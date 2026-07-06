Si chiude con ventimila presenze la prima edizione di Saporitissimo Minori

Si è conclusa con un record di partecipazione la prima edizione di “Saporitissimo Minori”, l’appuntamento dedicato allo street food e ai prodotti artigianali, andato in scena da venerdì 3 a domenica 5 luglio a Minori, nell’incantevole scenario della Costiera Amalfitana.

Nei tre giorni di manifestazione sono state registrate circa 20.000 presenze, un dato che conferma la capacità dell’evento di affermarsi immediatamente come appuntamento di grande richiamo per residenti, turisti e appassionati di enogastronomia, attirando un pubblico sempre più attento e qualificato.

Sapori, artigianato e spettacolo: un format per tutta la famiglia

Grande apprezzamento non solo per le proposte gastronomiche, ma anche per l’area dedicata all’artigianato di qualità e per le attività di intrattenimento. Protagonista assoluto l’artista Gennaro Troia, che ha riproposto l’antica arte dei Madonnari con l’opera “MINORI VISTA MARE”: un 3D streetpainting in stile Scuola Napoletana, un omaggio alla bellezza della Costiera realizzato dal vivo sotto gli occhi dei visitatori.

Un’iniziativa fortemente voluta e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Minori e dall’Assessora al Turismo Paola Mansi, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali aprendosi al contempo al panorama nazionale.

“Abbiamo portato in Costiera Amalfitana i sapori dell’Italia intera” – spiega Luigi De Simone, organizzatore per l’associazione D2. “Girando tra gli stand si è potuto spaziare dai formaggi ai prodotti tipici del Cilento, dalla liquirizia ai dolci e ai fritti siciliani. È un format che soddisfa tutta la famiglia e che strizza l’occhio anche ai più piccoli, con numerose opportunità di intrattenimento e laboratori”.

Eccellenze da tutta Italia

Tra gli stand erano presenti prodotti provenienti da tante regioni: dalle ceramiche di Caltagirone ai cosmetici e saponi naturali, dalla pelletteria artigianale al celebre caciocavallo impiccato dell’Avellinese, passando per le specialità del Cilento, la liquirizia, tè e infusi ricercati e gli immancabili prodotti siciliani.

Un evento che guarda al futuro

“Saporitissimo Minori” nasce con l’intento di promuovere la cultura del cibo e i prodotti artigianali, legandoli alla promozione turistica del territorio. La sinergia tra istituzioni, produttori e operatori locali ha dato vita a una manifestazione capace di unire gusto, cultura e paesaggio. Visto il successo di pubblico e di consensi, l’Amministrazione Comunale e gli organizzatori hanno già annunciato l’intenzione di lavorare alla seconda edizione, con l’obiettivo di consolidare Minori come punto di riferimento per l’enogastronomia di qualità in Costiera Amalfitana.