Abusi edilizi, GdF sequestra cantiere ad Agropoli

Il giorno 12.08.2026 personale in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli e della Polizia Municipale di Agropoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di un cantiere edile sito nella zona Porto della predetta cittadina.

Il decreto di sequestro preventivo è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania.

Un altro sequestro nei giorni scorsi nello stesso cantiere

Già alcuni giorni or sono la polizia giudiziaria aveva sottoposto a sequestro di iniziativa, all’interno del medesimo cantiere, una tettoia con basamento di calcestruzzo ed un muro di contenimento lungo circa 20 metri ed alto circa 2,50 metri realizzati in totale difformità da una SCIA rilasciata nel 2023

Il prosieguo delle indagini ha poi portato all’emissione da parte di questo Ufficio del decreto di sequestro dell’intero cantiere.

Realizzazione di piscina e impianti annessi in luogo diverso da previsto

Secondo l’esito delle ulteriori verifiche effettuate, infatti, oltre ad uno spostamento del luogo ove doveva essere realizzata una piscina, le persone indagate hanno realizzato – in assenza di qualsiasi titolo – un locale tecnico destinato ad ospitare tutti gli impianti della piscina stessa.

Senza titolo sono stati realizzati anche il tracciato di una pista ed una piazzola ed i collegamenti tra essi esistenti.

Tutte le opere insistono su area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, rientrante nel vincolo demaniale dell’art. 55 del codice della navigazione e in zona sismica.

Rimossa massa rocciosa da falesia

Per la realizzazione delle opere gli indagati avrebbero rimosso una massa rocciosa dalla falesia ivi esistente, coperta di vegetazione tipica della macchia meditterranea, cagionando anche il pericolo di possibili crolli a causa della creazione di una situazione di instabilità della parete rocciosa.

L’Autorità Amministrativa è stata notiziata dell’esito delle indagini preliminari al fine di consentire ogni attività ritenuta opportuna per la messa in sicurezza del sito.

Il procedimento è attualmente nella fase di indagini preliminari e l’effettiva fondatezza delle accuse sarà vagliata nelle ulteriori fasi dello stesso

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…