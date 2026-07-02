Il dottor Giulio Trimboli nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno”.

È il giovane dottore commercialista salernitano Giulio Trimboli il nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno”. Ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, il dottor Francesco Caggiano, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Il neo-presidente ha espresso profonda gratitudine ed emozione per il prestigioso incarico ricevuto ed evidenziato il valore storico del Club salernitano fondato nel 1949: “Assumere oggi la Presidenza del” Rotary Club Salerno” che ha una storia significativa, una presenza autorevole nella comunità, e soci che ne incarnano ogni giorno i valori più autentici, rappresenta per me un grande onore e, al tempo stesso, una profonda responsabilità. Il Rotary ci insegna che ogni incarico non è un punto di arrivo, ma un’opportunità di servizio. Oggi, infatti, non ricevo semplicemente una campana o un collare: ricevo la responsabilità di custodire una storia fatta di valori, amicizia, integrità, professionalità e servizio”. Abbracciando le linee guida del Presidente Internazionale del Rotary, il nigeriano Olayinka H. Babalola, il cui motto per l’anno è “Creiamo un impatto duraturo”, il Presidente Trimboli ha tracciato la rotta per i prossimi mesi, ponendo l’accento sulla solidarietà e sul coinvolgimento delle nuove generazioni: “ Il messaggio presidenziale ci offre molto più di uno slogan, ci invita a raccontare il Rotary attraverso le nostre azioni, le nostre esperienze e le storie che ogni giorno siamo chiamati a scrivere con il servizio. Se sapremo condividere con entusiasmo il nostro impegno, riusciremo non solo a creare un impatto duraturo nella nostra comunità, ma anche a ispirare altri a percorrere questo cammino insieme a noi. Le direttrici strategiche che guideranno la vita del Club genereranno cambiamenti concreti e misurabili sul territorio. Lavoreremo con particolare attenzione all’ inclusione sociale, ai giovani, all’educazione ambientale, alla promozione della legalità, dell’etica e della cittadinanza attiva. Grande attenzione sarà dedicata anche all’immagine pubblica e alla comunicazione”. Tra i grandi appuntamenti in programma, Trimboli ha annunciato un importante evento istituzionale che avrà come tema “Il futuro dell’Europa”:” Precederà le elezioni del Parlamento Europeo di maggio 2027, e sarà volto a coinvolgere attivamente l’intera cittadinanza salernitana. Sarà un’occasione di confronto aperto, con autorevoli relatori, per riflettere sul ruolo dell’Europa nello scenario internazionale, sulle sfide che ci attendono e sui valori di pace, cooperazione e solidarietà che ne costituiscono il fondamento”. Dopo un suo pensiero personale rivolto alla sua famiglia:” Ringrazio mia moglie Anna e i miei figli Chiara e Lorenzo che rappresentano il mio sostegno più autentico”, Trimboli ha presentato i componenti del Consiglio Direttivo da lui presieduto: Past President: Francesco Caggiano; Presidente Eletto: Paolo Emilio Ambrosio; Vice Presidente: Giacomo Gatto; Segretario: Anna Gallo; Tesoriere: Giuseppe Giannattasio; Prefetto: Mirella Dovinola. Consiglieri: Antonia Autuori, Teodoro De Divitiis, Gaetano Ruocco, Gianni Sessa. Delegato Internet: Francesco Di Filippo; Segretario Esecutivo: Sara Martucciello; Delegato Rotaract e Interact: Francesco D’Acunto; Assistente del Club: Francesca Spera. Formatori di Club: Ciro Senatore e Maria Concetta Lombardi. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla Presidente del “Rotaract Club Salerno”, Francesca Laudisio, il presidente uscente Francesco Caggiano ha ricordato alcune delle importanti attività svoltesi durante il suo anno di presidenza a favore delle fasce più deboli della popolazione:” Il progetto: “Casa Rifugio “La Serena”: un aiuto per rinascere”, dedicato alle donne vittime di violenza ospiti della Casa Rifugio gestita dall’associazione “La Crisalide in Rete”, presieduta dalla dottoressa Roberta Bolettieri. Un progetto che rientra nell’ambito delle linee di azione del Rotary tra le quali c’è quella della tutela della salute di donne e madri. Sono stai donati televisori, computer ed elettrodomestici vari. Un progetto distrettuale realizzato con la condivisione dei Club Rotary cittadini: “Salerno Est” (Presidente Ermanno Lambiase), “Salerno Duomo” (Gaetano Cuoco), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Salerno Picentia” (Lucio Bojano); con il “Rotaract Club Salerno” (Roberta Palumbo), con il sostegno del “Distretto Rotary 2101” (Governatore