concerto, mettendo in luce la ricchezza timbrica e la versatilità della formazione a fiati. Un’esperienza coinvolgente, brillante e raffinata, che valorizza l’eccellenza dei giovani musicisti del Martucci e la potenza evocativa della scrittura. Di seguito il Programma musicale del concerto.

L’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Universitaria, è lieto di invitare la comunità, il pubblico e gli organi di stampa all’Aperitivo solidale pre-evento: un momento di incontro, ma anche un’occasione di solidarietà. Nel corso dell’evento sarà infatti possibile sostenere con un piccolo contributo spontaneo iniziative benefiche e di inclusione. 

La direzione della solidarietà la decidi tu! CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME.

IL CONCERTO

A seguire, alle ore 18.00 il Teatro di Ateneo ospiterà un nuovo appuntamento con i concerti di MUSICA UNISA, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno.

Questa performance – l’ultima prima della pausa estiva – vede esibirsi l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, diretta dal M° Alessandro Murzi. Lo spettacolo intende offrire un percorso sonoro che attraversa epoche e stili, dagli slanci teatrali dell’opera ai colori del repertorio da concerto, mettendo in luce la ricchezza timbrica e la versatilità della formazione a fiati. Un’esperienza coinvolgente, brillante e raffinata, che valorizza l’eccellenza dei giovani musicisti del Martucci e la potenza evocativa della scrittura.

Per partecipare all’evento

PRENOTA IL TUO POSTO IN SALA

————

*L’Evento di oggi rientra nel programma di avvicinamento ai GIOCHI EUROPEI UNIVERSITARI EUG SALERNO 2026

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it