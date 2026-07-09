Università, oggi aperitivo solidale e concerto Orchestra Martucci

Giovedì 9 luglio, alle ore 18.00 in Teatro di Ateneo, si terrà un nuovo appuntamento con i concerti di MUSICA UNISA, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno.

Questa performance – l’ultima prima della pausa estiva – vede esibirsi l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, diretta dal M° Alessandro Murzi. Lo spettacolo intende offrire un percorso sonoro che attraversa epoche e stili, dagli slanci teatrali dell’opera ai colori del repertorio da concerto, mettendo in luce la ricchezza timbrica e la versatilità della formazione a fiati. Un’esperienza coinvolgente, brillante e raffinata, che valorizza l’eccellenza dei giovani musicisti del Martucci e la potenza evocativa della scrittura. Di seguito il Programma musicale del concerto.

L’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Universitaria, è lieto di invitare la comunità, il pubblico e gli organi di stampa all’Aperitivo solidale pre-evento: un momento di incontro, ma anche un’occasione di solidarietà. Nel corso dell’evento sarà infatti possibile sostenere con un piccolo contributo spontaneo iniziative benefiche e di inclusione.

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IL CONCERTO

A seguire, alle ore 18.00 il Teatro di Ateneo ospiterà un nuovo appuntamento con i concerti di MUSICA UNISA, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno.

Questa performance – l’ultima prima della pausa estiva – vede esibirsi l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, diretta dal M° Alessandro Murzi. Lo spettacolo intende offrire un percorso sonoro che attraversa epoche e stili, dagli slanci teatrali dell’opera ai colori del repertorio da concerto, mettendo in luce la ricchezza timbrica e la versatilità della formazione a fiati. Un’esperienza coinvolgente, brillante e raffinata, che valorizza l’eccellenza dei giovani musicisti del Martucci e la potenza evocativa della scrittura.

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*L’Evento di oggi rientra nel programma di avvicinamento ai GIOCHI EUROPEI UNIVERSITARI EUG SALERNO 2026