Angelo Di Rienzo) e con la collaborazione del “Gruppo Teda”, amministrato dal dottor Francesco Caggiano, e con la Casa di Cura Tortorella diretta dall’Amministratore Delegato, il dottor Giuseppe Tortorella”. Il Past President Caggiano ha ricordato anche tanti altri progetti:” Abbiamo partecipato insieme a tutti i Club Rotary della città a tre iniziative che ci hanno consentito di donare un sorriso a tanti bambini di famiglie che in questo momento sicuramente versano in una situazione di difficoltà: “Coloriamo l’Istruzione”; “Un Panettone Sospeso” e “Un Uovo Nuovo”. Importanti sono stati progetti come quello distrettuale “La Domenica della Salute”; “La seconda chance”, per i ragazzi che hanno commesso dei reati minori e possono avviarsi ad un mestiere come quello di pizzaiolo o di barista; ci sono state delle aziende che si sono rese disponibili in questo in tal senso; il progetto “Mare Nostrum”, ideato da Marianna Bortone Blasi, dedicato al rispetto dell’ambiente e del mare. Abbiamo collaborato al progetto del “Rotary Club Salerno Est”, curato dalla dottoressa Rossella Cirillo, Dirigente Medico del Reparto di Ortotraumatologia del Ruggi per l’Ospedale di Kilifi in Kenya; abbiamo aderito al progetto “ Education for Life”, proposto dal “ Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano che ha anche organizzato lo spettacolo di solidarietà “Muyer”- Storie di Donne”, al quale abbiamo aderito per raccogliere fondi a favore del Centro Antiviolenza Anna Borsa di Pontecagnano,. Abbiamo aderito al progetto “Tano…un robot per Amico!!!”, proposto dal “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Gaetano Cuoco; abbiamo partecipato al “Torneo di calcetto” presso la sede della “Comunità Emmanuel” di Eboli; abbiamo aderito al progetto del “Circolo Canottieri Irno ASD”, presieduto dal dottor Giovanni Ricco, dedicato ai ragazzi speciali e alle donne che hanno subito una mastectomia. Presso il “ Teatro delle Arti” abbiamo organizzato lo spettacolo teatrale messo in scena dalla “Compagnia Arena Historica” diretta dalla professoressa e regista teatrale Carmen Piermatteo Gatto, per raccogliere fondi a favore della “Campagna Polio Plus” e altri programmi umanitari” Il Past President Caggiano ha conferito la Paul Harris, il più importante e ambito riconoscimento del Rotary ai soci che, nel corso dell’anno, si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso: Francesco D’Acunto, Rino D’Alessio, Alessandro Ruggiero, Marco Sprocati. Prima del brindisi finale, è intervenuto per un saluto il Past Governor Antonio Brando che ha ringraziato il Presidente uscente Francesco Caggiano e il presidente entrante Giulio Trimboli:” Due persone che sanno che saper fare la differenza significa semplicemente ascoltare i bisogni di una comunità. Il Rotary non è una pagina che si sfoglia tutti gli anni, il Rotary è una pagina che si arricchisce di contenuti. Noi rotariani siamo capaci di saper fare la differenza, lasciando un’impronta duratura sul terreno, servendo al di sopra di ogni interesse personale”. Nel corso della serata il Presidente uscente Francesco Caggiano ha nominato a nome di tutto il Consiglio Direttivo, il dottor Giovanni Ricco Socio Onorario del “Rotary Club Salerno” mentre il socio Marcello Orio ha presentato il nuovo socio del Club: il dottor Alessandro Ferrara, Assessore al Turismo del Comune di Salerno. A portare i saluti del Governatore uscente ed entrante del “Distretto Rotary 2101”: Angelo Di Rienzo e Giuseppe Nardini sono stati gli Assistenti: Andrea Di Lieto e Francesca Spera Presentate dal Prefetto Alesandro Ruggiero le autorità rotariane e civili presenti: il Facilitatore Distrettuale Ciro Senatore; tutti i presidenti, entranti e uscenti dei Club Rotary salernitani: Lucio Bojano, Gaetano Cuoco, Ermanno Lambiase, Vittorio Villari, Valentina Dell’Acqua, Lucio Bifolco, Aldo Caggiano, Amabile D’Agosto, rappresentato dalla presidente nominata Giuliana Moscati. Presenti, inoltre: il Presidente del “Club Interact Salerno “, Vincenzo Petrozzino; le Presidenti uscenti ed entranti dei Club Inner Wheel salernitani: Marcella Anzolin, Marisa Fiorillo, Mirella Amato e Lara Bracesco; le Past President Inner Wheel: Ornella Orlando e Marianna Bortone, la Past President del “Rotaract Club Salerno” Roberta Palumbo; il Comandante dell Capitaneria di Porto di Salerno il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli; il Sindaco di Atrani Michele Siravo; il dottor Rosario Pacifico Presidente del “Lions Club Hippocratica Civitas” ; la consorte del Presidente Francesco Caggiano, Gosia, e il figlio Alessandro con la moglie Maria. Aniello Palumbo